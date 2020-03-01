Sindu проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян

Побывать на необычном кладбище, искупаться в водопаде и увидеть, как выращивают кофе на плантациях

Sindu
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Sindu – ваш гид
Тем, кто уже объехал наш остров, предлагаю посетить удивительную деревню Труньян: здесь растет священное дерево, источающее аромат, о котором сложены легенды.

А людей хоронят нестандартным способом — я поделюсь подробностями обряда на местном кладбище.

Вы также устроите фотосессию у водопада, попробуете балийский кофе и пообедаете с видом на вулкан.
От $150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
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Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян

Что вас ожидает

От прохладного водопада к горячему кофе
Первым делом мы заедем к двадцатиметровому водопаду Тегенунган, окруженному пышной зеленью. Вы сделаете отличные снимки, а если захотите, искупаетесь в лагуне водопада.
Через джунгли мы проедем к плантации, где выращиваются кофе, какао, специи и множество фруктов. Я расскажу, как производят кофе, какие есть традиционные способы его обработки и как обжаривают зерна на Бали. А после вы продегустируете напитки из разных сортов.

Закрытая деревня и обед на высоте
Цель нашего путешествия — деревня Труньян. На лодке мы переплывем озеро Батур и окажемся среди потомков первых балийцев. Они сохранили древние традиции, среди которых необычный обряд погребения: усопших оставляют в корнях священного дерева, распространяющего дивный аромат. Вы услышите о деталях этого обряда и побываете на кладбище. Я также поделюсь с вами историями о быте балийцев и обрядах других селений острова. А завершится экскурсия обедом в ресторане с потрясающим видом на вулкан и озеро Батур.

Организационные детали

  • С собой возьмите купальник, полотенце и карманные деньги (на пожертвования в деревне Труньян)
  • В стоимость экскурсии включено: трансфер на машине, трансфер на лодке из деревни Кедисан в Труньян (туда и обратно), все входные билеты, обед в ресторане
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sindu
Sindu
Меня зовут Синду, я русскоговорящий гид на Бали. Работаю с путешественниками из России с 2003 года. Хорошо владею русским языком. Я всегда гарантирую безопасность, надёжное и пунктуальное обслуживание всем своим гостям. Расскажу вам много интересного о разных достопримечательностях нашего прекрасного острова Бали. Если вам нужно что-то особенное, я всегда готов составить индивидуальную программу, как для одного человека, так и для группы. Приезжайте, и вы будете довольны!
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Sindu проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
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