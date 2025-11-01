Мои заказы

Нуса Пенида: топовые локации острова

Если вы ищете самые примечательные и фотогеничные места райского Бали, то остров Нуса Пенида — идеальное решение.

Вас ждет пляж Келингкинг — «жемчужина» западной части острова с белоснежным песчаным пляжем и лазурной водой, уединенное место, которое окружают мыс и крутой утёс, Даймон бич, откуда открывается роскошный вид на несколько маленьких островов, и живописный Атух бич.
5
12 отзывов
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Встречаемся в 6:30 в вашем отеле/вилле и направляемся в порт Санур;
  • В 7:30 из порта отходит скоростной катер до острова Нуса Пенида (12 км. от Бали) около 40 минут;
  • По прибытии к месту назначения вас встретит местный гид (англоязычный водитель), чтобы провести обзорную экскурсию по острову;
  • Сначала гид отвезет вас на самый восток острова, чтобы посмотреть самый красивый пляж Даймон бич, где можно искупаться;
  • Далее направляемся на второй красивый пляж поблизости — Атух бич;
  • После этого нас ждет обед в местном кафе (жареный рис или жареная лапша);
  • После обеда путешествие продолжится в самое красивое место на острове — Келингкинг бич;
  • После фото- и видеосъемки продолжим путь в порт, чтобы вернуться на Бали;
  • В порту Бали наш водитель встретит вас и отвезет обратно в отель.

Ежедневно в 6:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж Келингкинг
  • Diamond beach
  • Пляж Атух
Что включено
  • Англоговорящий гид на острове Нуса Пенида
  • Русскоговорящая поддержка менеджеров по телефону
  • Трансфер до порта в обе стороны
  • Транспорт на острове Нуса Пенида
  • Все входные билеты
  • Питьевая вода в машине
  • Обед в местном кафе.
Что не входит в цену
  • Русскоговорящий гид (доплата 50$ на месте)
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби отеля или вилла
Завершение: Мы отвезем обратно в отель или на виллу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
И
Ирина
1 ноя 2025
Сама экскурсия прошла замечательно. Вовремя забрали из отеля, встретили/посадили. Места замечательные, гид/водитель на Нуса-Пенида помог с фотографиями, с рюкзаком, по максимуму старался, так что 5 звёзд. Но что очень не
читать дальше

понравилось, так это столовка или что-то в этом роде, куда привезли на обед. Это ужас. Всё же, если вкладываешься в индивидуальную экскурсию, хочется по максимуму ею насладиться. Я бы предпочла доплатить в таком случае и за вид, и за выбор, и за качество блюд.

М
Мария
3 сен 2025
Брали экскурсию на Нуса Пенида. Все прошло замечательно! Спасибо за отличную организацию, выше всяких похвал!!
I
Irina
23 авг 2025
Благодарю гида Буди! Он - не просто проводник, а настоящий профессиональный гид, который знает много о жизни и традициях балийцев! От него исходит приятная и доброжелательная энергетика. Также выражаю благодарность водителю - очень аккуратный и внимательный! Поездка прошла на высшем уровне, насладились красотами острова! Очень рекомендую!
А
Анна
13 июл 2025
Прекрасные и фотогеничные места, лазурная вода и чистые пляжи. Остались в восторге! Огромное спасибо!
В
Виктория
16 июн 2025
Посетили самые прекрасные пляжи, увидели красоты острова и узнали больше о культуре! Рекомендуем!
С
Сергей
7 июн 2025
Остались довольны туром. Отличные виды, чистые пляжи. Сделали эпичные фотографии и получили самые лучшие эмоции!
А
Анастасия
15 июл 2024
Насыщенный, потрясающий и яркий день! Спасибо большое за невероятные эмоции и новые впечатления о Бали! Очень познавательно и интересно)
В
Вероника
24 июн 2024
Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Вадим и вся команда — просто замечательные! Гид был рядом с нами на протяжении всего маршрута: всё показал, провёл, сделал отличные фотографии. Более того, он помог вернуть телефон, который утащила обезьяна — без его помощи мы бы точно не справились. Большое спасибо за заботу и поддержку, мы остались очень довольны экскурсией!
Е
Елена
23 июн 2024
Были на Нуса Пенида. Рекомендуем к обязательному посещению! Остались довольны всем, все прошло очень комфортно!
Т
Тамара
16 мая 2024
Прилетели первый раз на Бали, хотели посмотреть самые лучшие пляжи острова. Обратились к Буди, ни разу не пожалели! С комфортом посмотрели самые красивые пляжи, искупались и отдохнули! Спасибо, обязательно будем рекомендовать вас!
Е
Елена
1 июл 2023
Были на Нуса Пенида. Рекомендуем к обязательному посещению! Остались довольны всем, все прошло очень комфортно!
Y
Yogic
29 мая 2022
Отличный гид, ездили с ним на 5 экскурсий, дважды на Нуса Пенида. Всегда обращаемся только к Буди

