2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Также в нашей программе — купание в чудесном водопаде, дегустация кофе лювак прямо на плантации и обед у подножия вулкана Батур.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — выезд из отеля и дорога в деревню Кэмэнух
По пути вы услышите, как формировался остров, чем живут балийцы сегодня и почему традиции здесь — не декорация, а часть повседневной жизни.
9:00–10:30 — деревня резчиков Кэмэнух
Во время первой остановки вы:
- увидите процесс ручной резьбы по дереву
- узнаете, какие породы используют мастера и почему
- разберётесь, чем отличается храмовая скульптура от интерьерной
- посетите дом и галерею известного художника Ида Багус Марка
10:30–12:00 — дорога к вулкану и дегустация кофе
Далее мы отправимся на север, к вулкану Батур. По пути остановимся на кофейной плантации. Здесь вы:
- узнаете историю кофе лювак
- разберётесь, почему он считается самым необычным и дорогим в мире
- попробуете разные сорта и решите, близок ли вам этот вкус
12:00–13:00 — обед с видом на Батур
У подножия вулкана, пока вы отдыхаете, я расскажу о кальдере, древних извержениях и о том, как вулкан повлиял на культуру и религию острова.
13:00–15:00 — храмовый комплекс Улун Дану Батур
Мы посетим один из самых необычных и редко посещаемых храмовых комплексов острова. Он расположен внутри огромной вулканической кальдеры. Здесь вы:
- узнаете, как устроена философия балийских храмов
- разберётесь в особенностях местной религии
- поймёте, почему балийская архитектура — это система символов
- увидите девять храмов комплекса
- сможете попробовать медитацию — я покажу, как это делают балийские священники
15:00–17:00 — скрытый водопад
После храма мы отправимся к одному из самых живописных и малоизвестных водопадов острова. Местные жители верят, что вода очищает и восстанавливает силы. Даже если вы не разделяете эту философию, прохлада водопада после насыщенного дня подарит настоящее обновление.
17:00–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из любого отеля и обратно в любых районах кроме Амеда, северного побережья Ловина и Чандидаса (восточного побережья)
- Из этих районов могу забрать вас за доплату — $100. Доставить вас после экскурсии в отель в этих районах нет возможности
- Обед оплачивается отдельно (от $15)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$59
|Стандартный билет
|$135
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Валерий — настоящий профессионал: рассказывает очень интересно,