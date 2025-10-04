Проведите насыщенный день на острове Нуса Пенида! Вас ждёт снорклинг среди коралловых рифов и разноцветных рыб. Если повезёт, вы повстречаете местных обитателей — мант.
А затем — обзорная поездка по острову с посещением самых красивых локаций — пляжа Diamond Beach и смотровой площадки Thousands of Islands Viewpoint.
Описание водной прогулки
Часть 1: снорклинг
- Манта Бэй (Manta Bay) — здесь у вас будет возможность понаблюдать за мантами — «океаническими дьяволами»
- Прозрачные воды Гамат Бэй (Gamat Bay), где можно встретить морских черепах, увидеть коралловые рифы, мурену и разноцветных рыб
- Пляж Кристал Бэй (Crystal Bay) с разнообразием рифов и ярких морских обитателей
Часть 2: путешествие по острову
- Даймонд Бич (Diamond Beach) — пляж, который славится высокими скалами и огромными камнями, напоминающими выступающие из земли алмазы
- Смотровая Тысячи островов (Thousands of Islands Viewpoint) — самая впечатляющая панорамная локация с видами на океан и соседние острова. Рядом — интересный домик на дереве — Rumah Pohon Tree House
- Пляж Атух (Atuh Beach) — спустимся к нему, если останется время
Во время поездки будет работать аудиогид, который расскажет:
- почему Нуса Пенида была островом изгнанных магов
- чем отличается мир флоры и фауны от других островов
- какое культурное наследие оставили потомки королевства Клунгкунг
- и многое другое
Примерный тайминг:
8:30–10:30 — снорклинг
11:00 — начало автомобильной экскурсии по острову
13:00 — Даймонд Бич
14:00 — пляж Тысячи островов
15:00 — возвращение в порт
16:00 — регистрация на скоростную лодку
16:30 — отправление на Бали
Организационные детали
- Поедем на Toyota Rush, Suzuki APV, Toyota Avanza (все машины с кондиционерами)
- Программа 5+
- В стоимость включено: маски и ласты для снорклинга, подводная фото/видеосъёмка, аудиогид
- Отдельно оплачивается: туристический налог при въезде на остров Нуса Пенида — $2 за чел., обед — по желанию
- На Нуса Пениде вас будет сопровождать англоговорящий водитель из нашей команды
Особенности программы
- Во время снорклинга при желании можно плавать в спасательном жилете
- До места старта на острове Нуса Пенида вам нужно добраться самостоятельно. Можем организовать для вас индивидуальный трансфер от отеля на Бали (от $50 за машину), а также помочь с покупкой билетов на спидбот ($25 за чел.) — подробности в переписке
- Аудиогид представляет собой аудиозапись на русском языке, которую вы получите перед стартом и сможете слушать во время поездки по острову. Возьмите свои наушники, чтобы слушать аудио в комфортном формате. Если у вас нет наушников, водитель включит запись в машине
- По запросу можем провести поездку для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- Обратите внимание: мы не можем гарантировать встречу с мантами
ежедневно в 08:30 и 16:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$57
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Нуса Пениды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 93 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ангелина
4 окт 2025
Ранее мы уже изучали западную часть острова и там побывали, а теперь хотелось посмотреть восточную. Жаль только, что по западу мы не обратились к ним сразу. Не знала, что бывают
Входит в следующие категории Бали
