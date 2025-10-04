читать дальше

такие форматы - я в восторге 😍! Мы смогли поплавать со скатами, очень повезло, что они были (мы в это верили). А ещё у нас был тур по острову с лучшим водителем - Антошкой (он сам просил так его называть). То, как он маневрировал по дорогам острова, просто обалдеть!!! К дорогам действительно нужно быть готовыми, и благодаря инструкциям и рекомендациям организаторов мы были полностью подготовлены. Впечатления невероятные, красота неописуемая 🌺, даже не верится, что это всё реально. Сделали много классных фотографий. Спасибо большое вам 🙏💛