Погрузитесь в волшебный вечер, полный гастрономических изысков и развлечений, на борту круизного лайнера в стиле индонезийского Пиниси.
Совершите увлекательное путешествие вдоль живописного берега Нуса-Дуа, наслаждаясь утонченным ужином и фееричными представлениями.
Описание круизаРадушная встреча на борту Как только вы подниметесь на борт, вас встретит освежающий приветственный напиток. Оцените разнообразие аппетитных мини-пирожных и получите памятные аксессуары в морском стиле, которые сделают ваш опыт незабываемым. В программе круиза • Вас ждет шведский стол с богатым выбором блюд индонезийской и мировой кухни. Наслаждайтесь неограниченным количеством чая, кофе и минеральной воды в течение всего ужина.
- Погрузитесь в атмосферу праздника под звуки живой музыки.
- Оцените красоту танцев самба и моряков, наполненных местным колоритом.
- Участвуйте в увлекательных играх, которые подойдут для гостей всех возрастов.
- Заворожитесь потрясающим огненным шоу, полным захватывающих визуальных эффектов.
• Танцуйте и веселитесь под звездами на танцполе с живым диджеем. Важная информация:
- Круиз не подойдёт для людей не умеющих плавать и склонных к морской болезни.
- Пожалуйста, постарайтесь прибыть на место до 16:30, чтобы успеть на посадку. Регистрация официально начинается в 17:00, но мы настоятельно рекомендуем прибыть раньше, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку. Круиз отправляется по расписанию, и опоздавшие могут не успеть присоединиться к поездке.
- Вегетарианское меню предоставляется по запросу.
- Курение на лодке запрещено.
Ежедневно в 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный напиток и мини-пирожные
- Ужин-шведский стол с блюдами интернациональной и индонезийской кухни
- Развлечения: живая музыка, самба, танцы моряков, огненные танцы, интерактивные игры, танцпол с диджеем
- Питьевая вода, кофе и чай
- Портовый сбор
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки (доступны для покупки)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Pirate Dinner Cruise. Jl. Dermaga II Jl. Raya Pelabuhan Benoa Pedungan Denpasar Selatan Kota Denpasa
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лера
6 июл 2025
Яркое шоу и классно выглядит лодка, спасибо!!
D
Demid
14 июн 2025
Всё понравилось!
Л
Лили
30 апр 2025
Прекрасный вечер на традиционном корабле. Отличная кухня. Рекомендуем всем.
