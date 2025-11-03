Обзорная экскурсия к центру острова — Убуду, в самое сердце Бали.
Вы насладитесь живописной природой и видами, познакомитесь с местной фауной, узнаете массу интересного о местной культуре и традициях.
Описание экскурсии
В программе:
- Парк птиц Красивый парк с огромным количеством птиц из разных островов в Индонезии, Америки, Африки и др. Вы сможете полюбоваться и сфотографироваться с обителями парка.
- Рисовые террасы Тегаллаланг Одно из лучших мест на Бали, где открывается потрясающий вид. Во время сезона вы сможете увидеть как растет рис, как его взращивают и как за ним ухаживают.
- Храм Гунунг Кави Себату Один из древних действующих храмов на Бали. На месте вы сможете получить юбки, зайти в храм и узнать интересные факты о нем.
- Водопад Улу Петану Один из самых красивых водопадов недалеко от Убуда, 25-метровой водопад, в котором можно купаться. Живописнейшее место.
- Кофейная плантация В этом месте вы увидите как кофе, какао и фрукты растут по соседству, как местные делают натуральный кофе, чай, какао. Сможете продегустировать и попробовать самый дорогой кофе мира.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк птиц
- Рисовые террасы Тегаллаланг
- Ферма кофейной плантации
- Храм Гунунг Кави Себату
- Водопад Улу Петану
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты: Парк птиц (385 рупий) Рисовые террасы Тегаллаланг (50.000 рупий) Храм Гунунг Кави Себату (50.000 рупий) Водопад Улу Петану (30.000 рупий)
- Обед
- Личные расходы на сувениры, чай, кофе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля или вилла
Завершение: До вашего отеля или вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
3 ноя 2025
Увидели все как с картинки по описанию экскурсиии
• Парк птиц - птиц много, попугаи лучшие и общительные (аккуратно! один умелец откусил мне пуговицу на рубашке))), дают кормить, держать и гладить
Г
Галина
6 окт 2025
Мы провели время просто прекрасно, на все 5 баллов из 5! С нами целый день работал Абу — прекрасный специалист, который великолепно владеет русским языком и, ко всему прочему, просто очень хороший и добрый человек. Все локации были подобраны очень грамотно, всё прошло на высшем уровне. Обязательно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.
С
Светлана
2 окт 2025
Этот день можно назвать незабываемым — именно так я бы охарактеризовала эту экскурсию. Гид Путу провела её просто великолепно. У неё прекрасное знание русского языка, она показала и рассказала всё, что было planned, и даже больше. Кроме того, она завезла нас попробовать местный балийский шоколад. Очень рекомендую эту экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно.
Ю
Юля
21 сен 2025
Огромное спасиво гиду Силе за прекрасную экскурсию! Замечательный гид и человек! Всем очень рекомендую посетить эту экскурсию!
E
Ekaterina
9 июн 2025
Это было просто великолепно! Гид Роси владеет 5 языками, в том числе русским! Все было очень интересно!!!
Комфортабельная машина, вода, двери открывают, закрывают за вами!!! Прекрасные места посетили! Приятный в общении Роси! Везде нас ждали, никуда не торопили!!! Мы в восторге!!! Спасибо 🙏🙏🙏
А
Алия
5 мар 2025
Прекрасная экскурсия! Нам ее проводил Роси. Он отлично говорит по-русски, много знает и интересно рассказывает про культуру и быт балийцев.
Сопровождал нас, фотографировал, много рассказал. Все прошло на одном дыхании. Машина комфортная, чистая, с кондиционером. Сам маршрут составлен очень грамотно, и не утомительно.
Всем рекомендую организатора!!! 10 из 10
Г
Гульнара
22 окт 2024
Спасибо огромное Таджиру за прекрасно проведенную экскурсию!
Отлично знает Бали, историю, основные события, традиции и Другие интересные факты.
Очень внимательно относится к детям. Прекрасно говорит на русском языке. Мы остались очень довольны. Однозначно порекомендую друзьям и знакомым.
Ю
Юлия
15 июл 2024
Великолепная экскурсия! Маршрут хорошо продуман. Отличная организация. Комфортный автомобиль. Отдельная благодарность гиду Абу. Получили массу положительных эмоций. Сделали много красивых фотографий.
М
Мария
15 мар 2024
Вчера была экскурсия с Таджиром. Это была самая лучшая обзорная экскурсия за мою жизнь.
Очень интересно все рассказывает, отлично говорит на русском языке.
Все продумано и с заботой. Все локации посетили и они были очень насыщенные. Маршрут был построен отлично.
Гид сделал очень много классных фото. Безумно благодарю и всем рекомендую!
