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Исследовать все красоты южного Бали, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться красками заката

Japa
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Japa – ваш гид
Южная часть нашего острова — настоящий райский уголок! Песчаные пляжи, густая зелень, скалы и бескрайний океан будут сопровождать вас в этой поездке.

Я покажу вам не только лучшие места для купания и серфинга, но и отвезу к древнему храму, на остров черепах и в парк с огромной статуей.

Вы продегустируете местный кофе и чай, а ужин с морепродуктами украсит головокружительный закат.
$65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит

Что вас ожидает

Пляжный отдых и черепашки
Путешествие начнется с Острова черепах: люди ухаживают здесь за вылупившимися детенышами, а потом выпускают во взрослую жизнь. Вы рассмотрите их вблизи и увидите других животных — птиц, летучих мышей, ящериц.
После вас ждёт калейдоскоп пляжей. Гегер считается лучшим для купания и размеренного отдыха: здесь чистая спокойная вода. А если вы предпочитаете экстрим или хотите насладиться брызгами и волнами, я отвезу вас на пляжи Дримленд иди Паданг-Паданг.

Гигантский бог
При желании мы посетим парк Гаруда Вишну Кенчана: он находится на самой высокой точке полуострова. Главная достопримечательность — огромная статуя бога Вишну, восседающего на птице Гаруда. Его высота больше, чем у Статуи Свободы! В парке также проходят концерты и представления с танцами в национальных костюмах.
А затем мы отправимся на бесплатную дегустацию кофе и чая — местные фермеры покажут вам свои небольшие плантации, расскажут о производстве напитков и предложат оценить их на вкус.

Храм на краю скалы
Вы осмотрите один из важнейших храмов острова — Пура Лухур Улувату. Я кратко расскажу его историю и объясню, кому он посвящён. А вы полюбуетесь захватывающими видами на скалы океан и пообщаетесь с дружелюбными обезьянками. Если будет желание, можем задержаться до заката и посмотреть традиционный танец Кечак.

Ужин с заходящим солнцем
Завершится день на пляже Джимбаран: здесь расположен известный рыбный рынок, и множество ресторанов предлагают вкусный ужин. Столики у самого берега, живая музыка, горящие свечи — такая атмосфера настроит вас на романтический лад, а восхитительные краски заката станут одним из самых ярких впечатлений.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой брат Кришна.
  • Трансфер на легковом автомобиле или минивэне входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — трансфер на катере на остров Черепах и кормление животных — 20 $/чел.
    — пляж Гегер 0,5 $/чел.
    — храм Улувату — 3 $/чел.
    — парк Гаруда висну (по желанию — сейчас здесь проходит ремонт) — 9 $/чел.
    — часовое представление в храме Улувату (по желанию) — 7 $
    — личные расходы, перекусы и ужин (по желанию) — от 25$/чел.
  • Я заберу вас у вашего отеля, за исключением курортов Амед, Туламбен, Чанди Даса, Паданг Бай, Ловина и севера Бали.
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит
Яркий день на полуострове Букит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Japa
Japa
Приветствую вас на острове Бали, дорогие друзья! Я и мой брат Кришна будем рады познакомить вас со всеми красотами нашего острова. Живем здесь 30 лет, обожаем этот яркий, живой, контрастный остров, знаем множество нетуристических троп и хотим поделиться этими знаниями с вами. Я давно работаю гидом — со мной вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей. Я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 января 2020
Ездили на юг острова, в основном интересовали пляжи. Все понравилось. Japa очень внимательный, доброжелательный. Все понравилось. Спасибо!

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