Покрутить педали по джунглям и деревням острова, увидеть Музей масок и искупаться в водопаде
Хотите взглянуть на Бали с нетуристического ракурса? Я разработал эксклюзивный и безопасный веломаршрут в окрестностях городка Убуд. Он лёгкий, активный и познавательный. Вы прокатитесь по джунглям и рисовым террасам. Узнаете, что такое Субак, и попробуете посадить рис. Посетите Музей масок, посмотрите за труд каменотёсов и завершите путешествие купанием в водопаде.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы проедемся по рисовым террасам и деревням островитян, понаблюдаем за их бытом и работой. Поговорим о традициях жителей Бали, об их вероисповедании, представлении о мире и отношениях с природой. Вы познакомитесь с Субак — фундаментом балийской жизни последнего тысячелетия. И, если захотите, поучаствуете в посадке риса или сборе урожая.
- Мы посетим лучший частный музей Бали — Музей масок и кукол со всего мира. Расположенная в традиционных яванских домах джогло, уникальная коллекция музея рассказывает о сакральных традициях острова и других частей света. Вы узнаете, кем был основан музей и как пополнялась коллекция.
- Мы отправимся в секретный каньон, где вы понаблюдаете за трудом каменотёсов, рассмотрите множество скульптур и узоров, высеченных на камнях. А затем мы перейдём вброд реку и освежимся под водопадом Сумампан.
Кому подойдёт
Маршрут доступен участникам от 10 до 99 лет. Уровень сложности — лёгкий, достаточно уметь управлять велосипедом.
Организационные детали
- Встречаемся в точке недалеко от Убуда. По предварительному запросу возможен трансфер из вашего отеля.
- В стоимость включены: электровелосипед, велозамок и шлем, сопровождение профессионального велосипедиста-гида, посещение музея и водопада
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле храма Desa Puseh Negari Temple
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид на Бали
Привет, моё имя — Алексей Платов. Мне 36 лет, родом из Магадана. Посетил 53 страны. Исследователь, предприниматель, чемпион России по велоспорту. С 2010 г. профессионально занимаюсь организацией и проведением экспедиций по всему миру. Сейчас живу на Бали и организую приключения по островам Индонезии, сопровождаю группы. Покажу секретные нетуристические места, расскажу о культуре и традициях — с полным погружением, активно и задорно!
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