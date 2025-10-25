Лучшие водопады Бали (с входными билетами и трансфером от/до отеля)

Исследуйте одни из самых великолепных водопадов на Бали. У вас будет возможность увидеть такие водопады, как Тукад Чепунг, Тибуман, Тегенунган и Канто Лампо. Зафиксируйте незабываемые моменты близ красивейших водопадов на Бали. Путешествие пройдёт на уютном автомобиле с кондиционером.
Описание трансферВодопад Тукад Чепунг Это поистине особенный водопад, расположенный в скрытой долине среди густых лесов. Чтобы добраться до него, вам предстоит спуститься по нескольким ступенькам и тропинкам, проложенным сквозь лес. Продолжайте двигаться вдоль реки и между скал, и вскоре вы наткнетесь на настоящий скрытый водопад, который прячется прямо под пещерой. Водопад Тибумана Этот водопад, один из многих скрытых на северо-востоке Убуда, требует небольшой прогулки по лестницам и тропам, прежде чем вы откроете для себя его красоту. Здесь вы сможете насладиться купанием в пресной горной воде. Водопад Канто Лампо Сегодня этот водопад является одним из самых посещаемых на Бали. С его высоты открываются великолепные виды. Он образован крупными камнями, что придаёт ему особую привлекательность. Водопад Тегенунган Самый крупный водопад в окрестностях Убуда, Тегенунган находится неподалёку от центра города. Несмотря на это, он по-прежнему является настоящей природной находкой. Здесь много подходящих мест для фотографий, и водопад также отлично подходит для купания. Важная информация:
- Тур проводится только от 2 человек в группе.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальный костюм, полотенце и сменную одежду. А так же фотоаппарат и наличные.
- Этот тур не подходит для: беременных женщин, людей в инвалидных колясках и людей с низким уровнем физподготовки.
- Запрещено брать в салон автомобиля чемоданы и большие сумки.
Ежедневно в 08:00 и 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Тибумана
- Водопад Тукад Чепунг
- Водопад Канто Лампо
- Водопад Тегенунган
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Трансфер от/до отеля из Убуда, Кангу, Семиньяка, Куты, Джимбарана, Пекату, Нуса-дуа, Санура, Денпасара, Легиана, Петитенгета и Улувату
- Англоговорящий водитель в качестве гида
- Входные билеты
- Плата за парковку
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и 09:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Тур проводится только от 2 человек в группе
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальный костюм, полотенце и сменную одежду. А так же фотоаппарат и наличные
- Этот тур не подходит для: беременных женщин, людей в инвалидных колясках и людей с низким уровнем физподготовки
- Запрещено брать в салон автомобиля чемоданы и большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
25 окт 2025
Мы заказывали групповую экскурсию до 13 человек с англоговорящим гидом. А в итоге за нами приехала машина бизнес уровня на двоих человек. Нам за те же деньги организовали индивидуальную экскурсию!
Е
Ефросинья
28 мая 2025
Наш водитель Нгурах был очень любезен и вежлив и безопасно доставил нас из одного места в другое. Все четыре водопада, которые мы посетили, были очень красивыми, однако следует предупредить, что
Н
Никита
14 мая 2025
Все было идеально! Наш водитель-гид Нгера был на высоком уровне.
M
Martin
19 апр 2025
Поездка была организована на высшем уровне. Наш водитель Нгурах Смара был очень любезен, встретил нас вовремя и вел машину очень аккуратно. Он предоставил нам достаточно времени, чтобы полюбоваться всеми водопадами. Очень хороший опыт!
К
Кудряшка
23 мар 2025
Наш гид Маде был отличной компанией. Мы добрались до 3 из 4 водопадов, так как один был закрыт из-за наводнения. Отличные места, каждое из которых отличается от другого.
K
Karolin
13 мар 2025
Экскурсия стала настоящим событием! В общей сложности мы находились в пути около 10 часов и смогли в тишине и покое насладиться четырьмя захватывающими дух водопадами. Каждое место имело свое очарование,
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
$72
$80 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Отправиться на сплав по реке в окружении джунглей и увидеть один из самых красивых водопадов Бали
Начало: Из вашего отеля
21 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
от $110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Поможем с комфортом добраться до нужной вам точки на острове в любое время суток
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
$24 за всё до 4 чел.