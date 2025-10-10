Нуса Пенида — красивейший остров рядом с Бали, известный своими живописными лагунами, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, потрясающими скалами и снорклингом, в ходе которого можно увидеть гигантских скатов манта! С нами вы увидите 80% самых интересных мест на Нуса Пениде за один день! Наш водитель сделает вам крутые фотографии и видео, от которых вы будете в восторге.
Описание экскурсииПрограмма экскурсии: 7:00 - старт с отеля, водитель встретит вас в лобби/на ресепшене. Телефон водителя мы отправим заранее. 9:00 - отправление спидбота из порта Санур. 9:50 - прибытие в порт Нуса-Пениды, вас встречает наш водитель, которому мы заранее передали ваше фото для быстрого поиска гостей. 10:00 - посадка в автомобиль и начало тура по локациям: - Пляж Келингкинг знаменитый пляж с видом на скалы, напоминающие форму тираннозавра, одно из самых популярных и фотогеничных мест на острове - Пляж Броукен пляж с природной аркой из скал, образующей подковообразную бухту, впечатляющее место для прогулок и фотосессий - Энджелс Биллабонг природный бассейн с прозрачной водой, образованный скалами, где можно насладиться уникальными пейзажами и сделать красивые фотографии - Кристал Бэй красивый пляж с мелким песком и голубой водой; одно из немногих мест на Нуса Пениде, где можно будет искупаться - 16:00 (16:30) - отправление спидбота с Нуса-Пениды обратно на Бали - 17:00 - прибытие в порт Санур (Бали), вас встречает тот же водитель, который забирал с отеля утром. - 18:00 - ориентировочное прибытие в отель на Бали. Важная информация:
- Внимание, старт экскурсии осуществляется из порта Нуса Пениды;
- Если вы находитесь на Бали, мы можем организовать для вас трансфер на индивидуальном авто из отеля до порта отправления, и помочь с бронированием билетов на спидбот. Дайте знать, если нужен трансфер, согласуем с вами детали;
- В ходе тура сможем заехать в местный ресторан на обед, по вашему желанию.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала в форме динозаврика Келингкин Бич
- Пляж необычной формы Брокен Бич
- Природная купель Энджелс Биллабонг
- Пляж для купания Кристал Бэй
Что включено
- Транспорт (комфортабельный авто Toyota Rush, либо Suzuki APV) с англоговорящим водителем.
- Англоговорящий гид
- Входные билеты на локации
Что не входит в цену
- Трансфер на индивидуальном авто из отеля на Бали до порта отправления (стоимость 50$ за машину туда и обратно)
- Помощь с бронированием билетов на спидбот из Бали до Нуса Пениды (25$ за человека туда и обратно)
- Обед, по желанию.
Место начала и завершения?
Порт Нуса Пенида (по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
10 окт 2025
Всё прошло замечательно. Даже если вы не владеете английским, это не помеха — всегда можно что-то объяснить через переводчик. Экскурсия просто великолепная, однозначно рекомендую к посещению.
О
Ольга
4 окт 2025
У меня более 10 лет опыта в групповых турах, и мне есть с чем сравнивать. Организация у Эльдара и его команды — высший уровень, 10 из 10. Очень детальный инструктаж,
Д
Дина
23 сен 2025
Всё было отлично организовано и доступно объяснено. Если не затягивать на точках, то в конце маршрута можно успеть посмотреть красивую локацию с бассейном. Англоговорящий гид сопровождал повсюду, показывал лучшие ракурсы и помогал с созданием контента. Виды потрясающие! Идеальный вариант для быстрого и насыщенного знакомства с островом.
Л
Лидия
1 авг 2025
Большое спасибо! Все было на высшем уровне! К локациям мы брали еще снорклинг: увидели 2 скатов, большую и маленькую черепаху, много красивых рыбок и кораллов. Нас фотографировали и снимали на видео. На всех пунктах пути нас встречали, провожали. Спасибо огромное за такую работу!
A
Anna
1 авг 2025
Потрясающая поездка для нашей семьи! Очень рекомендую посещение этого острова! Все очень организовано, мы ехали без лишних ожиданий и в итоге были приятно впечатлены. Сам остров — просто волшебство, именно
В
Владлена
1 июл 2025
Очень понравилось наше приключение на остров. Оба наших водителя-гида были приятными, хорошо говорили на рус. и англ. До острова добирались 40 минут на спидбоде, не укачивало. Понравилось, что организатор позаботился
А
Ангелина
17 июн 2025
Огромная благодарность за чудесную поездку! Все понравилось! Великолепная слаженная командная работа, все продумано. Поездка была индивидуальной в комфортном автомобиле. Водители — асы, мастерски провезли по всем горным дорогам и безумному движению. Улыбчивы и приятны в общении. 100 из 100
В
Виктория
8 июн 2025
Все прошло замечательно! До острова добирались самостоятельно, но благодаря четкому плану все было просто. На Нусе нас встретил гид — доброжетельный, внимательный. Удобная машина, пострясающие локации и, главное, он помог
Д
Даня
16 фев 2025
Нас было 6 человек, все было четко по времени, с хорошими водителями и отличной цене. В Нуса Пенида сопровождал Кетут, сделал много крутых фото и видео. Организовали и дополнительную опцию: нас забрали с Убуда с чемоданами, проводили в Нуса Пенида (чеоданы были в машине), и когда мы приехали, нас перевезли в Нуса Дуа. Спасибо большое, всем рекомендую!
С
Севиль
15 ноя 2024
Большая благодарность за то, что помогли с организацией экскурсии. Помогли и с экскурсией, и с подбором жилья, и с бронированием. Максимальная вовлеченность в то, чтобы сделать отдых замечательным. Всегда на связи. Спасибо!
П
Павел
3 июл 2024
Супер съездили. Организация на высшем уровне, всей команде спасибо! Поражен красотой этого острова.
