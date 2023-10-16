Бали привлекает людей со всего мира уникальными духовными практиками. Вы посетите древний храм, постоите под прохладными струями водопада, освобождая голову от дурных мыслей, и пройдёте настоящую балийскую церемонию очищения души и тела. А затем полюбуетесь красотами острова, гуляя по рисовым террасам и, если захотите, попробуете знаменитый кофе лювак.

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Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы узнаете о духовных практиках очищения тела и разума, которые существуют на Бали, познакомитесь с многовековой культурой выращивания риса, а также раскроете подробности изготовления легендарного кофе лювак. В этом поистине магическом путешествии мы объединили то, что традиционно и священно для балийцев, чтобы вы могли проникнуться энергетикой острова. Итак, в программе:

Первым делом мы отправимся на святые источники Себату — особо почитаемое место для балийцев. Местные верят, что, если постоять под потоками водопада, голова очистится от дурных мыслей, а тело и разум наполняется новыми силами и энергией. Окунуться в пенный прохладный водопад очень приятно, даже если эти верования вы не разделяете. Перед купанием вы пройдёте традиционную балийскую церемонию с благовониями и подношениями из цветов.

Далее мы направимся в храмовый комплекс Тирта Эмпул, построенный в конце первого тысячелетия нашей эры. На территории находится уникальный святой источник, где по желанию вы можете совершить Мелукат — очищение тела и разума.

После обрядов вам захочется замедлиться и в состоянии безмятежности лицезреть щедрую на краски природную красоту Бали. Поэтому следующей локацией станет скрытый в тропических джунглях живописный водопад Тегенунган высотой в 25 метров.

Затем мы посетим рисовые террасы Тегаллаланг и ландшафтный парк Alas Harum Bali, где вам расскажут о выращивании риса и дадут время на фотографирование. Здесь вы пообедаете в уютном ресторанчике с видом на террасы. За дополнительную плату можно будет продегустировать легендарный кофе лювак и покататься на качелях.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, русскоговорящий гид, обряд очищения, входные билеты в храм и парк

Все локации находятся в Убуде, что позволяет не тратить много времени на поездки

Не рекомендуется посещать храмы женщинам в период менструации и беременным

Возьмите с собой сменную одежду для купания — майку и саронг. Так как это священное место, ходить в купальнике там не разрешается.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

Трансфер из отдалённых районов (точную стоимость уточняйте при бронировании)

Обед в ресторане

Качели — €12 с человека и €22 с пары

Дегустация кофе лювак — €8

Деньги на дополнительные расходы должны быть в местной валюте (индонезийских рупиях).