На электровелосипедах - в сердце Бали

Покрутить педали по джунглям и деревням острова, увидеть Музей масок и искупаться в водопаде

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Ответы на вопросы
Хотите взглянуть на Бали с нетуристического ракурса? Я разработал эксклюзивный и безопасный веломаршрут в окрестностях городка Убуд. Он лёгкий, активный и познавательный. Вы прокатитесь по джунглям и рисовым террасам. Узнаете, что такое Субак, и попробуете посадить рис. Посетите Музей масок, посмотрите за труд каменотёсов и завершите путешествие купанием в водопаде.
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
На электровелосипедах - в сердце Бали
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы проедемся по рисовым террасам и деревням островитян, понаблюдаем за их бытом и работой. Поговорим о традициях жителей Бали, об их вероисповедании, представлении о мире и отношениях с природой. Вы познакомитесь с Субак — фундаментом балийской жизни последнего тысячелетия. И, если захотите, поучаствуете в посадке риса или сборе урожая.
  • Мы посетим лучший частный музей Бали — Музей масок и кукол со всего мира. Расположенная в традиционных яванских домах джогло, уникальная коллекция музея рассказывает о сакральных традициях острова и других частей света. Вы узнаете, кем был основан музей и как пополнялась коллекция.
  • Мы отправимся в секретный каньон, где вы понаблюдаете за трудом каменотёсов, рассмотрите множество скульптур и узоров, высеченных на камнях. А затем мы перейдём вброд реку и освежимся под водопадом Сумампан.

Кому подойдёт

Маршрут доступен участникам от 10 до 99 лет. Уровень сложности — лёгкий, достаточно уметь управлять велосипедом.

Организационные детали

  • Встречаемся в точке недалеко от Убуда. По предварительному запросу возможен трансфер из вашего отеля.
  • В стоимость включены: электровелосипед, велозамок и шлем, сопровождение профессионального велосипедиста-гида, посещение музея и водопада

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле храма Desa Puseh Negari Temple
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На велосипеде
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Рисовые террасы
Уникальный опыт
Активности
Музеи
Водопады
Джунгли

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