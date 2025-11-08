На комфортабельном автомобиле водитель встретит вас в аэропорту, поможет донести багаж и довезёт до отеля. Вам не нужно ни о чём беспокоиться — мы позаботимся, чтобы ваш отдых начался красиво и беззаботно!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Водитель будет ждать вас с именной табличкой внутри аэропорта — ближе к выходу. Если вдруг потеряетесь — не страшно: в здании аэровокзала работает бесплатный Wi-Fi, поэтому вы в любой момент сможете связаться с организатором. Водитель поможет донести багаж до автомобиля, довезёт до отеля или виллы и проводит к месту регистрации.
По запросу при встрече организуем для вас покупку SIM-карты с интернетом, а также по пути из аэропорта можем заехать в обмен валюты, где можно по выгодному курсу купить индонезийские рупии.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников
- Поедем на Toyota Avanza, Toyota Innova или Mitsubishi
- Водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой, на которой будут указаны ваши имя и фамилия
- После бронирования просим сообщить информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)
Особенности программы
- Цена указана за дневной трансфер из аэропорта Денпасар до районов Нуса Дуа, Джимбаран, Унгасан, Кута, Легиан, Семиньяк, Чангу, Санур
- Возможен ночной трансфер (после 21:00), а также перевозки по другим направлениям — стоимость в уточняйте в переписке
- Можем организовать перевозку от 1 до 50 человек, у нас много машин и водителей
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1386 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Фотографии от путешественников
А
Александр
8 ноя 2025
Заказывали трансфер из Денпасара до отеля у ребят. Водитель встретил вовремя, с табличкой. Довез быстро и безопасно. Приятно пообщались.
Рекомендую. Есть все виды оплаты.
М
Марина
7 ноя 2025
Все прошло отлично, водитель помог купить симку и обменять деньги по дороге в отель, спасибо!
А
Алексей
1 ноя 2025
Всё прошло отлично.
Katerina
28 окт 2025
Все четко и понятно организовано, водитель и организаторы на контакте были, машина комфортная, по пути купили сим-карту, также при необходимости водитель отвезет в обменник, посоветует все расскажет. В аэропорту курс очень плохой.
Ю
Юлия
19 окт 2025
Быстро и четко организован трансфер, ответили на все вопросы, все максимально удобно и понятно. Спасибо большое.
Д
Денис
17 окт 2025
Номер заказа 5727921
Все прошло отлично, великолепный гид, знает ответ на любой вопрос. Все прошло на одном дыхании, обязательно воспользуемся другими экскурсия и.
Д
Денис
5 окт 2025
Организация трансфера была на высшем уровне!
Очень понравилось взаимодействие с организатором с начала и до конца поездки
Водитель был очень добрый и интересный, поддержал диалог во время поездки
Всем рекомендую 👍
A
Anatoly
4 окт 2025
У нас был заказан трансфер из аэропорта в отель, где мы собирались проживать. Мы заранее списались с менеджером и он мне объяснил все детали заказа. Перед прибытием всё уточнили, номер
Д
Даниил
30 сен 2025
Замечательный сервис. Качественно организован, постоянно на связи, ответили на все вопросы.
Касаемо встречи:
Не смотря на задержку в аэропорту, никаких вопросов не задавали, довезли быстро, помогли купить сим-карту и поменять деньги по выгодному курсу.
Огромное спасибо за оказанный сервис! По Балийски… 😁🤗
В
Всеволод
28 сен 2025
Хороший трансфер, после брони и предоплаты на трипстере, Эльдар написал в вотсапе, дал всю нужную информацию по трансферу, в аэропорту водитель встретил с табличкой с именем даже раньше оговоренного времени, машина с кондиционером, доехали с комфортом, остаток оплаты, как и договаривались заранее, передал водителю
K
Konstantin
22 сен 2025
Поезда прошла прекрасно! Классный водитель, помог с багажом, комфортный автомобиль. Рекомендую!
Л
Лесковец
21 сен 2025
Водитель встретил нас в аэропорту с табличкой с именем и фамилией. Ждал пока часть нашей семьи долго проходили таможенные процедуры и получали багаж. Затем завез нас в обменник с хорошим курсом обмена, там же приобрели местную симку. Затем благополучно доставил нас в отель.
in
12 сен 2025
Все прошло замечательно, водитель приехал вовремя, машина чистая большая с кондиционером. Доехали без проблем.
В
Валентина
10 сен 2025
Водитель встретил с табличкой, комфортная, быстрая поездка.
Организаторы заранее всю информацию направили, однозначно, рекомендую
Ю
Юлия
8 сен 2025
Трансфер из аэропорта был комфортный, водителя нашли сразу. Водитель был приветливый. Доехали без приключений. Компанию для трансфера рекомендую
