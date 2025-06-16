читать дальше

меня в отеле и отвез обратно, он был отличным собеседником и ответил на все мои вопросы. Было приятно узнать больше о нем и его семье, о местной кухне и обычаях. Эта экскурсия позволила мне попробовать блюда, которые я бы иначе пропустил. Она также придала мне уверенности, чтобы в следующий раз, когда я буду на Бали, самостоятельно найти и заказать уличную еду. Я был очень благодарен за то, что смог попробовать понемногу всего и уехал сытым. Это был обогащающий опыт, который стал еще лучше благодаря моему замечательному гиду — спасибо!