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Традиции и обряды Бали

Помедитировать в храме и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова.

Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
5
154 отзыва
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали
Традиции и обряды Бали

Описание экскурсии

Утренняя медитация в высокогорном храме

Наше путешествие начнется в одном из балийских мест силы — древнем храме, спрятавшемся в горах. Оставшись наедине с природой Бали, вы помедитируете в храме и настроитесь на новый день.

После новой порции захватывающих видов мы посетим плантации экзотических фруктов и продегустируем местные сорта кофе. А любителей ярких кадров ждут высокие качели, которые уже стали любимым балийским реквизитом для фотографий.

Обряд очищения в храме Гунунг Кави Себату

В пути я расскажу самое важное о религии, традициях и обрядах балийцев, но вы сможете погрузиться в этот мир и на практике — в деревне Себату. Сюда нечасто добираются туристы, а потому это место сохранило гармоничную атмосферу. Мы посетим уютный храмовый комплекс Гунунг Кави Себату со святыми источниками и аутентичными купальнями. В одной из них вы сможете пройти обряд Мелукат, который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На моем минивэне с кондиционером

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы
  • Дополнительные расходы: билеты в храмы — $6 с человека, подношения Чананг Сари — $2 с человека, качели (по желанию) — $15 с человека, аренда сарунга и жёлтой шали для медитации и омовение в храме — $2 с человека

Откуда можно начать экскурсию

  • Мы заберём вас из вашего отеля в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Семиньяк, Кута, Сануре, Убуде, Сукавати, Кетевел, Саба.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данан
Данан — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3608 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии в самые интересные места Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации интересно, дегустация кофе и чая тоже понравилась, запланированные обряды в храме -очень колоритно, интересно.
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по нашему желанию завезли в очень красивое место на обед, а дальше по пути был лес обезьян - мы попросили и нас спркойно привезли туда. на каждой локации - никакой спешки, никакого лимита времени. наш гид Suwitri все рассказывала, любой вопрос - все поясняла. водитель Ваян очень аккуратно, но быстро доставлял до нужных точек.
Спасибо Вам ребята.
Конечно рекомендую.

все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации+8
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
все просто чудесно. с отеля забрали во время. Транспорт комфортабельный. Вода всегда в наличии. кофейные плантации
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Светлана
Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно держал все вещи, делал фото на мой телефон, комфортно вёл автомобиль - он стал
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лучшим спутником моего путешествия на целый день. Вместе мы посещали храмы, он подготовил меня к церемонии омовения, научил правильно молиться местным Богам. Гид очень спокойный и рассудительный, его русский тоже на высоте, с юмором). Вы будете им довольны! Также он помог найти подходящую картину для дома, объехав 3 галереи в округе. Он действительно очень хорош! Рекомендую и программу и организатора и самого гида, однозначно.

Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно
Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно
Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно
Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно
Это было прекрасно! Гид Видастра был очень учтив, подарил мне прекрасные эмоции и впечатления. Он аккуратно
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Э
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным местам. Всем рекомендую.
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным
Замечательная экскурсия, живописные локации, гид Пандей прекрасный специалист, который внимательно, грамотно, отзывчиво провёл по всем достопримечательным
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Е
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения и медитация прошли прекрасно под ее чутким руководством! всем рекомендую!!! огромное спасибо!
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
Экскурсовод Джулия прекрасная! Все рассказала в рамках экскурсии и в целом о жизни балийцев! обряд очищения
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N
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под наши предпочтения, заехали покушать в место с шикарными видами на рисовые плантации, а так же нас угостили фруктами и балийским печеньем, каждая локация заслуживает внимания, я осталась очень довольна и конечно советую к приобретению данной экскурсии!
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под
Очень понравилась экскурсия, гид (Света) - огонь!!! Я в восторге, на протяжении экскурсии гид подстраивалась под
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Сафура
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас впечатлило все - и храм, и источники Себату, и кофейные плантации (там же можно
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закупиться кофем Лювак и местной косметикой), и обед в живописном месте с видом на рисовые поля, ещё и на рисовые террасы отвез по нашей просьбе. Были не в сезон и вдвоем с мужем, отдохнули от души! СПАСИБО!

Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас+4
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
Экскурсия - супер! Наш гид Пандей - Балиец, чудеснейший человек, с прекрасным владением русского языка. Нас
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