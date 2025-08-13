Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Мы расскажем вам о наших традициях и ритуалах и поможет пройти обряд Мелукат, очищающий тело и душу.



По поверьям балийцев, ритуал Мелукат незаменим для освобождения от негативных помыслов и жизненных неудач, поскольку способствует стабилизации внутреннего баланса и привлечению положительной энергии. 5 10 отзывов

Описание экскурсии Эта экскурсия поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Мы расскажем вам о наших традициях и ритуалах и поможет пройти обряд Мелукат, очищающий тело и душу. По поверьям балийцев, ритуал «Мелукат» незаменим для освобождения от негативных помыслов и жизненных неудач, поскольку способствует стабилизации внутреннего баланса и привлечению положительной энергии. Главная цель ритуала — гармония с самим собой, природой и божествами. В ходе обряда очищения люди в определенном месте силы должны омыться священной водой — чаще всего это происходит на водопадах, источниках либо реках. Каждая из подобных локаций почитается местом обитания добрых духов и богов, а каждая капля влаги дарует благословение. По дороге в места силы остановимся на кофейной плантации, ознакомимся с балийскими растениями и приправами. Дегустация разных видов кофе и чая. После очищении на обратном пути во время обеда заедем в необычный ресторан «Таман Дедари». Плата за вход 25 000 рупий (уже входит сок).

