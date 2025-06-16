Отправьте свои вкусовые рецепторы в приключение по оживленным улицам Денпасара ночью.
Посетите различные места, где можно поесть балийский рисовый пирог, молочного поросенка, сатай, сото и завершите трапезу самыми вкусными местными десертами и тропическими фруктами на острове.
Описание трансферВкусный нетуристический маршрут Многие туристы, покидая Бали, упускают возможность насладиться подлинной индонезийской кухней или ощутить пульс динамичного Денпасара. Отклонитесь от стандартного туристического маршрута и отправляйтесь в этот тур по оживленной столице острова, чтобы погрузиться в настоящую местную атмосферу Денпасара в ночное время. Посетите Денпасар, главный город Бали, чтобы познакомиться с его культурой, и не забудьте захватить с собой хороший аппетит! В меню Ваш опытный гид-гурман заберет вас из отеля и отвезет в Крененг, известное место с оживленным ночным рынком, где местные жители ищут лучшую аутентичную еду. Вас ждет пять остановок в разных местах, где вы сможете попробовать изысканные блюда острова:
- баби гулинг (молочный поросенок);
- сото аям;
- сатай;
• рисовый пирог. А также местные десерты и закуски, такие как:
- мартабак;
- джаджа бали;
• экзотические фрукты. Важная информация:
- В ходе экскурсии запрещено употреблять алкоголь и наркотики.
- Наденьте удобную обувь.
Ежедневно в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля или места проживания
- Сопровождение англоговорящего гида-гурмана
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Покупки на рынках и в закусочных
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- В ходе экскурсии запрещено употреблять алкоголь и наркотики
- Наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
H
Hanna-Helena
16 июн 2025
Какое экзотическое приключение! Мы увидели, как на самом деле живут люди и чем они питаются. Наш гид был превосходным!
Р
Рената
20 мая 2025
Гид был очень дружелюбным и услужливым. Он рассказал много интересного о культуре, и было очень приятно попробовать настоящие блюда Бали и Индонезии.
К
Конст
20 мая 2025
Мне очень повезло, что Агус был полностью в моем распоряжении, поэтому это было скорее похоже не на экскурсию, а на ужин с местным жителем, что было очень приятно. Агус встретил
