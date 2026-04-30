Южная часть нашего острова — настоящий райский уголок! Песчаные пляжи, густая зелень, скалы и бескрайний океан будут сопровождать вас в этой поездке. Я покажу вам не только лучшие места для купания и серфинга, но и отвезу к древнему храму, на остров черепах и в парк с огромной статуей. Вы продегустируете местный кофе и чай, а ужин с морепродуктами украсит головокружительный закат.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пляжный отдых и черепашки

Путешествие начнется с Острова черепах: люди ухаживают здесь за вылупившимися детенышами, а потом выпускают во взрослую жизнь. Вы рассмотрите их вблизи и увидите других животных — птиц, летучих мышей, ящериц.

После вас ждёт калейдоскоп пляжей. Гегер считается лучшим для купания и размеренного отдыха: здесь чистая спокойная вода. А если вы предпочитаете экстрим или хотите насладиться брызгами и волнами, я отвезу вас на пляжи Дримленд иди Паданг-Паданг.

Гигантский бог

При желании мы посетим парк Гаруда Вишну Кенчана: он находится на самой высокой точке полуострова. Главная достопримечательность — огромная статуя бога Вишну, восседающего на птице Гаруда. Его высота больше, чем у Статуи Свободы! В парке также проходят концерты и представления с танцами в национальных костюмах.

А затем мы отправимся на бесплатную дегустацию кофе и чая — местные фермеры покажут вам свои небольшие плантации, расскажут о производстве напитков и предложат оценить их на вкус.

Храм на краю скалы

Вы осмотрите один из важнейших храмов острова — Пура Лухур Улувату. Я кратко расскажу его историю и объясню, кому он посвящён. А вы полюбуетесь захватывающими видами на скалы океан и пообщаетесь с дружелюбными обезьянками. Если будет желание, можем задержаться до заката и посмотреть традиционный танец Кечак.

Ужин с заходящим солнцем

Завершится день на пляже Джимбаран: здесь расположен известный рыбный рынок, и множество ресторанов предлагают вкусный ужин. Столики у самого берега, живая музыка, горящие свечи — такая атмосфера настроит вас на романтический лад, а восхитительные краски заката станут одним из самых ярких впечатлений.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мой брат Кришна.

Отдельно оплачиваются входные билеты:

— трансфер на катере на остров Черепах с кормлением животных — $25 за чел. ($35 если путешествует один человек)

— пляж Гегер $0,5 за чел.

— храм Улувату — $3 за чел.

— парк Гаруда висну (по желанию — сейчас здесь проходит ремонт) — $9 за чел.

— часовое представление в храме Улувату (по желанию) — $7

— личные расходы, перекусы и ужин (по желанию) — от $25 за чел.

Откуда можно начать экскурсию