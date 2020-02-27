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Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат

Данан
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Данан – представитель гидов
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова.

Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
$90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали

Что вас ожидает

Утренняя медитация в высокогорном храме
Наше путешествие начнется в одном из балийских мест силы — древнем храме, спрятавшемся в горах. Вы словно окажетесь на краю света, в точке, с которой открывается потрясающий вид: от Индийского океана до вулканов Батур, Агунг и Абанг. Оставшись наедине с природой Бали, вы помедитируете в храме и настроитесь на новый день.

Панорамы вулкана Батур
Затем отправимся на смотровую площадку вулкана Батур. После новой порции захватывающих видов мы посетим плантации экзотических фруктов и продегустируем местные сорта кофе. А любителей ярких кадров ждут высокие качели, которые уже стали любимым балийским реквизитом для фотографий.

Обряд очищения в храме Гунунг Кави Себату
В пути я расскажу самое важное о религии, традициях и обрядах балийцев, но вы сможете погрузиться в этот мир и на практике — в деревне Себату. Сюда нечасто добираются туристы, а потому это место сохранило гармоничную атмосферу. Мы посетим уютный храмовый комплекс Гунунг Кави Себату со святыми источниками и аутентичными купальнями. В одной из них вы сможете пройти обряд Мелукат, который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На моем минивэне с кондиционером
  • Я заберу вас из вашего отеля в Нуса Дуа, Сануре или Убуде
  • Лучше начинать экскурсию в 6:00 — 6:30 утра, чтобы путь был максимально комфортным

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, подношения Чананг Сари
  • Дополнительные расходы: билеты в храмы — $6 с человека, качели (по желанию) — $15 с человека, аренда сарунга и жёлтой шали для медитации и омовение в храме — $2 с человека
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данан
Данан
Меня зовут Данан. Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии по острову в самые интересные места острова Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 февраля 2020
Все очень понравилось. Потрясающие места, уеденение с собой. Панорамные виды. Всем рекомендую посетить эти храмы и увидеть эту красоту. Гид внимательный и вежливый, все объяснянеет,и никуда не торопит. Можно сидеть и наслаждаться видами...

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