Что вас ожидает

Пляжный отдых и черепашки

Путешествие начнется с Острова черепах: люди ухаживают здесь за вылупившимися детенышами, а потом выпускают во взрослую жизнь. Вы рассмотрите их вблизи и увидите других животных — птиц, летучих мышей, ящериц.

После вас ждёт калейдоскоп пляжей. Гегер считается лучшим для купания и размеренного отдыха: здесь чистая спокойная вода. А если вы предпочитаете экстрим или хотите насладиться брызгами и волнами, я отвезу вас на пляжи Дримленд иди Паданг-Паданг.

Гигантский бог

При желании мы посетим парк Гаруда Вишну Кенчана: он находится на самой высокой точке полуострова. Главная достопримечательность — огромная статуя бога Вишну, восседающего на птице Гаруда. Его высота больше, чем у Статуи Свободы! В парке также проходят концерты и представления с танцами в национальных костюмах.

А затем мы отправимся на бесплатную дегустацию кофе и чая — местные фермеры покажут вам свои небольшие плантации, расскажут о производстве напитков и предложат оценить их на вкус.

Храм на краю скалы

Вы осмотрите один из важнейших храмов острова — Пура Лухур Улувату. Я кратко расскажу его историю и объясню, кому он посвящён. А вы полюбуетесь захватывающими видами на скалы океан и пообщаетесь с дружелюбными обезьянками. Если будет желание, можем задержаться до заката и посмотреть традиционный танец Кечак.

Ужин с заходящим солнцем

Завершится день на пляже Джимбаран: здесь расположен известный рыбный рынок, и множество ресторанов предлагают вкусный ужин. Столики у самого берега, живая музыка, горящие свечи — такая атмосфера настроит вас на романтический лад, а восхитительные краски заката станут одним из самых ярких впечатлений.