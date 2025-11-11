Описание экскурсии
Водопад Гит Гит
Приглашаем вас на удивительное приключение к сорокаметровому водопаду Гит Гит! Он расположен в живописных горах, куда можно добраться, преодолев 340 ступеней. Эта мини-походка позволит вам оказаться под его мощными водными каскадами, которые подарят невероятное освежение и заряд бодрости.
Отдыхая у водопада, вы сможете насладиться великолепием местной природы и увидеть сказочные домики, уютно расположившиеся на склонах горы. Прохладный горный ветер напомнит вам о том, как важно иногда отключаться от повседневных забот и наслаждаться моментом.
Водопад Мундук
Ваше путешествие продолжится к пятнадцатиметровому водопаду Мундук. Это место не переполнено туристами, что создаёт атмосферу уединения. Здесь вы сможете насладиться тишиной и побыть наедине с природой.
Водопад Алинг-Алинг
Одним из самых оригинальных является тридцатипятиметровый водопад Алинг-Алинг, окружённый множеством маленьких водопадов, создающих удивительную водную панораму. Здесь необязательно просто любоваться природой — вы сможете попробовать свои силы: скатиться по воде или даже прыгнуть со скалы в лагуну, расположенную внизу. Это именно то место, где каждый найдет что-то для себя!
Исследование этих водопадов – это не просто возможность насладиться красотой природы, но и отличная возможность отвлечься от суеты повседневной жизни и зарядиться положительными эмоциями.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Гит-Гит
- Водопад Мундук
- Водопад Aлинг-Алинг
- Рисовые террасы Джатилувих (по желанию)
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер с кондиционером
- Входные билеты по маршруту
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Посещение рисовых террас Джатилувих - $10/чел. (по желанию)