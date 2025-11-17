Трансфер и англоговорящее сопровождение Ваше приключение начинается от порта Санур. Вы отправитесь на лодке в составе небольшой группы. Вас будет сопровождать англоговорящий водитель/гид. Вы посетите:

Пляж Келингкинг с его известняковыми скалами и потрясающим видом на пляж;

Ангел Биллабонг и Брокен Бич (Пасих Ууг) с природной аркой;

Местный ресторан для обеда (не включён в стоимость);

• Даймонд Бич и Ату Бич с их скалами, белым песком и голубой водой, где можно спуститься на пляж, отдохнуть или покататься на качелях над океаном. В завершение — остановка у деревянного дома на дереве Молатенг с видами на побережье и возможностями для фотографий. Важная информация: