читать дальше расположенном на скале в океане. Поразитесь масштабом и мощью самого высокого на Бали водопада Секумпул. И по дороге назад посетите ещё один храм — Улун Дану — на берегу живописного озера Братан.

У вас мало времени, но вы хотите увидеть всё самое интересное? Я помогу вам. За 1 день мы посетим главные жемчужины сказочного острова. Вы побываете в священном храме Танах Лот,