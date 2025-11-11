Мои заказы

Невероятные водопады Бали

Завораживающая природа острова Бали со всеми неописуемой красоты горами и водопадами представляет собой райский уголок на земле. С каждым годом всё больше туристов в этом убеждаются. В этой экскурсии особый акцент уделяется водопадам.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Водопад Гит Гит

Приглашаем вас на удивительное приключение к сорокаметровому водопаду Гит Гит! Он расположен в живописных горах, куда можно добраться, преодолев 340 ступеней. Эта мини-походка позволит вам оказаться под его мощными водными каскадами, которые подарят невероятное освежение и заряд бодрости.

Отдыхая у водопада, вы сможете насладиться великолепием местной природы и увидеть сказочные домики, уютно расположившиеся на склонах горы. Прохладный горный ветер напомнит вам о том, как важно иногда отключаться от повседневных забот и наслаждаться моментом.

Водопад Мундук

Ваше путешествие продолжится к пятнадцатиметровому водопаду Мундук. Это место не переполнено туристами, что создаёт атмосферу уединения. Здесь вы сможете насладиться тишиной и побыть наедине с природой.

Водопад Алинг-Алинг

Одним из самых оригинальных является тридцатипятиметровый водопад Алинг-Алинг, окружённый множеством маленьких водопадов, создающих удивительную водную панораму. Здесь необязательно просто любоваться природой — вы сможете попробовать свои силы: скатиться по воде или даже прыгнуть со скалы в лагуну, расположенную внизу. Это именно то место, где каждый найдет что-то для себя!

Исследование этих водопадов – это не просто возможность насладиться красотой природы, но и отличная возможность отвлечься от суеты повседневной жизни и зарядиться положительными эмоциями.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Гит-Гит
  • Водопад Мундук
  • Водопад Aлинг-Алинг
  • Рисовые террасы Джатилувих (по желанию)
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер с кондиционером
  • Входные билеты по маршруту
  • Минеральная вода
Что не входит в цену
  • Посещение рисовых террас Джатилувих - $10/чел. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бали

