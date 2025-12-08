Маршрут нашей насыщенной поездки проляжет на северо-восток Бали — туда, где вы сможете полюбоваться сказочной панорамой действующего вулкана Батур и одноимённого озера — крупнейшего из кратерных в мире! А ещё мы побываем на пляже с чёрным песком, заглянем при желании в парк бабочек, к водопаду Тегенунган или на плантации риса, специй и кофе лювак.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мы отправимся в путь рано утром. Но если вы захотите, можем выехать до рассвета — чтобы подняться на вершину вулкана и встретить там восход солнца. Или просто насладимся панорамой Батура со смотровой площадки.

Прокатимся на джипе к чёрному пляжу, где песок вулканического происхождения изумляет необычным оттенком.

Вид на впечатляющий вулкан Абанг станет идеальным дополнением к обеду в ресторане.

По дороге назад при желании можем заглянуть в целый ряд привлекательных локаций, среди которых:

парк бабочек

волшебный водопад Тегенунган

террасные рисовые поля

плантации кофе лювак, какао-бобов и специй

По пути вы услышите о культуре, религии, обычаях и кухне Бали. Узнаете, где купить фрукты и симпатичные сувениры.

Примерный тайминг

Дорога до вулкана — 1 час

Подъём на вершину — 2 часа

Вулканический пляж, поездка на джипе — 2 часа

Обед — 1 час

Парк бабочек, плантации — 1 час

Возвращение в отель — 1 час

Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши пожелания.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Deluxe Xenia, Nissan Serena или Toyota Hiace

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы