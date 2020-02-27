Что вас ожидает

Утренняя медитация в высокогорном храме

Наше путешествие начнется в одном из балийских мест силы — древнем храме, спрятавшемся в горах. Вы словно окажетесь на краю света, в точке, с которой открывается потрясающий вид: от Индийского океана до вулканов Батур, Агунг и Абанг. Оставшись наедине с природой Бали, вы помедитируете в храме и настроитесь на новый день.

Панорамы вулкана Батур

Затем отправимся на смотровую площадку вулкана Батур. После новой порции захватывающих видов мы посетим плантации экзотических фруктов и продегустируем местные сорта кофе. А любителей ярких кадров ждут высокие качели, которые уже стали любимым балийским реквизитом для фотографий.

Обряд очищения в храме Гунунг Кави Себату

В пути я расскажу самое важное о религии, традициях и обрядах балийцев, но вы сможете погрузиться в этот мир и на практике — в деревне Себату. Сюда нечасто добираются туристы, а потому это место сохранило гармоничную атмосферу. Мы посетим уютный храмовый комплекс Гунунг Кави Себату со святыми источниками и аутентичными купальнями. В одной из них вы сможете пройти обряд Мелукат, который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.