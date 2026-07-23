Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Утренняя медитация в высокогорном храме

Наше путешествие начнется в одном из балийских мест силы — древнем храме, спрятавшемся в горах. Оставшись наедине с природой Бали, вы помедитируете в храме и настроитесь на новый день.

После новой порции захватывающих видов мы посетим плантации экзотических фруктов и продегустируем местные сорта кофе. А любителей ярких кадров ждут высокие качели, которые уже стали любимым балийским реквизитом для фотографий.

Обряд очищения в храме Гунунг Кави Себату

В пути я расскажу самое важное о религии, традициях и обрядах балийцев, но вы сможете погрузиться в этот мир и на практике — в деревне Себату. Сюда нечасто добираются туристы, а потому это место сохранило гармоничную атмосферу. Мы посетим уютный храмовый комплекс Гунунг Кави Себату со святыми источниками и аутентичными купальнями. В одной из них вы сможете пройти обряд Мелукат, который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На моем минивэне с кондиционером

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: транспортные расходы

Дополнительные расходы: билеты в храмы — $6 с человека, подношения Чананг Сари — $2 с человека, качели (по желанию) — $15 с человека, аренда сарунга и жёлтой шали для медитации и омовение в храме — $2 с человека

Откуда можно начать экскурсию