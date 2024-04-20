Отправьтесь на морскую прогулку вокруг райских островов Гили Траванган, Гили Мено и Гили Эйр! Еще недавно они были необитаемыми.
Там нет машин и байков, зато сохранились невероятные пляжи с бирюзово-голубой водой и коралловый риф, где мы поснорклим с черепахами и экзотическими рыбками. А после — высадимся на одном из островов и пообедаем в дикой природе.
Там нет машин и байков, зато сохранились невероятные пляжи с бирюзово-голубой водой и коралловый риф, где мы поснорклим с черепахами и экзотическими рыбками. А после — высадимся на одном из островов и пообедаем в дикой природе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В программе — насыщенный снорклинг-тур на частной лодке по четырём живописным локациям вокруг островов Гили:
- Рай черепах (Turtle Heaven) — место обитания черепах
- Подводный парк скульптур «Гнездо» (Underwater sculpture park) — состоит из 48 человеческих фигур в натуральную величину, которые образуют подводный хоровод. Постепенно они покрываются морской растительностью и со временем превратятся в коралловый риф.
- Коралловый риф (Coral Reef) — красивый коралловый риф
- Сад рыб (Garden Fish) — излюбленное место множества экзотических рыб
Во время прогулки мы сделаем остановку на обед/ужин на острове Гили Мено — самом тихом и безлюдном.
Организационные детали
- Рассказ гида не предусмотрен. Это развлекательная поездка
- Программа подходит участникам всех возрастов
- Снорклинг начинается с островов Гили Траванган, Гили Мено или Гили Эйр, до которых вам нужно добраться самостоятельно с Бали
- Мы можем организовать:
— трансфер из аэропорта, от вашего отеля/виллы на Бали до морского порта Padang Bay на Бали — $36 за машину в одну сторону (зависит от вашей локации)
— билеты на спидбот (скоростная лодка) с морского порта Padang Bay до острова Гили Траванган — $25/чел. в одну сторону
- На лодке будет всё необходимое оборудование для снорклинга (трубки, маски), а также прохладительные напитки
- Бонус: вы получаете высококачественные фотографии и видео со снорклинга, снятые под водой во время вашего плавания с черепахами, у подводных статуй, с кораллами + 1-2 видеоролика с яркими моментами для ваших соцсетей
- Отдельно оплачивается обед — около $10/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$55
|Дети 8-12 лет
|$45
|Дети до 7 лет
|$29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гили Траванган
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? ПотомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
20 апр 2024
Отличная экскурсия!!! Эльдар очень хорошо организовал. Все сопровождающие ребята молодцы 👍👍👍 Всю экскурсию снимали дроном, сделали подводные фото. Ждём клип🙏 Большое спасибо за организацию 😊
Эльвира
30 мар 2024
Поездка случилась просто невероятная!!! Все организовано на высшем уровне!!! Мы захотели на Гили одним днем, без ночевки - Эльдар все сделал по нашему желанию и даже обед на лодке организовал, чтобы больше времени осталось на снорклинг. Снорклинг-это волшебно просто - гид балиец (он же фото/видеорепортер на эту нашу поездку)) подсказал, где обитают черепахи 😻 кадры получились классные!
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