2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт один из самых необычных храмовых комплексов острова, куда редко заглядывают путешественники, экскурс в историю развития религии на Бали и наблюдение за работой резчиков по дереву. Также в нашей программе — купание в чудесном водопаде, дегустация кофе лювак прямо на плантации и обед у подножия вулкана Батур.

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Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из отеля и дорога в деревню Кэмэнух

По пути вы услышите, как формировался остров, чем живут балийцы сегодня и почему традиции здесь — не декорация, а часть повседневной жизни.

9:00–10:30 — деревня резчиков Кэмэнух

Во время первой остановки вы:

увидите процесс ручной резьбы по дереву

узнаете, какие породы используют мастера и почему

разберётесь, чем отличается храмовая скульптура от интерьерной

посетите дом и галерею известного художника Ида Багус Марка

10:30–12:00 — дорога к вулкану и дегустация кофе

Далее мы отправимся на север, к вулкану Батур. По пути остановимся на кофейной плантации. Здесь вы:

узнаете историю кофе лювак

разберётесь, почему он считается самым необычным и дорогим в мире

попробуете разные сорта и решите, близок ли вам этот вкус

12:00–13:00 — обед с видом на Батур

У подножия вулкана, пока вы отдыхаете, я расскажу о кальдере, древних извержениях и о том, как вулкан повлиял на культуру и религию острова.

13:00–15:00 — храмовый комплекс Улун Дану Батур

Мы посетим один из самых необычных и редко посещаемых храмовых комплексов острова. Он расположен внутри огромной вулканической кальдеры. Здесь вы:

узнаете, как устроена философия балийских храмов

разберётесь в особенностях местной религии

поймёте, почему балийская архитектура — это система символов

увидите девять храмов комплекса

сможете попробовать медитацию — я покажу, как это делают балийские священники

15:00–17:00 — скрытый водопад

После храма мы отправимся к одному из самых живописных и малоизвестных водопадов острова. Местные жители верят, что вода очищает и восстанавливает силы. Даже если вы не разделяете эту философию, прохлада водопада после насыщенного дня подарит настоящее обновление.

17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали