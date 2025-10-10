К Карина Всё прошло замечательно. Даже если вы не владеете английским, это не помеха — всегда можно что-то объяснить через переводчик. Экскурсия просто великолепная, однозначно рекомендую к посещению.

О Ольга читать дальше вплоть до списка необходимых вещей. Контроль на всех этапах: до, во время и после поездки. Всегда на связи, приветливы и отзывчивы. Эту команду можно смело назвать образцовой, у них есть чему поучиться. Большое спасибо! У меня более 10 лет опыта в групповых турах, и мне есть с чем сравнивать. Организация у Эльдара и его команды — высший уровень, 10 из 10. Очень детальный инструктаж,

Д Дина Всё было отлично организовано и доступно объяснено. Если не затягивать на точках, то в конце маршрута можно успеть посмотреть красивую локацию с бассейном. Англоговорящий гид сопровождал повсюду, показывал лучшие ракурсы и помогал с созданием контента. Виды потрясающие! Идеальный вариант для быстрого и насыщенного знакомства с островом.

Л Лидия Большое спасибо! Все было на высшем уровне! К локациям мы брали еще снорклинг: увидели 2 скатов, большую и маленькую черепаху, много красивых рыбок и кораллов. Нас фотографировали и снимали на видео. На всех пунктах пути нас встречали, провожали. Спасибо огромное за такую работу!

A Anna читать дальше за видами сюда надо ехать! Людей немало, но проводник подсказывает места без людей. Организаторы достаточно гибкие, перед поездкой согласовали изменение маршрута. Это было очень ценно! Также можно договориться о трансфере с отеля, разные способы оплаты. От гида на острове не стоит ждать чего-то особенного, он просто хороший водитель и внимательный человек. Сопровождающий, не гид. Больше и не нужно для этого острова. Организаторы молодцы. Мы шляпу забыли в машине, но ее они нам вернули позже. Спасибо! Потрясающая поездка для нашей семьи! Очень рекомендую посещение этого острова! Все очень организовано, мы ехали без лишних ожиданий и в итоге были приятно впечатлены. Сам остров — просто волшебство, именно

В Владлена читать дальше и предложил оформить билеты, чтобы мы ни о чем не думали. Это очень удобно, потому что самому в порту сложно разобраться. По цене выходит так же, если самостоятельно все бронировать. На Нуса Пенида нас встретил гид, рассказал о программе, провез по всем локациям. Будьте готовы, дороги там узкие, с постоянными резкими поворотами. Если тяжело переносите такое, то берите таблетки от укачивания. На локациях много туристов, но это не критично: гид помогает пройти на менее людные точки и сделать замечательные снимки. Мы остались в полном восторге, спасибо за яркие впечатления! Очень понравилось наше приключение на остров. Оба наших водителя-гида были приятными, хорошо говорили на рус. и англ. До острова добирались 40 минут на спидбоде, не укачивало. Понравилось, что организатор позаботился

А Ангелина Огромная благодарность за чудесную поездку! Все понравилось! Великолепная слаженная командная работа, все продумано. Поездка была индивидуальной в комфортном автомобиле. Водители — асы, мастерски провезли по всем горным дорогам и безумному движению. Улыбчивы и приятны в общении. 100 из 100

В Виктория читать дальше сделать отличные фото и видео на память. На протяжении всей поездки команда оставалась на связи — чувствовалась забота. Рекомендую эту экскурсию и команду всем, кто хочет увидеть остров без стресса и с удовольствием! Все прошло замечательно! До острова добирались самостоятельно, но благодаря четкому плану все было просто. На Нусе нас встретил гид — доброжетельный, внимательный. Удобная машина, пострясающие локации и, главное, он помог

Д Даня Нас было 6 человек, все было четко по времени, с хорошими водителями и отличной цене. В Нуса Пенида сопровождал Кетут, сделал много крутых фото и видео. Организовали и дополнительную опцию: нас забрали с Убуда с чемоданами, проводили в Нуса Пенида (чеоданы были в машине), и когда мы приехали, нас перевезли в Нуса Дуа. Спасибо большое, всем рекомендую!

С Севиль Большая благодарность за то, что помогли с организацией экскурсии. Помогли и с экскурсией, и с подбором жилья, и с бронированием. Максимальная вовлеченность в то, чтобы сделать отдых замечательным. Всегда на связи. Спасибо!