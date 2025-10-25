Мои заказы

Лучшие водопады Бали (с входными билетами и трансфером от/до отеля)

Лучшие водопады Бали
Исследуйте одни из самых великолепных водопадов на Бали. У вас будет возможность увидеть такие водопады, как Тукад Чепунг, Тибуман, Тегенунган и Канто Лампо. Зафиксируйте незабываемые моменты близ красивейших водопадов на Бали. Путешествие пройдёт на уютном автомобиле с кондиционером.
5
6 отзывов
Описание трансфер

Водопад Тукад Чепунг Это поистине особенный водопад, расположенный в скрытой долине среди густых лесов. Чтобы добраться до него, вам предстоит спуститься по нескольким ступенькам и тропинкам, проложенным сквозь лес. Продолжайте двигаться вдоль реки и между скал, и вскоре вы наткнетесь на настоящий скрытый водопад, который прячется прямо под пещерой. Водопад Тибумана Этот водопад, один из многих скрытых на северо-востоке Убуда, требует небольшой прогулки по лестницам и тропам, прежде чем вы откроете для себя его красоту. Здесь вы сможете насладиться купанием в пресной горной воде. Водопад Канто Лампо Сегодня этот водопад является одним из самых посещаемых на Бали. С его высоты открываются великолепные виды. Он образован крупными камнями, что придаёт ему особую привлекательность. Водопад Тегенунган Самый крупный водопад в окрестностях Убуда, Тегенунган находится неподалёку от центра города. Несмотря на это, он по-прежнему является настоящей природной находкой. Здесь много подходящих мест для фотографий, и водопад также отлично подходит для купания. Важная информация:
  • Тур проводится только от 2 человек в группе.
  • Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальный костюм, полотенце и сменную одежду. А так же фотоаппарат и наличные.
  • Этот тур не подходит для: беременных женщин, людей в инвалидных колясках и людей с низким уровнем физподготовки.
  • Запрещено брать в салон автомобиля чемоданы и большие сумки.

Ежедневно в 08:00 и 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Тибумана
  • Водопад Тукад Чепунг
  • Водопад Канто Лампо
  • Водопад Тегенунган
Что включено
  • Автомобиль с кондиционером
  • Трансфер от/до отеля из Убуда, Кангу, Семиньяка, Куты, Джимбарана, Пекату, Нуса-дуа, Санура, Денпасара, Легиана, Петитенгета и Улувату
  • Англоговорящий водитель в качестве гида
  • Входные билеты
  • Плата за парковку
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алла
25 окт 2025
Мы заказывали групповую экскурсию до 13 человек с англоговорящим гидом. А в итоге за нами приехала машина бизнес уровня на двоих человек. Нам за те же деньги организовали индивидуальную экскурсию!
читать дальше

Гид Gede Sumetra понял, что мы не бельмеса не разговариваем по английски и помогал нам в сложных вопросах, переводя информацию в приложении телефона на русский язык! Он был супер галантным, внимательным, заботливым. Водил нас по разным локация чуть ли не за руку, следил, чтоб мы не посеяли наши вещи, кормил, поил, угадывать наши желания. Огромное спасибо организаторам, что прислали за нами такого чуткого гида. С Gene мы искупались в красивейших четырёх водопадах, он помог сделать нам изумительные видео и фото. У нас остались зашкаливающие эмоции и,надеюсь, долгие воспоминания!

Ефросинья
28 мая 2025
Наш водитель Нгурах был очень любезен и вежлив и безопасно доставил нас из одного места в другое. Все четыре водопада, которые мы посетили, были очень красивыми, однако следует предупредить, что
читать дальше

водопады Тегенуган и Канто Лампо особенно переполнены туристами, и очереди, чтобы сделать хорошую фотографию, могут быть утомительными. Кроме того, не стоит недооценивать лестницы, но с базовой физической подготовкой для большинства людей это вполне по силам.

Никита
14 мая 2025
Все было идеально! Наш водитель-гид Нгера был на высоком уровне.
Martin
19 апр 2025
Поездка была организована на высшем уровне. Наш водитель Нгурах Смара был очень любезен, встретил нас вовремя и вел машину очень аккуратно. Он предоставил нам достаточно времени, чтобы полюбоваться всеми водопадами. Очень хороший опыт!
Кудряшка
23 мар 2025
Наш гид Маде был отличной компанией. Мы добрались до 3 из 4 водопадов, так как один был закрыт из-за наводнения. Отличные места, каждое из которых отличается от другого.
Karolin
13 мар 2025
Экскурсия стала настоящим событием! В общей сложности мы находились в пути около 10 часов и смогли в тишине и покое насладиться четырьмя захватывающими дух водопадами. Каждое место имело свое очарование,
читать дальше

а природа была просто потрясающей. Что было особенно приятно, так это то, что мы могли проводить у каждого водопада столько времени, сколько хотели, — без всякого стресса и спешки. Наш гид был очень дружелюбным и терпеливым. Он хорошо организовал экскурсию и безопасно доставил нас из одного места в другое. Несмотря на то, что его английский был не идеален, общение проходило хорошо. Великолепный тур для тех, кто хочет насладиться красотой природы — настоятельно рекомендуется!

