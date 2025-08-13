Эта экскурсия поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Мы расскажем вам о наших традициях и ритуалах и поможет пройти обряд Мелукат, очищающий тело и душу.
Описание экскурсииЭта экскурсия поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Мы расскажем вам о наших традициях и ритуалах и поможет пройти обряд Мелукат, очищающий тело и душу. По поверьям балийцев, ритуал «Мелукат» незаменим для освобождения от негативных помыслов и жизненных неудач, поскольку способствует стабилизации внутреннего баланса и привлечению положительной энергии. Главная цель ритуала — гармония с самим собой, природой и божествами. В ходе обряда очищения люди в определенном месте силы должны омыться священной водой — чаще всего это происходит на водопадах, источниках либо реках. Каждая из подобных локаций почитается местом обитания добрых духов и богов, а каждая капля влаги дарует благословение. По дороге в места силы остановимся на кофейной плантации, ознакомимся с балийскими растениями и приправами. Дегустация разных видов кофе и чая. После очищении на обратном пути во время обеда заедем в необычный ресторан «Таман Дедари». Плата за вход 25 000 рупий (уже входит сок).
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Комфортная машина
Что не входит в цену
- Входные билеты примерно 7$ за человека
- Обед от 10$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас на вилле или в отель, где вы остановитесь
Завершение: Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 авг 2025
Очень душевный обряд омовения, настоящая гармония с природой. Останавливались также на кофейной плантации. Все понравилось, спасибо!
О
Ольга
23 июл 2025
Атмосферное путешествие с прекрасным русскоговорящим гидом. Спасибо за такой чудесный день!
в
василиса
19 июл 2025
Прекрасный тур, чтобы ощутить атмосферу Бали по-настоящему…
С
Сергей
7 июл 2025
Рекомендую туры с Буди - очень интересный, дружелюбный человек и отличный фотограф, также посоветовал много классных мест на Бали!!
Н
Наталия
26 июн 2025
Буди — отличный гид и классный фотограф! Были с ним в нескольких поездках, все понравилось, будем рекомендовать друзьям и знакомым, кто летает на Бали.
К
Катерина
18 июн 2025
С Буди были неоднократно на экскурсиях! Вежливый, доброжелательный и ответственный человек!
А
Алексей
20 окт 2024
Очень классное агентство. Могут организовать индивидуальные туры во все красивые места. Особая благодарность русскоговорящему гиду Ваяну, с ним тур омовения, рисовые поля, кофейная плантация и поездка на джипе к вулкану со встречей рассвета были просто шикарные! В общем 5 из 5
Д
Дарья
2 авг 2024
Все прошло очень комфортно, благодарю! Погрузились в атмосферу острова, благодаря ритуалу очищения души. .
Д
Дана
12 июл 2024
Остались довольны поездкой! Дружелюбный, пунктуальный гид, отлично говорит по-русски. Спасибо за профессионализм и любовь к своему делу. Обязательно посетим другие экскурсии!
А
Алексей
17 июн 2024
Очаровательный гид Буди! Помог со всеми вопросами, пунктуальный и доброжелательный! Вернусь еще раз.
