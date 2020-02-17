2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Инструктаж и тренировка

Утром мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала маршрута. Инструктор на английском языке объяснит базовые правила безопасного управления квадроциклом. Вам выдадут необходимую экипировку — шлем и сапоги. А перед тем, как отправиться в поездку по джунглям, вы сможете попрактиковаться на тренировочном треке, где вам предложат проехать 10 кругов.

7,5 километров по тропическому лесу

Кольцевая гонка научит вас преодолевать любое грязевое препятствие на скорости, а опытные и внимательные инструкторы помогут решить потенциальные проблемы на трассе и во время обучения. Через рисовые террасы вы доберетесь до треков с ямами, грязевыми лужами и труднопроходимыми местами. Треки небольшие по протяженности, но изобилуют препятствиями и повторениями, что позволит изучить маневрирование на маршруте и насладиться заносами. Чтобы наполнить приключение яркими кадрами, вас будут фотографировать на протяжении всей поездки. После окончания вы сможете принять душ и переодеться, а затем отправитесь на обед в приятный ресторан под Убудом.