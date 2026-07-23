Наше путешествие начнется в одном из балийских мест силы — древнем храме, спрятавшемся в горах. Оставшись наедине с природой Бали, вы помедитируете в храме и настроитесь на новый день.
После новой порции захватывающих видов мы посетим плантации экзотических фруктов и продегустируем местные сорта кофе. А любителей ярких кадров ждут высокие качели, которые уже стали любимым балийским реквизитом для фотографий.
Обряд очищения в храме Гунунг Кави Себату
В пути я расскажу самое важное о религии, традициях и обрядах балийцев, но вы сможете погрузиться в этот мир и на практике — в деревне Себату. Сюда нечасто добираются туристы, а потому это место сохранило гармоничную атмосферу. Мы посетим уютный храмовый комплекс Гунунг Кави Себату со святыми источниками и аутентичными купальнями. В одной из них вы сможете пройти обряд Мелукат, который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На моем минивэне с кондиционером
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: транспортные расходы
Дополнительные расходы: билеты в храмы — $6 с человека, подношения Чананг Сари — $2 с человека, качели (по желанию) — $15 с человека, аренда сарунга и жёлтой шали для медитации и омовение в храме — $2 с человека
Откуда можно начать экскурсию
Мы заберём вас из вашего отеля в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Семиньяк, Кута, Сануре, Убуде, Сукавати, Кетевел, Саба.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данан — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3608 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии в самые интересные места Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
2
3
1
2
–
1
1
О
Ольга
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации интересно, дегустация кофе и чая тоже понравилась, запланированные обряды в храме -очень колоритно, интересно. читать дальшеуменьшить
по нашему желанию завезли в очень красивое место на обед, а дальше по пути был лес обезьян - мы попросили и нас спркойно привезли туда. на каждой локации - никакой спешки, никакого лимита времени. наш гид Suwitri все рассказывала, любой вопрос - все поясняла. водитель Ваян очень аккуратно, но быстро доставлял до нужных точек. Спасибо Вам ребята. Конечно рекомендую.
+8
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно держал все вещи, делал фото на мой телефон, комфортно вёл автомобиль - он стал читать дальшеуменьшить
лучшим спутником моего путешествия на целый день. Вместе мы посещали храмы, он подготовил меня к церемонии омовения, научил правильно молиться местным Богам. Гид очень спокойный и рассудительный, его русский тоже на высоте, с юмором). Вы будете им довольны! Также он помог найти подходящую картину для дома, объехав 3 галереи в округе. Он действительно очень хорош! Рекомендую и программу и организатора и самого гида, однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Элеонора
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным местам. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения и медитация прошли прекрасно под ее чутким руководством! всем рекомендую!!! огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
N
Natalia
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под наши предпочтения, заехали покушать в место с шикарными видами на рисовые плантации, а так же нас угостили фруктами и балийским печеньем, каждая локация заслуживает внимания, я осталась очень довольна и конечно советую к приобретению данной экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Сафура
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас впечатлило все - и храм, и источники Себату, и кофейные плантации (там же можно читать дальшеуменьшить
закупиться кофем Лювак и местной косметикой), и обед в живописном месте с видом на рисовые поля, ещё и на рисовые террасы отвез по нашей просьбе. Были не в сезон и вдвоем с мужем, отдохнули от души! СПАСИБО!