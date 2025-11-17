Откройте для себя самые живописные места восточной и западной частей Нуса-Пениды, включая культовый пляж Келингкинг, напоминающий динозавра T-Rex, потрясающий Даймонд Бич и знаменитый благодаря соцсетям дом на дереве Молатенг.
Описание экскурсии
Трансфер и англоговорящее сопровождение Ваше приключение начинается от порта Санур. Вы отправитесь на лодке в составе небольшой группы. Вас будет сопровождать англоговорящий водитель/гид. Вы посетите:
- Пляж Келингкинг с его известняковыми скалами и потрясающим видом на пляж;
- Ангел Биллабонг и Брокен Бич (Пасих Ууг) с природной аркой;
- Местный ресторан для обеда (не включён в стоимость);
Даймонд Бич и Ату Бич с их скалами, белым песком и голубой водой, где можно спуститься на пляж, отдохнуть или покататься на качелях над океаном. В завершение — остановка у деревянного дома на дереве Молатенг с видами на побережье и возможностями для фотографий. Важная информация:.
- Возьмите с собой: комфортная обувь и одежду, солнцезащитные очки и крем, фотоаппарат и наличные.
- Не берите с собой: детские коляски, домашних животных, алкоголь/наркотики.
- Данная экскурсия не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца. Людям с ограниченными возможностями передвижения / в инвалидных креслах. Людям с эпилепсией, с болезнью высоты или с высоким кровяным давлением.
Ежедневно в 09:15.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Келингкинг
- Ангел Биллабонг
- Брокен Бич
- Даймонд Бич
- Ату Бич
- Дом на дереве Молатенг
Что включено
- Транспорт от места встречи
- Входные билеты
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Оплаты за фото в домике на дереве
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пристань Санур, Пристань · провинция Бали, Кота-Денпасар
Завершение: Пристань Санур, · провинция Бали, Кота-Денпасар
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: комфортная обувь и одежду, солнцезащитные очки и крем, фотоаппарат и наличные
- Не берите с собой: детские коляски, домашних животных, алкоголь/наркотики
- Данная экскурсия не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца. Людям с ограниченными возможностями передвижения / в инвалидных креслах. Людям с эпилепсией, с болезнью высоты или с высоким кровяным давлением
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
