По Бали - на байке

Насыщенная мотоэкскурсия в сердце райского острова
Мы поможем вам увидеть Бали действительно сказочным! И за полдня откроем для вас главные достопримечательности центральной части острова.

Вы побываете на рисовых террасах, посетите древний храм Гунунг Кави Себату, искупаетесь в спрятанном от любопытных глаз водопаде и посмотрите, как растёт самый дорогой кофе в мире.
5
1 отзыв
По Бали - на байке
По Бали - на байке
По Бали - на байке
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
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фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

От вашего отеля или виллы мы отправимся в мотопутешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом. Итак, в программе:

Рисовые террасы Тегаллаланг

Ступенчатые плантации с эффектными видовыми площадками и захватывающими панорамами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зелёные террасы, которые уходят высоко в горы. Вы погуляете по территории, покачаетесь на качелях и сделаете красочные снимки

Нетуристический водопад

Мощный 20-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени тропических джунглей. По желанию можно искупаться в освежающих водах.

Храм Гунунг Кави Себату

Один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.

Плантации кофе, фруктов и пряностей

Здесь поговорим о знаменитом кофе «Копи Лювак», а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь и корица.

Маршрут может быть изменён по вашей просьбе. Сообщите о своих пожеланиях в переписке.

Организационные детали

  • Программа 18+
  • Обратите внимание: это не информационная экскурсия с гидом, а поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — увидеть природу Бали
  • В стоимость включено: трансфер на байке с личным водителем-гидом, инструктаж, шлем. Мы заберём вас из отеля в районах Сукавати, Керамас, Саба и Убуд. Трансфер из других частей острова организуем по договорённости
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — суммарно около $7 с человека, и питание — по желанию
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 ноя 2024
Шикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за один день узнала больше, чем за все время прибывания тут, Астра большой молодец, очень добрый
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и отзывчивый балиец, и замечательный аккуратный водитель. Рекомендую всем этого гида, он вам расскажет и покажет больше, чем вы ожидаете от экскурсии. На новом мопеде со шлемами) гид позаботился вплоть до того, что в дороге вдали от города купил всем водичку и спас от жары и жажды)))⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Шикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за одинШикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за одинШикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за одинШикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за одинШикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за одинШикарная экскурсия с ветерком и умным местным гидом по имени Астра! Показал программу максимум, за один

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