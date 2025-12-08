Трансфер от отеля и путь на лодке Ваше утро начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком до порта Санур. Расслабьтесь и насладитесь живописной поездкой, предвкушая предстоящие открытия. Путешествие на катере до Нуса Пениды займет всего 45 минут. Почувствуйте свежий морской бриз и полюбуйтесь лазурными водами Индийского океана. Прибыв на остров, вас ждет насыщенная экскурсионная программа!:

Первой остановкой станет Broken Beach, уникальный природный амфитеатр с завораживающими видами.

Затем мы посетим Angel Billabong, природный бассейн с кристально чистой водой, где вы сможете сделать потрясающие фотографии.

Кульминацией тура станет посещение Kelingking Beach, знаменитого пляжа в форме динозавра Ти-рекса. Спуститесь к пляжу (по желанию) и насладитесь белым песком и чистейшей водой.

Завершит наше путешествие Crystal Bay, где вы сможете искупаться в прохладной бирюзовой воде и понежиться на солнце. Этот пляж идеально подходит для релаксации и восстановления сил после насыщенного дня. В зависимости от купленных билетов, у вас будет возможность поснорклить в открытых водах Индийского океана. Оцените всю красоту подводного мира Бали! В конце дня мы доставим вас обратно в порт, откуда вы вернетесь в свой отель, полные незабываемых впечатлений от Нуса Пениды. Важная информация:.

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.