Лучшие водопады Бали (с входными билетами и трансфером от/до отеля)

а природа была просто потрясающей. Что было особенно приятно, так это то, что мы могли проводить у каждого водопада столько времени, сколько хотели, — без всякого стресса и спешки. Наш гид был очень дружелюбным и терпеливым. Он хорошо организовал экскурсию и безопасно доставил нас из одного места в другое. Несмотря на то, что его английский был не идеален, общение проходило хорошо. Великолепный тур для тех, кто хочет насладиться красотой природы — настоятельно рекомендуется!