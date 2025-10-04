Мои заказы

Восточная Нуса Пенида: снорклинг с мантами и путешествие по острову с аудиогидом

Исследовать райский уголок Индонезии - на земле и под водой
Проведите насыщенный день на острове Нуса Пенида! Вас ждёт снорклинг среди коралловых рифов и разноцветных рыб. Если повезёт, вы повстречаете местных обитателей — мант.

А затем — обзорная поездка по острову с посещением самых красивых локаций — пляжа Diamond Beach и смотровой площадки Thousands of Islands Viewpoint.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Часть 1: снорклинг

  • Манта Бэй (Manta Bay) — здесь у вас будет возможность понаблюдать за мантами — «океаническими дьяволами»
  • Прозрачные воды Гамат Бэй (Gamat Bay), где можно встретить морских черепах, увидеть коралловые рифы, мурену и разноцветных рыб
  • Пляж Кристал Бэй (Crystal Bay) с разнообразием рифов и ярких морских обитателей

Часть 2: путешествие по острову

  • Даймонд Бич (Diamond Beach) — пляж, который славится высокими скалами и огромными камнями, напоминающими выступающие из земли алмазы
  • Смотровая Тысячи островов (Thousands of Islands Viewpoint) — самая впечатляющая панорамная локация с видами на океан и соседние острова. Рядом — интересный домик на дереве — Rumah Pohon Tree House
  • Пляж Атух (Atuh Beach) — спустимся к нему, если останется время

Во время поездки будет работать аудиогид, который расскажет:

  • почему Нуса Пенида была островом изгнанных магов
  • чем отличается мир флоры и фауны от других островов
  • какое культурное наследие оставили потомки королевства Клунгкунг
  • и многое другое

Примерный тайминг:

8:30–10:30 — снорклинг
11:00 — начало автомобильной экскурсии по острову
13:00 — Даймонд Бич
14:00 — пляж Тысячи островов
15:00 — возвращение в порт
16:00 — регистрация на скоростную лодку
16:30 — отправление на Бали

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Rush, Suzuki APV, Toyota Avanza (все машины с кондиционерами)
  • Программа 5+
  • В стоимость включено: маски и ласты для снорклинга, подводная фото/видеосъёмка, аудиогид
  • Отдельно оплачивается: туристический налог при въезде на остров Нуса Пенида — $2 за чел., обед — по желанию
  • На Нуса Пениде вас будет сопровождать англоговорящий водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Во время снорклинга при желании можно плавать в спасательном жилете
  • До места старта на острове Нуса Пенида вам нужно добраться самостоятельно. Можем организовать для вас индивидуальный трансфер от отеля на Бали (от $50 за машину), а также помочь с покупкой билетов на спидбот ($25 за чел.) — подробности в переписке
  • Аудиогид представляет собой аудиозапись на русском языке, которую вы получите перед стартом и сможете слушать во время поездки по острову. Возьмите свои наушники, чтобы слушать аудио в комфортном формате. Если у вас нет наушников, водитель включит запись в машине
  • По запросу можем провести поездку для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • Обратите внимание: мы не можем гарантировать встречу с мантами

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$57
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Нуса Пениды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 93 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
читать дальше

В нашей команде есть англоговорящие и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места на Бали и Сейшелах + возим на соседние острова. Всегда готовы оказать высокий сервис для наших гостей и подстроиться под ваши желания. Будем рады работать для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Ангелина
4 окт 2025
Ранее мы уже изучали западную часть острова и там побывали, а теперь хотелось посмотреть восточную. Жаль только, что по западу мы не обратились к ним сразу. Не знала, что бывают
читать дальше

такие форматы - я в восторге 😍! Мы смогли поплавать со скатами, очень повезло, что они были (мы в это верили). А ещё у нас был тур по острову с лучшим водителем - Антошкой (он сам просил так его называть). То, как он маневрировал по дорогам острова, просто обалдеть!!! К дорогам действительно нужно быть готовыми, и благодаря инструкциям и рекомендациям организаторов мы были полностью подготовлены. Впечатления невероятные, красота неописуемая 🌺, даже не верится, что это всё реально. Сделали много классных фотографий. Спасибо большое вам 🙏💛

Ранее мы уже изучали западную часть острова и там побывали, а теперь хотелось посмотреть восточную. ЖальРанее мы уже изучали западную часть острова и там побывали, а теперь хотелось посмотреть восточную. Жаль

Входит в следующие категории Бали

