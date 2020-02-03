2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть остров таким, каким он был 100 лет назад

Valeriy
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Valeriy – ваш гид
Вас ждет знакомство с аутентичной архитектурой и бытом местных жителей в одной из самых красивых деревень острова, экскурс в историю развития религии на Бали и наблюдение за работой резчиков по дереву.

Также в нашей программе — купание в чудесном водопаде, дегустация кофе Лувак прямо на плантации и обед у подножия вулкана Батур.
От $160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Встреча Отель
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Традиционный Бали
Традиционный Бали

Что вас ожидает

Аутентичное балийское поселение
Вы побываете в одной из традиционных и самых красивых деревень на Бали — Пенглипуран. Здесь вы увидите образец балийской коммуны, где все дома выстроены словно под линейку и выглядят совершенно одинаково. В одном из домов этой деревни вы познакомитесь с повседневным бытом ее жителей и станете лучше понимать традиции и культуру балийцев. А по пути в Пенглипуран мы остановимся у дивного водопада Канто Лампо, под прохладными струями которого можно будет освежиться — ощущения незабываемые!

Вулкан Батур и кофе Лувак
Из деревни Пенглипуран мы отправимся на север, к вулкану Батур. У подножия вулкана вас ждет сытный обед, а после — купание в горячих источниках (температура воды около 45 градусов). Передохнув, мы продолжим путешествие и сделаем небольшую остановку на кофейных плантациях, чтобы отведать знаменитый и ставший для Бали традиционным кофе Лувак. Вы узнаете историю происхождения этого, пожалуй, самого необычного и самого дорогого кофе в мире, а дегустация поможет вам понять, относитесь ли вы к числу почитателей изысканного напитка или вам все же ближе классический кофе.

Необычный и малоизвестный храм — Пура Дэви Дурга
Популярные религиозные постройки на Бали всегда полны туристов и из-за этого порой бывает сложно настроиться на восприятие духовных ценностей, составляющих основу всей жизни острова. В храме Пура Дэви Дурга, в спокойной обстановке, вы узнаете много интересного о глубокой философии архитектуры балийских храмов, об их истории, а также получите неповерхностные знания о религии Бали. Атмосфера этого храма располагает к занятию медитацией — я расскажу вам и покажу, как это делают балийские священники, и вы сможете попробовать помедитировать сами.

Традиционная резьба по дереву
В деревне Кэмэнух вы познакомитесь с искусством художественной обработки дерева. Местные мастера творят чудеса и создают настоящие шедевры. На экскурсии вы увидите сам процесс резьбы, узнаете, какие породы деревьев и для каких целей используют резчики, и, конечно, осмотрите готовые работы. Также вы посетите дом и художественную галерею одного из самых известных художников острова, господина Ида Багус Марка. Вы увидите работы, некоторые из которых сегодня оцениваются в сотни тысяч долларов.

Организационные детали

  • Возвращение в отель около 6-7 часов вечера.
  • Эта экскурсия возможна из любой точки острова, кроме северного побережья — Ловина.
  • Если вы живете в Ловине, вам нужно будет дополнительно оплатить транспорт — 100$ за машину, либо вы можете приехать к месту начала экскурсии самостоятельно.
  • Обед не входит в стоимость экскурсии.
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valeriy
Valeriy
Живу и работаю на Бали 15 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали вот уже 15 лет, поэтому нет ни одного вопроса, на который бы я не смог ответить. Об острове Бали пишут и говорят много, но не всегда правдиво: очень много придуманных или искаженных, а часто и просто несуществующих фактов. Я хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове Бали. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления! В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Валерий, не просто интересный рассказчик, он очень вдумчиво и размеренно повествуя о жизни, обычаях и философии жизни острова, оставляет открытым вопросы о смысле жизни, об осознанности, о ценностях. Зачем и почему заставят вас не только думать, опираясь на опыт этого народа, но и чувствовать. Абсолютный взрыв мозга в хорошем смысле этого слова. Благодарим! Также хочется отметить вежливость и тактичность Валерия. Если вам важны не только красивые фото для инстаграма (которых вы получите бесчисленное множество), то вам однозначно сюда!
8 ноября 2019
Отдыхали с сестрой на Бали с 17 по 23 октября. Масса хороших впечатлений! С гидом Валерием посетили много достопримечательностей. Он обладает обширными знаниями истории Бали и просто очень интересный собеседник. Спасибо за незабываемое путешествие! Ирина.

Valeriy проводит ещё 2 экскурсии

Узнать настоящий БалиУзнать настоящий БалиУзнать настоящий Бали
От $125 за экскурсию
10 часов
15 отзывов
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день. За время нашего путешествия вы посетите самые значимые, интересные и характерные для Бали места. Познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, посетите водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для серфинга. Всего один день – и вы поймете характер и внутреннюю красоту Бали!
Храм тысячи ступеней Пура ЛэмпуянХрам тысячи ступеней Пура ЛэмпуянХрам тысячи ступеней Пура Лэмпуян
От $300 за экскурсию
8 часов
Понять религию Бали в самом необычном и труднодоступном храме острова
Если вы хотите прочувствовать философию и концепцию религии Бали, то поездка в Пура Лэмпуян создана для вас. Вы посетите Храм тысячи ступеней, куда непросто попасть даже самым искушенным путешественникам, пройдете по всем уровням огромного храмового комплекса, поймете символику архитектуры Пура Лэмпуян и проникните в суть созерцательной медитации.

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Лестница в небо — путешествие к храму ЛемпуянгЛестница в небо — путешествие к храму ЛемпуянгЛестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
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Загадки Востока. Храмы и дворцы БалиЗагадки Востока. Храмы и дворцы БалиЗагадки Востока. Храмы и дворцы Бали
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2 отзыва
Увидеть потрясающую архитектуру Бали в гармонии с великолепной природой
Храмы Бали похожи на декоративные шкатулки, органично вписанные в природный ландшафт острова. Вы посмотрите на королевские водные дворцы и «Мать храмов», узнаете секреты их названий и познакомитесь с верованиями местных жителей. А ещё понежитесь под солнцем на одном из прекрасных пляжей Бали и полакомитесь блюдами из свежей рыбы.
Великолепные дворцы БалиВеликолепные дворцы БалиВеликолепные дворцы Бали
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Приглашаю в путешествие на восток Бали, в провинцию Карангасем. Вы посетите сказочные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, которые покорят вас причудливыми лабиринтами из прудов, фонтанов, мостиков и аллей, десятками статуй животных и демонов, традиционных для местной культуры. А еще вы заглянете на уютную шоколадную фабрику в джунглях на берегу океана и насладитесь отдыхом на пляже с белоснежным песком.
Бали изнутриБали изнутриБали изнутри
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Колоритный Убуд и его живописные окрестности на авто-пешеходной экскурсии
Убуд — идеальное место для знакомства с настоящей жизнью и дикой природой острова. Вы увидите храмы и кофейные плантации, рисовые террасы и потухший вулкан, лес обезьян и термальные источники. Разберетесь с местными приметами и поверьями и узнаете самое важное о балийской культуре.

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