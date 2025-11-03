читать дальше

- восторг.

• Рисовые террасы Тегаллаланг - природа незабываемы, все зеленое, просторное и бесконечно радует глаз. Рассказали все о том как растет рис и ну показали тоже.

• Храм Гунунг Кави Себату - там можно даже пройти процедуру очищения в воде, но мы не делали так. Красиво очень, по другому и быть не может на Бали видимо.

• Водопад Улу Петану - водопад необычный, маленький правда, и хорошо, что включен в эту экскурсию - мы брали еще одну отдельную посвященную водопадам. Этот не так сильно впечатлил, как другие, но однозначно посетить стоит.

• Кофейная плантация - показали как растет кофе, и другие интересные фрукты и овощи Бали. дали попробовать обжарить и растолочь кофе (не легкий труд!) и конечно дегустация. Копи Лювак за отдельную плату (55 тыс рупий), но он вкусный и стоит того! голод как рукой сняло.



Однозначно рекомендую экскурсию и гида! экскрусия несмотря на длительность, прошла легко, много интересных вещей рассказывает гид, можно засыпать вопросами, красивые места, и много дороги. Берите с собой воду (хотя и дают в машине, но нам было мало с жары), еду тоже брали с собой в контейнере и сумке холодильнике, иначе не доедет. В пути покупали смузи. Если вы берете экскурсию из Куты к примеру, там в дороге можно поменять валюту, курс в центре острова лучше.

Спасибо!!!