Откройте для себя острые ощущения от езды на квадроцикле по длинному туннелю. Проверьте свою смелость и почувствуйте удовлетворение от преодоления сложных участков местности. Наслаждайтесь красотой рисовых полей, рек и других красивых мест вдоль трассы. Доберитесь до водопада, где вы сможете послушать умиротворяющий звук падающей воды. Поддержите свои силы в пути, остановившись на обед с яичным сэндвичем.
Описание экскурсии
Встреча и прохождение техники безопасности Вас встретят в лагере квадроциклов освежающим напитком, и вы познакомитесь с правилами техники безопасности и тем, как управлять квадроциклом. Откройте для себя волнение от поездки по пересеченной местности на мощной машине. Исследуйте потрясающий природный ландшафт и откройте для себя скрытую красоту Убуда. В путь за впечатлениями Начните свое захватывающее путешествие по тропам, которые предлагают ослепительный ассортимент:
- пышные рисовые поля;
- очаровательные деревни;
- живописные долины;
- зеленые леса;
- потрясающие водопады;
- туннели или пещеры;
грязные лесные реки. Пройдите через ароматные апельсиновые плантации и по каменистой местности. Время обеда и просмотра заснятых материалов Нагуляйте аппетит, прежде чем остановиться на сытный обед с яичным сэндвичем в приятной природной обстановке. Завершите свой тур незабываемыми воспоминаниями о вашем приключении на квадроциклах на Бали и получите возможность приобрести фотографии и видеозаписи ваших впечатлений. Важная информация:.
- Тур не предназначен для беременных женщин; и людей младше 8 лет и старше 70 лет.
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, фотоаппарат и наличные.
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный напиток
- Обед с сэндвичем из яиц
- Англоговорящий инструктор по квадроциклам
- Групповой тур на квадроциклах
- Раздевалка и туалет
- Ботинки, шлем и шкафчик
- Страхование
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Фотографии и видеозаписи поездки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Kuber BALI ADVENTURE
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olivia
24 мая 2025
Очень интересно! Идеальная продолжительность и отличный персонал. Я не очень хорошо справлялся, но один из гидов постоянно заботился обо мне и помогал мне, а также сделал много фотографий, что было очень полезно, поскольку я забыла взять свой телефон!
В
Виктор
17 мая 2025
Курс был интересным, но коротким. Туннель и водопад были моими любимыми частями.
E
Estelle
11 мая 2025
Очень интересное путешествие в прекрасной обстановке.
Л
Лизавета
2 мая 2025
Отличное развлечение
F
Frederic
16 авг 2024
Особая благодарность нашему гиду Тейе, чрезвычайно доброму человеку, которого мы без колебаний рекомендуем всем.
