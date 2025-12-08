Окунитесь в незабываемое приключение с нашим однодневным туром на сказочный остров Нуса Пенида! Мы позаботимся о каждой детали, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным. Вас ждут такие популярные места как — Kelingking, Broken Beach, Angel's Billabong, Crystal Bay.
Описание водной прогулки
Трансфер от отеля и путь на лодке Ваше утро начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком до порта Санур. Расслабьтесь и насладитесь живописной поездкой, предвкушая предстоящие открытия. Путешествие на катере до Нуса Пениды займет всего 45 минут. Почувствуйте свежий морской бриз и полюбуйтесь лазурными водами Индийского океана. Прибыв на остров, вас ждет насыщенная экскурсионная программа!:
- Первой остановкой станет Broken Beach, уникальный природный амфитеатр с завораживающими видами.
- Затем мы посетим Angel Billabong, природный бассейн с кристально чистой водой, где вы сможете сделать потрясающие фотографии.
- Кульминацией тура станет посещение Kelingking Beach, знаменитого пляжа в форме динозавра Ти-рекса. Спуститесь к пляжу (по желанию) и насладитесь белым песком и чистейшей водой.
Завершит наше путешествие Crystal Bay, где вы сможете искупаться в прохладной бирюзовой воде и понежиться на солнце. Этот пляж идеально подходит для релаксации и восстановления сил после насыщенного дня. В зависимости от купленных билетов, у вас будет возможность поснорклить в открытых водах Индийского океана. Оцените всю красоту подводного мира Бали! В конце дня мы доставим вас обратно в порт, откуда вы вернетесь в свой отель, полные незабываемых впечатлений от Нуса Пениды. Важная информация:.
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Нуса Пенида
- Broken Beach
- Angel Billabong
- Crystal Bay
- Kelingking Beach
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
- Лодка до/от Нуса Пениды
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Купальные принадлежности
- Фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
