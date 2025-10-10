Мои заказы

Нуса Пенида по-максимуму за один день

Нуса Пенида — красивейший остров рядом с Бали, известный своими живописными лагунами, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, потрясающими скалами и снорклингом, в ходе которого можно увидеть гигантских скатов манта! С нами вы увидите 80% самых интересных мест на Нуса Пениде за один день! Наш водитель сделает вам крутые фотографии и видео, от которых вы будете в восторге.
5
11 отзывов
Описание экскурсии

Программа экскурсии: 7:00 - старт с отеля, водитель встретит вас в лобби/на ресепшене. Телефон водителя мы отправим заранее. 9:00 - отправление спидбота из порта Санур. 9:50 - прибытие в порт Нуса-Пениды, вас встречает наш водитель, которому мы заранее передали ваше фото для быстрого поиска гостей. 10:00 - посадка в автомобиль и начало тура по локациям: - Пляж Келингкинг знаменитый пляж с видом на скалы, напоминающие форму тираннозавра, одно из самых популярных и фотогеничных мест на острове - Пляж Броукен пляж с природной аркой из скал, образующей подковообразную бухту, впечатляющее место для прогулок и фотосессий - Энджелс Биллабонг природный бассейн с прозрачной водой, образованный скалами, где можно насладиться уникальными пейзажами и сделать красивые фотографии - Кристал Бэй красивый пляж с мелким песком и голубой водой; одно из немногих мест на Нуса Пениде, где можно будет искупаться - 16:00 (16:30) - отправление спидбота с Нуса-Пениды обратно на Бали - 17:00 - прибытие в порт Санур (Бали), вас встречает тот же водитель, который забирал с отеля утром. - 18:00 - ориентировочное прибытие в отель на Бали. Важная информация:
  • Внимание, старт экскурсии осуществляется из порта Нуса Пениды;
  • Если вы находитесь на Бали, мы можем организовать для вас трансфер на индивидуальном авто из отеля до порта отправления, и помочь с бронированием билетов на спидбот. Дайте знать, если нужен трансфер, согласуем с вами детали;
  • В ходе тура сможем заехать в местный ресторан на обед, по вашему желанию.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скала в форме динозаврика Келингкин Бич
  • Пляж необычной формы Брокен Бич
  • Природная купель Энджелс Биллабонг
  • Пляж для купания Кристал Бэй
Что включено
  • Транспорт (комфортабельный авто Toyota Rush, либо Suzuki APV) с англоговорящим водителем.
  • Англоговорящий гид
  • Входные билеты на локации
Что не входит в цену
  • Трансфер на индивидуальном авто из отеля на Бали до порта отправления (стоимость 50$ за машину туда и обратно)
  • Помощь с бронированием билетов на спидбот из Бали до Нуса Пениды (25$ за человека туда и обратно)
  • Обед, по желанию.
Место начала и завершения?
Порт Нуса Пенида (по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Внимание, старт экскурсии осуществляется из порта Нуса Пениды
  • Если вы находитесь на Бали, мы можем организовать для вас трансфер на индивидуальном авто из отеля до порта отправления, и помочь с бронированием билетов на спидбот. Дайте знать, если нужен трансфер, согласуем с вами детали
  • В ходе тура сможем заехать в местный ресторан на обед, по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
10 окт 2025
Всё прошло замечательно. Даже если вы не владеете английским, это не помеха — всегда можно что-то объяснить через переводчик. Экскурсия просто великолепная, однозначно рекомендую к посещению.
О
Ольга
4 окт 2025
У меня более 10 лет опыта в групповых турах, и мне есть с чем сравнивать. Организация у Эльдара и его команды — высший уровень, 10 из 10. Очень детальный инструктаж,
читать дальше

вплоть до списка необходимых вещей. Контроль на всех этапах: до, во время и после поездки. Всегда на связи, приветливы и отзывчивы. Эту команду можно смело назвать образцовой, у них есть чему поучиться. Большое спасибо!

Д
Дина
23 сен 2025
Всё было отлично организовано и доступно объяснено. Если не затягивать на точках, то в конце маршрута можно успеть посмотреть красивую локацию с бассейном. Англоговорящий гид сопровождал повсюду, показывал лучшие ракурсы и помогал с созданием контента. Виды потрясающие! Идеальный вариант для быстрого и насыщенного знакомства с островом.
Л
Лидия
1 авг 2025
Большое спасибо! Все было на высшем уровне! К локациям мы брали еще снорклинг: увидели 2 скатов, большую и маленькую черепаху, много красивых рыбок и кораллов. Нас фотографировали и снимали на видео. На всех пунктах пути нас встречали, провожали. Спасибо огромное за такую работу!
A
Anna
1 авг 2025
Потрясающая поездка для нашей семьи! Очень рекомендую посещение этого острова! Все очень организовано, мы ехали без лишних ожиданий и в итоге были приятно впечатлены. Сам остров — просто волшебство, именно
читать дальше

за видами сюда надо ехать! Людей немало, но проводник подсказывает места без людей. Организаторы достаточно гибкие, перед поездкой согласовали изменение маршрута. Это было очень ценно! Также можно договориться о трансфере с отеля, разные способы оплаты. От гида на острове не стоит ждать чего-то особенного, он просто хороший водитель и внимательный человек. Сопровождающий, не гид. Больше и не нужно для этого острова. Организаторы молодцы. Мы шляпу забыли в машине, но ее они нам вернули позже. Спасибо!

В
Владлена
1 июл 2025
Очень понравилось наше приключение на остров. Оба наших водителя-гида были приятными, хорошо говорили на рус. и англ. До острова добирались 40 минут на спидбоде, не укачивало. Понравилось, что организатор позаботился
читать дальше

и предложил оформить билеты, чтобы мы ни о чем не думали. Это очень удобно, потому что самому в порту сложно разобраться. По цене выходит так же, если самостоятельно все бронировать. На Нуса Пенида нас встретил гид, рассказал о программе, провез по всем локациям. Будьте готовы, дороги там узкие, с постоянными резкими поворотами. Если тяжело переносите такое, то берите таблетки от укачивания. На локациях много туристов, но это не критично: гид помогает пройти на менее людные точки и сделать замечательные снимки. Мы остались в полном восторге, спасибо за яркие впечатления!

А
Ангелина
17 июн 2025
Огромная благодарность за чудесную поездку! Все понравилось! Великолепная слаженная командная работа, все продумано. Поездка была индивидуальной в комфортном автомобиле. Водители — асы, мастерски провезли по всем горным дорогам и безумному движению. Улыбчивы и приятны в общении. 100 из 100
В
Виктория
8 июн 2025
Все прошло замечательно! До острова добирались самостоятельно, но благодаря четкому плану все было просто. На Нусе нас встретил гид — доброжетельный, внимательный. Удобная машина, пострясающие локации и, главное, он помог
читать дальше

сделать отличные фото и видео на память. На протяжении всей поездки команда оставалась на связи — чувствовалась забота. Рекомендую эту экскурсию и команду всем, кто хочет увидеть остров без стресса и с удовольствием!

Д
Даня
16 фев 2025
Нас было 6 человек, все было четко по времени, с хорошими водителями и отличной цене. В Нуса Пенида сопровождал Кетут, сделал много крутых фото и видео. Организовали и дополнительную опцию: нас забрали с Убуда с чемоданами, проводили в Нуса Пенида (чеоданы были в машине), и когда мы приехали, нас перевезли в Нуса Дуа. Спасибо большое, всем рекомендую!
С
Севиль
15 ноя 2024
Большая благодарность за то, что помогли с организацией экскурсии. Помогли и с экскурсией, и с подбором жилья, и с бронированием. Максимальная вовлеченность в то, чтобы сделать отдых замечательным. Всегда на связи. Спасибо!
П
Павел
3 июл 2024
Супер съездили. Организация на высшем уровне, всей команде спасибо! Поражен красотой этого острова.

