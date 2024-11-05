Вы побываете на рисовых террасах, посетите древний храм Гунунг Кави Себату, искупаетесь в спрятанном от любопытных глаз водопаде и посмотрите, как растёт самый дорогой кофе в мире.
Описание экскурсии
От вашего отеля или виллы мы отправимся в мотопутешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом. Итак, в программе:
Рисовые террасы Тегаллаланг
Ступенчатые плантации с эффектными видовыми площадками и захватывающими панорамами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зелёные террасы, которые уходят высоко в горы. Вы погуляете по территории, покачаетесь на качелях и сделаете красочные снимки
Нетуристический водопад
Мощный 20-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени тропических джунглей. По желанию можно искупаться в освежающих водах.
Храм Гунунг Кави Себату
Один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.
Плантации кофе, фруктов и пряностей
Здесь поговорим о знаменитом кофе «Копи Лювак», а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь и корица.
Маршрут может быть изменён по вашей просьбе. Сообщите о своих пожеланиях в переписке.
Организационные детали
- Программа 18+
- Обратите внимание: это не информационная экскурсия с гидом, а поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — увидеть природу Бали
- В стоимость включено: трансфер на байке с личным водителем-гидом, инструктаж, шлем. Мы заберём вас из отеля в районах Сукавати, Керамас, Саба и Убуд. Трансфер из других частей острова организуем по договорённости
- Отдельно оплачиваются входные билеты — суммарно около $7 с человека, и питание — по желанию
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды