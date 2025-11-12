Мои заказы

Обзорная экскурсия по Бали: лес обезьян, рисовые террасы и горячий источник

Обзорная экскурсия по Бали
Наше путешествие начнется с посещения священного леса обезьян в Убуде.

Затем мы отправимся к рисовым террасам Тегалаланг, знаменитым тем, что именно здесь проходили съемки фильма с «Ешь, молись, люби». В пути
читать дальше

мы увидим живописные качели, а на плантации вас ждет дегустация эксклюзивного «кофе лувак». После этого мы сделаем остановку в ресторане с восхитительным видом на вулкан Батур. В завершение дня в планах купание в целебных вулканических горячих источниках.

5
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Бали: лес обезьян, рисовые террасы и горячий источник
Обзорная экскурсия по Бали: лес обезьян, рисовые террасы и горячий источник
Обзорная экскурсия по Бали: лес обезьян, рисовые террасы и горячий источник

Описание экскурсии

Животный мир и роскошные виды Убуда Экскурсия начинается с посещением лес обезьян в Убуде, где тысячи обезьян обитают на территории больше 2 гектара. Это место, где природа взяла верх, и макаки чувствуют себя полноправными хозяевами, снуя среди древних храмов и пышной растительности. После обезьяньего царства наш путь лежит к рисовым террасам Тегалаланг — визитной карточке Бали, где Джулия Робертс снимала знаменитую сцену для фильма «Ешь, молись, люби». Здесь, среди изумрудных каскадов, вы:
  • ощутите гармонию человека и природы;
  • сделаете незабываемые фотографии;
покатаетесь на качелях, взмывая над бездной рисовых полей. Вкусная релакс-часть путешествия По дороге к плантациям кофе нас ждет дегустация знаменитого «кофе лувак». Вы узнаете секрет его производства и сможете оценить уникальный вкус этого элитного напитка. Затем мы отправимся в ресторан с панорамным видом на величественный вулкан Батур. Во время обеда вы сможете насладиться не только изысканными блюдами местной кухни, но и захватывающими видами на окрестности. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет купание в вулканических горячих источниках. Расслабьтесь и позвольте целебной воде снять усталость и напряжение, впитывая в себя энергию балийской земли. После этого полного впечатлений дня вы вернетесь домой отдохнувшими и полными ярких воспоминаний о Бали. Важная информация:.
покатаетесь на качелях, взмывая над бездной рисовых полей. Вкусная релакс-часть путешествия По дороге к плантациям кофе нас ждет дегустация знаменитого «кофе лувак». Вы узнаете секрет его производства и сможете оценить уникальный вкус этого элитного напитка. Затем мы отправимся в ресторан с панорамным видом на величественный вулкан Батур. Во время обеда вы сможете насладиться не только изысканными блюдами местной кухни, но и захватывающими видами на окрестности. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет купание в вулканических горячих источниках. Расслабьтесь и позвольте целебной воде снять усталость и напряжение, впитывая в себя энергию балийской земли. После этого полного впечатлений дня вы вернетесь домой отдохнувшими и полными ярких воспоминаний о Бали. Важная информация:.
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.

Ежедневно в 08:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лес обезьян в Убуде
  • Рисовые террасы Тегалаланг
  • Вулкан Батур
  • Вулканические горячие источники
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
  • Личные расходы
  • Дегустация кофе и чая
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
  • Купальные принадлежности
  • Фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Гульнара
12 ноя 2025
Брали индивидуальную экскурсию с гидом Gus. Полный восторг. Экскурсия длилась более 10 часов, но прошла на одном дыхании. Все заявленные места, заявленные в экскурсии, впечатляющие. Общение на протяжении всего времени не хотелось останавливать. Никто никуда не торопил. Успели все с наслаждением. Спасибо огромное. Добра всем!
А
Алена
17 окт 2025
Нашим экскурсоводом в путешествии был Гус. Все мои знакомые приезжающие из Бали, отмечают конечно, красоту острова, но главная красота этого острова-это все-таки его люди. Именно таким представился нам наш экскурсовод
читать дальше

Гус. Человек очень образованный отвечал на все мои многочисленные вопросы, показал нам самые красивые локации в процессе экскурсия. Сделал нам качественные красивые фотографии. За что ему отдельное спасибо. И напоследок подарил ещё пакет с фруктами. Сама экскурсия очень красочная, ненавязчивая и неутомительная, так что всем рекомендую. И рекомендую, особенно нашего экскурсовода Гуса!

А
Арина
15 сен 2025
Хочу сказать большое спасибо Андрею за такого замечательного гида, как Гусдун! Мы с мужем остались в полном восторге. Очень хочется, чтобы таких мастеров своего дела было больше — сразу видно,
читать дальше

что человек любит свою работу. Мы много общались, смеялись и прекрасно провели время. В этот день мы получили массу интересной информации о стране. Гусдун нас фотографировал, подсказывал, с каких точек открываются самые лучшие виды — это было просто здорово, мы под большим впечатлением. Из-за дождя маршрут скорректировали, и мы посетили шикарный храм, до которого добирается далеко не каждый.

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Бали, который вы ждёте
На машине
8 часов
303 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бали, который вы ждёте
Собрать комбо прекрасного острова: рисовые террасы Убуда, водопад, храм, вулкан Батур и кофе
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
22 ноя в 08:00
$116 за всё до 4 чел.
Обзорное путешествие по Бали
На машине
8 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорное путешествие по Бали
Проехать через весь остров и познакомиться с его природой, религией, традициями и ремеслами
Начало: В лобби вашего отеля
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$116 за всё до 4 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
На машине
8 часов
126 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
21 ноя в 07:00
22 ноя в 07:00
$105 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали