Исследовать все красоты Южного Бали, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться красками заката
Южная часть нашего острова — настоящий райский уголок! Песчаные пляжи, густая зелень, скалы и бескрайний океан будут сопровождать вас в этой поездке.
Я покажу вам не только лучшие места для купания и серфинга, но и отвезу к древнему храму, на остров черепах и в парк с огромной статуей. Вы продегустируете местный кофе и чай, а ужин с морепродуктами украсит головокружительный закат.
Путешествие начнется с Острова черепах: люди ухаживают здесь за вылупившимися детенышами, а потом выпускают во взрослую жизнь. Вы рассмотрите их вблизи и увидите других животных — птиц, летучих мышей, ящериц. После вас ждёт калейдоскоп пляжей. Гегер считается лучшим для купания и размеренного отдыха: здесь чистая спокойная вода. А если вы предпочитаете экстрим или хотите насладиться брызгами и волнами, я отвезу вас на пляжи Дримленд иди Паданг-Паданг.
Гигантский бог
При желании мы посетим парк Гаруда Вишну Кенчана: он находится на самой высокой точке полуострова. Главная достопримечательность — огромная статуя бога Вишну, восседающего на птице Гаруда. Его высота больше, чем у Статуи Свободы! В парке также проходят концерты и представления с танцами в национальных костюмах. А затем мы отправимся на бесплатную дегустацию кофе и чая — местные фермеры покажут вам свои небольшие плантации, расскажут о производстве напитков и предложат оценить их на вкус.
Храм на краю скалы
Вы осмотрите один из важнейших храмов острова — Пура Лухур Улувату. Я кратко расскажу его историю и объясню, кому он посвящён. А вы полюбуетесь захватывающими видами на скалы океан и пообщаетесь с дружелюбными обезьянками. Если будет желание, можем задержаться до заката и посмотреть традиционный танец Кечак.
Ужин с заходящим солнцем
Завершится день на пляже Джимбаран: здесь расположен известный рыбный рынок, и множество ресторанов предлагают вкусный ужин. Столики у самого берега, живая музыка, горящие свечи — такая атмосфера настроит вас на романтический лад, а восхитительные краски заката станут одним из самых ярких впечатлений.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой брат Кришна.
Отдельно оплачиваются входные билеты: — трансфер на катере на остров Черепах с кормлением животных — $25 за чел. ($35 если путешествует один человек) — пляж Гегер $0,5 за чел. — храм Улувату — $3 за чел. — парк Гаруда висну (по желанию — сейчас здесь проходит ремонт) — $9 за чел. — часовое представление в храме Улувату (по желанию) — $7 — личные расходы, перекусы и ужин (по желанию) — от $25 за чел.
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле или минивэне из районов Кута, Нуса Дуа, Семиньяк, Санур, Джимбаран, Денпасар
Нет возможности забрать вас из районов Амед, Туламбен, Чанди Даса, Паданг Бай, Ловина, Чангу и севера Бали
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джапа — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1859 туристов
Добро пожаловать на Бали, дорогие путешественники! Мы с командой будем рады познакомить вас со всеми красотами этого яркого, живого и контрастного острова.
Мы по-настоящему любим Бали, знаем множество нетуристических тропинок и читать дальшеуменьшить
хотим поделиться с вами самыми интересными маршрутами. Уже давно работаем гидами — с нами вам не придётся стоять в очередях у популярных достопримечательностей. Мы проведём вас по местам, где почти не бывает путешественников — или бывает гораздо реже, чем на привычных маршрутах.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Нашим гидом был Ваян, он хорошо говорит по-русски, охотно отвечает на вопросы путешественников, маршрут был изменён с учётом наших пожеланий, парк и остров черепах мы заменили на 3 пляжа, было читать дальшеуменьшить
замечательно! Когда едете смотреть Улувату внимательно смотрите за шляпами, очками и телефонами, обезьяны там очень продуманно отнимают вещи, а потом выманивают их на вкусности… При нас выбросили очки другого туриста, решив, что еда, предложенная взамен очков, недостаточно хороша… Посетили танец Кечак, очень любопытное действо!
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Ольга
Экскурсия мне понравилась. Гид Suwitri хорошо говорит по русски. Машина удобная с кондиционером. Я отказалась от поездки на остров черепах. Поэтому с утра мы из Джимбарана отправились на пляж Gegor и читать дальшеуменьшить
Меласти, где я поплавала и немного позагорала. Затем посетили храм Улувату. Обезьяны там, действительно, очень наглые. При мне они утащили у двух женщин телефоны, а с меня сорвали панаму. Панаму мне вернули служители, поменяв её на принесённые фрукты. Так что, посещая храм, надо быть очень осторожным и внимательным. По дороге в парк Гаруду мы заехали на кофейную плантацию. где отведали много сортов чая и балийский кофе. Закончили вечер ужином на берегу океана в рыбном кафе. Затем меня привезли в Санур. Поскольку я как раз должна была переехать из Джимбарана в Санур. получилось очень удобно. экскурсия была содержательной. Гиды очень обходительные. Рекомендую.
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SVETLANA
Мы с мужем были на экскурсии по полуострову Букит 04.08.2026 г. Нас сопровождал водитель и гид Ку-ку очень пунктуальный, ответственный. Приехал к отелю в Куте к 8.30, хорошо ориентировался на читать дальшеуменьшить
острове, выбирал объездные дороги в случае пробок, ехали по платной дороге, достаточно хорошо владел русским языком. Программу мы сократили, т. к. мужу тяжело ходить после операции на позвоночнике. Были на острове Черепах, подплыли на катере. Утром был отлив, капитан даже толкал катер как авто на мели. В катере стеклянное дно, видны водоросли и полосатые рыбки, их покормили. На острове с 2006 года организована ферма по выращиванию черепах, через 45 дней черепашек выпускают в море, выживаемость 50 на 50. Здесь лечат взрослых черепах и птиц, игуан, обезьян и других. Потом мы поехали на пляж Geger, окружён рифами, поэтому большие волны не доходят до берега. Затем мы были в Пури Улувасу на краю скалы. Подъем около 70 ступеней, красивые виды, много обезьян. Обезьян не дразнили, знали о их поведении. Муж устал от восхождений и далее мы поехали в отель. На Бали мы уже третий раз, всё нам понравилось, балийцы очень приветливы
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Marina
Альберт самый лучший гид! Вам повезёт, если он будет с вами. Очень внимательный, корректный, позитивный. Постоянно рассказывает, очень много знает. Чтобы достать мне билетик на танец Кечак, два
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Н
Наталья
Очень круто! Спасибо, Кришна! Для знакомства с островом - идеальный вариант экскурсии! Все четко организовано, честно и душевно!
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Н
Николай
очень хороший и отзывчивый гид. все прошло как договаривались
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