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что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. Мы понимаем, что для каждого нашего участника поездка на Бали, острова Гили, остров Нуса Пенида, остров Комодо — это путешествие, от которого человек ожидает получить удовольствие и ещё долго вспоминать с теплотой. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучше цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!