2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Двухчасовая прогулка по труднодоступным местам центрального Бали

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
Максимальная скорость, газ до упора, непроходимая грязь, огромные лужи и дикие джунгли — это трек, на котором вы испытаете яркие эмоции от езды на квадроциклах.

Опытные инструкторы обучат вас необходимым навыками и будут сопровождать в этом адреналиновом приключении в тропиках.

На протяжении всего пути вас будут фотографировать, а в завершение вы отправитесь на обед в приятный ресторан под Убудом.
$58 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча на ресепшене вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
По джунглям на квадроциклах!
По джунглям на квадроциклах!

Что вас ожидает

Инструктаж и тренировка
 Утром мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала маршрута. Инструктор на английском языке объяснит базовые правила безопасного управления квадроциклом. Вам выдадут необходимую экипировку — шлем и сапоги. А перед тем, как отправиться в поездку по джунглям, вы сможете попрактиковаться на тренировочном треке, где вам предложат проехать 10 кругов.

7,5 километров по тропическому лесу
Кольцевая гонка научит вас преодолевать любое грязевое препятствие на скорости, а опытные и внимательные инструкторы помогут решить потенциальные проблемы на трассе и во время обучения. Через рисовые террасы вы доберетесь до треков с ямами, грязевыми лужами и труднопроходимыми местами. Треки небольшие по протяженности, но изобилуют препятствиями и повторениями, что позволит изучить маневрирование на маршруте и насладиться заносами. Чтобы наполнить приключение яркими кадрами, вас будут фотографировать на протяжении всей поездки. После окончания вы сможете принять душ и переодеться, а затем отправитесь на обед в приятный ресторан под Убудом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость поездки включено: трансфер от отеля и обратно (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан — доплата приблизительно 14$: точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании); экипировка и оборудование; страховка; обед (жареный рис/жареная лапша).
  • Не включено: фотографии с трассы (27$).
  • К поездке допускаются путешественники старше 18 лет.
  • Советуем взять с собой бандану или платок (чтобы закрыть лицо от пыли), носки, сменную одежду.
По джунглям на квадроциклах!
По джунглям на квадроциклах!
По джунглям на квадроциклах!
По джунглям на квадроциклах!
По джунглям на квадроциклах!

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Экскурсия хорошая, но вместо 3 часов как заявлено на сайте, покатушки длились всего 1 час 40 минут. В принципе этого достаточно, но могли бы сделать маршрут поинтереснее
3 января 2020
Было супер!! Что ещё нужно туристу - извазиться в грязи, воздух и лес!! Клаас, спасибо за эмоции ️😁😂

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