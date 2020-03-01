Sindu проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

От прохладного водопада к горячему кофе

Первым делом мы заедем к двадцатиметровому водопаду Тегенунган, окруженному пышной зеленью. Вы сделаете отличные снимки, а если захотите, искупаетесь в лагуне водопада.

Через джунгли мы проедем к плантации, где выращиваются кофе, какао, специи и множество фруктов. Я расскажу, как производят кофе, какие есть традиционные способы его обработки и как обжаривают зерна на Бали. А после вы продегустируете напитки из разных сортов.

Закрытая деревня и обед на высоте

Цель нашего путешествия — деревня Труньян. На лодке мы переплывем озеро Батур и окажемся среди потомков первых балийцев. Они сохранили древние традиции, среди которых необычный обряд погребения: усопших оставляют в корнях священного дерева, распространяющего дивный аромат. Вы услышите о деталях этого обряда и побываете на кладбище. Я также поделюсь с вами историями о быте балийцев и обрядах других селений острова. А завершится экскурсия обедом в ресторане с потрясающим видом на вулкан и озеро Батур.