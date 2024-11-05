Мы поможем вам увидеть Бали действительно сказочным! И за полдня откроем для вас главные достопримечательности центральной части острова. Вы побываете на рисовых террасах, посетите древний храм Гунунг Кави Себату, искупаетесь в спрятанном от любопытных глаз водопаде и посмотрите, как растёт самый дорогой кофе в мире.

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Описание экскурсии

От вашего отеля или виллы мы отправимся в мотопутешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом. Итак, в программе:

Рисовые террасы Тегаллаланг

Ступенчатые плантации с эффектными видовыми площадками и захватывающими панорамами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зелёные террасы, которые уходят высоко в горы. Вы погуляете по территории, покачаетесь на качелях и сделаете красочные снимки

Нетуристический водопад

Мощный 20-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени тропических джунглей. По желанию можно искупаться в освежающих водах.

Храм Гунунг Кави Себату

Один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.

Плантации кофе, фруктов и пряностей

Здесь поговорим о знаменитом кофе «Копи Лювак», а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь и корица.

Маршрут может быть изменён по вашей просьбе. Сообщите о своих пожеланиях в переписке.

Организационные детали