И Ирина читать дальше понравилось, так это столовка или что-то в этом роде, куда привезли на обед. Это ужас. Всё же, если вкладываешься в индивидуальную экскурсию, хочется по максимуму ею насладиться. Я бы предпочла доплатить в таком случае и за вид, и за выбор, и за качество блюд. Сама экскурсия прошла замечательно. Вовремя забрали из отеля, встретили/посадили. Места замечательные, гид/водитель на Нуса-Пенида помог с фотографиями, с рюкзаком, по максимуму старался, так что 5 звёзд. Но что очень не

М Мария Брали экскурсию на Нуса Пенида. Все прошло замечательно! Спасибо за отличную организацию, выше всяких похвал!!

I Irina Благодарю гида Буди! Он - не просто проводник, а настоящий профессиональный гид, который знает много о жизни и традициях балийцев! От него исходит приятная и доброжелательная энергетика. Также выражаю благодарность водителю - очень аккуратный и внимательный! Поездка прошла на высшем уровне, насладились красотами острова! Очень рекомендую!

А Анна Прекрасные и фотогеничные места, лазурная вода и чистые пляжи. Остались в восторге! Огромное спасибо!

В Виктория Посетили самые прекрасные пляжи, увидели красоты острова и узнали больше о культуре! Рекомендуем!

С Сергей Остались довольны туром. Отличные виды, чистые пляжи. Сделали эпичные фотографии и получили самые лучшие эмоции!

А Анастасия Насыщенный, потрясающий и яркий день! Спасибо большое за невероятные эмоции и новые впечатления о Бали! Очень познавательно и интересно)

В Вероника Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Вадим и вся команда — просто замечательные! Гид был рядом с нами на протяжении всего маршрута: всё показал, провёл, сделал отличные фотографии. Более того, он помог вернуть телефон, который утащила обезьяна — без его помощи мы бы точно не справились. Большое спасибо за заботу и поддержку, мы остались очень довольны экскурсией!

Е Елена Были на Нуса Пенида. Рекомендуем к обязательному посещению! Остались довольны всем, все прошло очень комфортно!

Т Тамара Прилетели первый раз на Бали, хотели посмотреть самые лучшие пляжи острова. Обратились к Буди, ни разу не пожалели! С комфортом посмотрели самые красивые пляжи, искупались и отдохнули! Спасибо, обязательно будем рекомендовать вас!

