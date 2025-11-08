На комфортабельном автомобиле водитель встретит вас в аэропорту, поможет донести багаж и довезёт до отеля. Вам не нужно ни о чём беспокоиться — мы позаботимся, чтобы ваш отдых начался красиво и беззаботно!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Водитель будет ждать вас с именной табличкой внутри аэропорта — ближе к выходу. Если вдруг потеряетесь — не страшно: в здании аэровокзала работает бесплатный Wi-Fi, поэтому вы в любой момент сможете связаться с организатором. Водитель поможет донести багаж до автомобиля, довезёт до отеля или виллы и проводит к месту регистрации.

По запросу при встрече организуем для вас покупку SIM-карты с интернетом, а также по пути из аэропорта можем заехать в обмен валюты, где можно по выгодному курсу купить индонезийские рупии.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников

Поедем на Toyota Avanza, Toyota Innova или Mitsubishi

Водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой, на которой будут указаны ваши имя и фамилия

После бронирования просим сообщить информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)

Особенности программы