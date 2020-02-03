2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аутентичное балийское поселение

Вы побываете в одной из традиционных и самых красивых деревень на Бали — Пенглипуран. Здесь вы увидите образец балийской коммуны, где все дома выстроены словно под линейку и выглядят совершенно одинаково. В одном из домов этой деревни вы познакомитесь с повседневным бытом ее жителей и станете лучше понимать традиции и культуру балийцев. А по пути в Пенглипуран мы остановимся у дивного водопада Канто Лампо, под прохладными струями которого можно будет освежиться — ощущения незабываемые!

Вулкан Батур и кофе Лувак

Из деревни Пенглипуран мы отправимся на север, к вулкану Батур. У подножия вулкана вас ждет сытный обед, а после — купание в горячих источниках (температура воды около 45 градусов). Передохнув, мы продолжим путешествие и сделаем небольшую остановку на кофейных плантациях, чтобы отведать знаменитый и ставший для Бали традиционным кофе Лувак. Вы узнаете историю происхождения этого, пожалуй, самого необычного и самого дорогого кофе в мире, а дегустация поможет вам понять, относитесь ли вы к числу почитателей изысканного напитка или вам все же ближе классический кофе.

Необычный и малоизвестный храм — Пура Дэви Дурга

Популярные религиозные постройки на Бали всегда полны туристов и из-за этого порой бывает сложно настроиться на восприятие духовных ценностей, составляющих основу всей жизни острова. В храме Пура Дэви Дурга, в спокойной обстановке, вы узнаете много интересного о глубокой философии архитектуры балийских храмов, об их истории, а также получите неповерхностные знания о религии Бали. Атмосфера этого храма располагает к занятию медитацией — я расскажу вам и покажу, как это делают балийские священники, и вы сможете попробовать помедитировать сами.

Традиционная резьба по дереву

В деревне Кэмэнух вы познакомитесь с искусством художественной обработки дерева. Местные мастера творят чудеса и создают настоящие шедевры. На экскурсии вы увидите сам процесс резьбы, узнаете, какие породы деревьев и для каких целей используют резчики, и, конечно, осмотрите готовые работы. Также вы посетите дом и художественную галерею одного из самых известных художников острова, господина Ида Багус Марка. Вы увидите работы, некоторые из которых сегодня оцениваются в сотни тысяч долларов.