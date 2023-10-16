Пройти традиционную балийскую церемонию и почувствовать энергетику магического острова
Бали привлекает людей со всего мира уникальными духовными практиками.
Вы посетите древний храм, постоите под прохладными струями водопада, освобождая голову от дурных мыслей, и пройдёте настоящую балийскую церемонию очищения души и тела.
А затем полюбуетесь красотами острова, гуляя по рисовым террасам и, если захотите, попробуете знаменитый кофе лювак.
Вы посетите древний храм, постоите под прохладными струями водопада, освобождая голову от дурных мыслей, и пройдёте настоящую балийскую церемонию очищения души и тела.
А затем полюбуетесь красотами острова, гуляя по рисовым террасам и, если захотите, попробуете знаменитый кофе лювак.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы узнаете о духовных практиках очищения тела и разума, которые существуют на Бали, познакомитесь с многовековой культурой выращивания риса, а также раскроете подробности изготовления легендарного кофе лювак. В этом поистине магическом путешествии мы объединили то, что традиционно и священно для балийцев, чтобы вы могли проникнуться энергетикой острова. Итак, в программе:
- Первым делом мы отправимся на святые источники Себату — особо почитаемое место для балийцев. Местные верят, что, если постоять под потоками водопада, голова очистится от дурных мыслей, а тело и разум наполняется новыми силами и энергией. Окунуться в пенный прохладный водопад очень приятно, даже если эти верования вы не разделяете. Перед купанием вы пройдёте традиционную балийскую церемонию с благовониями и подношениями из цветов.
- Далее мы направимся в храмовый комплекс Тирта Эмпул, построенный в конце первого тысячелетия нашей эры. На территории находится уникальный святой источник, где по желанию вы можете совершить Мелукат — очищение тела и разума.
- После обрядов вам захочется замедлиться и в состоянии безмятежности лицезреть щедрую на краски природную красоту Бали. Поэтому следующей локацией станет скрытый в тропических джунглях живописный водопад Тегенунган высотой в 25 метров.
- Затем мы посетим рисовые террасы Тегаллаланг и ландшафтный парк Alas Harum Bali, где вам расскажут о выращивании риса и дадут время на фотографирование. Здесь вы пообедаете в уютном ресторанчике с видом на террасы. За дополнительную плату можно будет продегустировать легендарный кофе лювак и покататься на качелях.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, русскоговорящий гид, обряд очищения, входные билеты в храм и парк
- Все локации находятся в Убуде, что позволяет не тратить много времени на поездки
- Не рекомендуется посещать храмы женщинам в период менструации и беременным
- Возьмите с собой сменную одежду для купания — майку и саронг. Так как это священное место, ходить в купальнике там не разрешается.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер из отдалённых районов (точную стоимость уточняйте при бронировании)
- Обед в ресторане
- Качели — €12 с человека и €22 с пары
- Дегустация кофе лювак — €8
Деньги на дополнительные расходы должны быть в местной валюте (индонезийских рупиях).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yuliya — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 460 туристов
Наша команда гидов знает все потаённые уголки Бали. Мы любим рассказывать об острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведём для вас действительно незабываемые экскурсии!
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