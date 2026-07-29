2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Традиционный Бали

Увидеть остров таким, каким он был 100 лет назад
Вас ждёт один из самых необычных храмовых комплексов острова, куда редко заглядывают путешественники, экскурс в историю развития религии на Бали и наблюдение за работой резчиков по дереву.

Также в нашей программе — купание в чудесном водопаде, дегустация кофе лювак прямо на плантации и обед у подножия вулкана Батур.
5
19 отзывов
Традиционный Бали
Традиционный Бали
Традиционный Бали

Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из отеля и дорога в деревню Кэмэнух

По пути вы услышите, как формировался остров, чем живут балийцы сегодня и почему традиции здесь — не декорация, а часть повседневной жизни.

9:00–10:30 — деревня резчиков Кэмэнух

Во время первой остановки вы:

  • увидите процесс ручной резьбы по дереву
  • узнаете, какие породы используют мастера и почему
  • разберётесь, чем отличается храмовая скульптура от интерьерной
  • посетите дом и галерею известного художника Ида Багус Марка

10:30–12:00 — дорога к вулкану и дегустация кофе

Далее мы отправимся на север, к вулкану Батур. По пути остановимся на кофейной плантации. Здесь вы:

  • узнаете историю кофе лювак
  • разберётесь, почему он считается самым необычным и дорогим в мире
  • попробуете разные сорта и решите, близок ли вам этот вкус

12:00–13:00 — обед с видом на Батур

У подножия вулкана, пока вы отдыхаете, я расскажу о кальдере, древних извержениях и о том, как вулкан повлиял на культуру и религию острова.

13:00–15:00 — храмовый комплекс Улун Дану Батур

Мы посетим один из самых необычных и редко посещаемых храмовых комплексов острова. Он расположен внутри огромной вулканической кальдеры. Здесь вы:

  • узнаете, как устроена философия балийских храмов
  • разберётесь в особенностях местной религии
  • поймёте, почему балийская архитектура — это система символов
  • увидите девять храмов комплекса
  • сможете попробовать медитацию — я покажу, как это делают балийские священники

15:00–17:00 — скрытый водопад

После храма мы отправимся к одному из самых живописных и малоизвестных водопадов острова. Местные жители верят, что вода очищает и восстанавливает силы. Даже если вы не разделяете эту философию, прохлада водопада после насыщенного дня подарит настоящее обновление.

17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из любого отеля и обратно в любых районах кроме Амеда, северного побережья Ловина и Чандидаса (восточного побережья)
  • Из этих районов могу забрать вас за доплату — $100. Доставить вас после экскурсии в отель в этих районах нет возможности
  • Обед оплачивается отдельно (от $15)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$59
Стандартный билет$135
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 577 туристов
Живу постоянно и работаю на Бали с 2003 года. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который
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я бы не смог ответить. О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления! В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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2
1
Светлана
Хочу поблагодарить Валерия за замечательную экскурсию! Это тот случай, когда гид не просто показывает достопримечательности, а действительно помогает почувствовать место и понять его историю.

Валерий — настоящий профессионал: рассказывает очень интересно,
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легко и увлекательно, отвечает на любые вопросы и умеет подстроить рассказ под интересы группы. Отдельно хочется отметить его тактичность, доброжелательность и очень приятную манеру общения.

Особенно понравилось, что маршрут не был шаблонным. Валерий заранее учел все наши пожелания и составил экскурсию именно под нас, благодаря чему мы увидели и узнали именно то, что было действительно интересно нашей семье.

Если хочется получить не формальную экскурсию «по программе», а живое, содержательное и комфортное путешествие с человеком, который любит свое дело, — смело рекомендую Валерия. Огромное спасибо за прекрасный день и массу ярких впечатлений!

Хочу поблагодарить Валерия за замечательную экскурсию! Это тот случай, когда гид не просто показывает достопримечательности, а
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В
Прекрасная экскурсия от моего тезки знающего жизнь на Бали не по наслышке 👍🏻 Ответил на 1000 и 1 вопрос, был предельно вежлив и внимателен. Если еще буду заказывать экскурсии на Бали, то безусловно обращусь к Валерию
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Л
Экскурсия вышла потрясающая! Здесь мало оценки отлично, это было выше всяких похвал! Валерий замечательный гид, интеллектуал и просто невероятный человек с настолько разнообразным и вдохновляющим жизненным опытом, что с первых
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минут нашей встречи возникло поразительное ощущение эмоционального комфорта.
Экскурсия выстроена очень удачно - сначала ты знакомишься с людьми, которые испокон веков проживают на Бали, с их ремеслом, с социальным устройством (посещение деревни, галереи и дома брахмана). Потом идет погружение в традиции острова - посещение храма (где на свою удачу можно застать готовящуюся свадебную церемонию, до мурашек красиво). А в финале Бали просто обрушивается на тебя невероятной красотой и мощью природы джунглей (посещение водопада). Всё это словно по нарастающей, с перерывами на кофе (лювак) и великолепный обед с видом на рисовые террасы и увлекательные беседы. И в каком-то медитативном режиме, без спешки, но и не теряя нить.
Составить такой план и провести такую экскурсию мог только человек, который не просто живёт здесь - он чувствует Бали на кончиках пальцев.
Валерий, низкий поклон! Это был невероятный день! Спасибо от всего сердца!

P.S. Если вы еще не были на экскурсии с Валерием - Вы пока так и не унали настоящего Бали!;)

Экскурсия вышла потрясающая! Здесь мало оценки отлично, это было выше всяких похвал! Валерий замечательный гид, интеллектуал
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Злата
Валерий прекрасный гид! Комфортный и ненавязчивый. Очень интересный собеседник - отвечала на все наши многочисленные вопросы и рассказал про все, что было важно услышать. Глубокий, проживающий интересную жизнь, про которую тоже было полезно послушать.
Валерий прекрасный гид! Комфортный и ненавязчивый. Очень интересный собеседник - отвечала на все наши многочисленные вопросы
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Ю
Отличный экскурсовод! Спасибо Валерию за интересную и познавательную экскурсию. Приятный, интеллигентный человек. Большие познания в материале, так как сам живет на острове. И что было важно для нас, он выходец из русскоговорящей страны, а не просто местный, который выучил русский и кое-как пытается на нем говорить. Однозначно рекомендую Валерия!
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K
Валерий, не просто интересный рассказчик, он очень вдумчиво и размеренно повествуя о жизни, обычаях и философии жизни острова, оставляет открытым вопросы о смысле жизни, об осознанности, о ценностях. Зачем и
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почему заставят вас не только думать, опираясь на опыт этого народа, но и чувствовать. Абсолютный взрыв мозга в хорошем смысле этого слова. Благодарим! Также хочется отметить вежливость и тактичность Валерия. Если вам важны не только красивые фото для инстаграма (которых вы получите бесчисленное множество), то вам однозначно сюда!

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