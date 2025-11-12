Обзорная экскурсия по Бали: лес обезьян, рисовые террасы и горячий источник

Животный мир и роскошные виды Убуда Экскурсия начинается с посещением лес обезьян в Убуде, где тысячи обезьян обитают на территории больше 2 гектара. Это место, где природа взяла верх, и макаки чувствуют себя полноправными хозяевами, снуя среди древних храмов и пышной растительности. После обезьяньего царства наш путь лежит к рисовым террасам Тегалаланг — визитной карточке Бали, где Джулия Робертс снимала знаменитую сцену для фильма «Ешь, молись, люби». Здесь, среди изумрудных каскадов, вы:

ощутите гармонию человека и природы;

сделаете незабываемые фотографии;

покатаетесь на качелях, взмывая над бездной рисовых полей. Вкусная релакс-часть путешествия По дороге к плантациям кофе нас ждет дегустация знаменитого «кофе лувак». Вы узнаете секрет его производства и сможете оценить уникальный вкус этого элитного напитка. Затем мы отправимся в ресторан с панорамным видом на величественный вулкан Батур. Во время обеда вы сможете насладиться не только изысканными блюдами местной кухни, но и захватывающими видами на окрестности. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет купание в вулканических горячих источниках. Расслабьтесь и позвольте целебной воде снять усталость и напряжение, впитывая в себя энергию балийской земли. После этого полного впечатлений дня вы вернетесь домой отдохнувшими и полными ярких воспоминаний о Бали. Важная информация:.

покатаетесь на качелях, взмывая над бездной рисовых полей. Вкусная релакс-часть путешествия По дороге к плантациям кофе нас ждет дегустация знаменитого «кофе лувак». Вы узнаете секрет его производства и сможете оценить уникальный вкус этого элитного напитка. Затем мы отправимся в ресторан с панорамным видом на величественный вулкан Батур. Во время обеда вы сможете насладиться не только изысканными блюдами местной кухни, но и захватывающими видами на окрестности. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет купание в вулканических горячих источниках. Расслабьтесь и позвольте целебной воде снять усталость и напряжение, впитывая в себя энергию балийской земли. После этого полного впечатлений дня вы вернетесь домой отдохнувшими и полными ярких воспоминаний о Бали. Важная информация:.

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.