Встреча и прохождение техники безопасности Вас встретят в лагере квадроциклов освежающим напитком, и вы познакомитесь с правилами техники безопасности и тем, как управлять квадроциклом. Откройте для себя волнение от поездки по пересеченной местности на мощной машине. Исследуйте потрясающий природный ландшафт и откройте для себя скрытую красоту Убуда. В путь за впечатлениями Начните свое захватывающее путешествие по тропам, которые предлагают ослепительный ассортимент:

пышные рисовые поля;

очаровательные деревни;

живописные долины;

зеленые леса;

потрясающие водопады;

туннели или пещеры;

грязные лесные реки. Пройдите через ароматные апельсиновые плантации и по каменистой местности. Время обеда и просмотра заснятых материалов Нагуляйте аппетит, прежде чем остановиться на сытный обед с яичным сэндвичем в приятной природной обстановке. Завершите свой тур незабываемыми воспоминаниями о вашем приключении на квадроциклах на Бали и получите возможность приобрести фотографии и видеозаписи ваших впечатлений. Важная информация:.

