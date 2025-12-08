Маршрут нашей насыщенной поездки проляжет на северо-восток Бали — туда, где вы сможете полюбоваться сказочной панорамой действующего вулкана Батур и одноимённого озера — крупнейшего из кратерных в мире! А ещё мы побываем на пляже с чёрным песком, заглянем при желании в парк бабочек, к водопаду Тегенунган или на плантации риса, специй и кофе лювак.
Описание экскурсии
Мы отправимся в путь рано утром. Но если вы захотите, можем выехать до рассвета — чтобы подняться на вершину вулкана и встретить там восход солнца. Или просто насладимся панорамой Батура со смотровой площадки.
Прокатимся на джипе к чёрному пляжу, где песок вулканического происхождения изумляет необычным оттенком.
Вид на впечатляющий вулкан Абанг станет идеальным дополнением к обеду в ресторане.
По дороге назад при желании можем заглянуть в целый ряд привлекательных локаций, среди которых:
- парк бабочек
- волшебный водопад Тегенунган
- террасные рисовые поля
- плантации кофе лювак, какао-бобов и специй
По пути вы услышите о культуре, религии, обычаях и кухне Бали. Узнаете, где купить фрукты и симпатичные сувениры.
Примерный тайминг
- Дорога до вулкана — 1 час
- Подъём на вершину — 2 часа
- Вулканический пляж, поездка на джипе — 2 часа
- Обед — 1 час
- Парк бабочек, плантации — 1 час
- Возвращение в отель — 1 час
Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши пожелания.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Deluxe Xenia, Nissan Serena или Toyota Hiace
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты на вулкан — $10 за чел.
- Питание — $10 за чел.
- Дегустации местных напитков — $5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариа — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 59 туристов
Я коренной балиец. Работаю русскоговорящим гидом с 2005 года. Вместе со своей командой я буду сопровождать вас на экскурсиях по Бали. По дороге мы расскажем вам о культуре, обычаях, природе и религии острова.
