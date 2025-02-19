Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад

Насладиться открыточными видами острова и почувствовать умиротворение в священных местах
У вас мало времени, но вы хотите увидеть всё самое интересное? Я помогу вам. За 1 день мы посетим главные жемчужины сказочного острова. Вы побываете в священном храме Танах Лот,
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расположенном на скале в океане. Поразитесь масштабом и мощью самого высокого на Бали водопада Секумпул. И по дороге назад посетите ещё один храм — Улун Дану — на берегу живописного озера Братан.

Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
Ближайшие даты:
19
фев1
мар2
мар3
мар4
мар5
мар6
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Храм Танах Лот. Расположен на скале, которую отделяют от берега 30 метров воды. Это один из священных храмов, находящийся под охраной ЮНЕСКО
  • Водопад Секумпул. Считается самым высоким и одним из красивейших на острове. На маршруте вас будет сопровождать местный гид, который подскажет выгодные ракурсы и поможет сделать впечатляющие фото
  • Храм Улун Дану. Построен в 1633 году и посвящён богине балийских индуистов Деви Дану — повелительнице водной стихии

Также мы сделаем остановку у смотровой площадки между озёрами-близнецами Буян и Тамблинган. По пути я расскажу о местных традициях и обычаях и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет. Будьте готовы к подъёмам и спускам по дороге к водопаду Секумпул
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Ertiga All New или Toyota Avanza
  • Заберу вас из отеля в районах Нуса Дуа, Джимбаран, Кута, Букит, Санур, Чангу и после экскурсии отвезу обратно

Дополнительные расходы

  • Храм Танах Лот — $5
  • Водопад Секумпул — $10
  • Храм Улун Дану — $5
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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