Sindu проводит ещё 6 экскурсий

Побывать на необычном кладбище, искупаться в водопаде и увидеть, как выращивают кофе на плантациях
Тем, кто уже объехал наш остров, предлагаю посетить удивительную деревню Труньян: здесь растет священное дерево, источающее аромат, о котором сложены легенды. А людей хоронят нестандартным способом — я поделюсь подробностями обряда на местном кладбище. Вы также устроите фотосессию у водопада, попробуете балийский кофе и пообедаете с видом на вулкан.
Первым делом мы заедем к двадцатиметровому водопаду Тегенунган, окруженному пышной зеленью. Вы сделаете отличные снимки, а если захотите, искупаетесь в лагуне водопада. Через джунгли мы проедем к плантации, где выращиваются кофе, какао, специи и множество фруктов. Я расскажу, как производят кофе, какие есть традиционные способы его обработки и как обжаривают зерна на Бали. А после вы продегустируете напитки из разных сортов.
Закрытая деревня и обед на высоте
Цель нашего путешествия — деревня Труньян. На лодке мы переплывем озеро Батур и окажемся среди потомков первых балийцев. Они сохранили древние традиции, среди которых необычный обряд погребения: усопших оставляют в корнях священного дерева, распространяющего дивный аромат. Вы услышите о деталях этого обряда и побываете на кладбище. Я также поделюсь с вами историями о быте балийцев и обрядах других селений острова. А завершится экскурсия обедом в ресторане с потрясающим видом на вулкан и озеро Батур.
Организационные детали
С собой возьмите купальник, полотенце и карманные деньги (на пожертвования в деревне Труньян)
В стоимость экскурсии включено: трансфер на машине, трансфер на лодке из деревни Кедисан в Труньян (туда и обратно), все входные билеты, обед в ресторане
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер из районов Кута, Санур, Нуса Дуа, Убуд, Улувату, Джимбаран, Чанггу, Чандидаса и Денпасар
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Синду — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4767 туристов
Меня зовут Синду.
Я и моя команда из трех русскоговорящих гидов на Бали работаем с путешественниками из России с 2003 года. Мы хорошо владеем русским языком.
Наша команда гарантирует вам интересные экскурсии, читать дальшеуменьшить
безопасность, хорошее и пунктуальное обслуживание.
Мы рады показать вам наш чудесный остров, рассказать вам много интересного о жизни Бали. А если вам нужно будет что-то особенное, мы всегда рады составить для вас индивидуальную программу, как для одного путешественника, так и для группы.
Приезжайте, и вы останетесь довольны!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
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–
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1
–
Ольга
Экскурсия очень понравилась! Но, если есть какие-то представления, какой должна быть деревня или старое кладбище- рекомендую всё отбросить, чтобы не разочаровываться. Всё это ни на что не похоже, но тем читать дальшеуменьшить
не менее было безумно интересно узнать про традиции и обряды первых балийцев. На второй экскурсии узнали, что местные женщины даже не видели это кладбище, потому что их туда не пускают. Так что нам очень повезло всё это увидеть и послушать интересный рассказ Панды. После деревни мертвых расслаблялись в горячих источниках с красивыми видами, гладили мусангов и наслаждались водопадом. Экскурсию однозначно рекомендую
+2
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И
Ирина
Огромное спасибо Синду за такую насыщенную и красивую экскурсию. Гид прекрасно владеет русским языком, пунктуален, вежлив и внимателен. За всю экскурсию нет ни одного момента, который бы испортил впечатление. Рекомендую!!!
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Полина
Спасибо вам большое за экскурсию! Очень вежливый и внимательный человек! Насыщенная интересная программа! Спасибо
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Н
Наталья
Это невероятный опыт, отдельная благодарность гиду
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Евгений
Экскурсия понравилась. Синду согласился скорректировать её план, так как в некоторых локациях я был ранее. Саму экскурсию проводил двоюродный брат Синду, Авид. Приятный в общении, хорошо говорит по-русски, быстро, но читать дальшеуменьшить
безопасно водит. Авид был одет в балийский мужской наряд, что придавало нашему путешествию национального колорита, делало его более атмосферным. Авид также шёл навстречу моим пожеланиям и, например, по моей просьбе на обратном пути завёз меня на танец кечак, что увеличило продолжительность поездки более чем на час. Если ехать одному, то ценник высоковат, но экскурсия эксклюзивная, так что даже в этом случае стоит своих денег имхо.)
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Марина
К водителю-экскурсоводу Панда претензий нет. Отлично знает русский язык. Интересный собеседник. Претензии к несоответствию насыщенности и цене. Цена 180 долларов слишком завышена. Балийская деревня оказалась просто кладбищем -помойкой. Хотелось узнать быт балийцев, якобы сохранивших традиции много веков, но кроме кладбища -ничего. В общем, не советуем эту деревню Труньян. На водопад, кофейые гущи можно попасть с другой экскурсией
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