Обзорная экскурсия по Бали: лес обезьян, рисовые террасы и горячий источник

Наше путешествие начнется с посещения священного леса обезьян в Убуде.
Затем мы отправимся к рисовым террасам Тегалаланг, знаменитым тем, что именно здесь проходили съемки фильма с «Ешь, молись, люби». В пути
Описание экскурсии
Животный мир и роскошные виды Убуда Экскурсия начинается с посещением лес обезьян в Убуде, где тысячи обезьян обитают на территории больше 2 гектара. Это место, где природа взяла верх, и макаки чувствуют себя полноправными хозяевами, снуя среди древних храмов и пышной растительности. После обезьяньего царства наш путь лежит к рисовым террасам Тегалаланг — визитной карточке Бали, где Джулия Робертс снимала знаменитую сцену для фильма «Ешь, молись, люби». Здесь, среди изумрудных каскадов, вы:
- ощутите гармонию человека и природы;
- сделаете незабываемые фотографии;
покатаетесь на качелях, взмывая над бездной рисовых полей. Вкусная релакс-часть путешествия По дороге к плантациям кофе нас ждет дегустация знаменитого «кофе лувак». Вы узнаете секрет его производства и сможете оценить уникальный вкус этого элитного напитка. Затем мы отправимся в ресторан с панорамным видом на величественный вулкан Батур. Во время обеда вы сможете насладиться не только изысканными блюдами местной кухни, но и захватывающими видами на окрестности. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет купание в вулканических горячих источниках. Расслабьтесь и позвольте целебной воде снять усталость и напряжение, впитывая в себя энергию балийской земли. После этого полного впечатлений дня вы вернетесь домой отдохнувшими и полными ярких воспоминаний о Бали. Важная информация:.
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лес обезьян в Убуде
- Рисовые террасы Тегалаланг
- Вулкан Батур
- Вулканические горячие источники
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
- Дегустация кофе и чая
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Купальные принадлежности
- Фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульнара
12 ноя 2025
Брали индивидуальную экскурсию с гидом Gus. Полный восторг. Экскурсия длилась более 10 часов, но прошла на одном дыхании. Все заявленные места, заявленные в экскурсии, впечатляющие. Общение на протяжении всего времени не хотелось останавливать. Никто никуда не торопил. Успели все с наслаждением. Спасибо огромное. Добра всем!
А
Алена
17 окт 2025
Нашим экскурсоводом в путешествии был Гус. Все мои знакомые приезжающие из Бали, отмечают конечно, красоту острова, но главная красота этого острова-это все-таки его люди. Именно таким представился нам наш экскурсовод
А
Арина
15 сен 2025
Хочу сказать большое спасибо Андрею за такого замечательного гида, как Гусдун! Мы с мужем остались в полном восторге. Очень хочется, чтобы таких мастеров своего дела было больше — сразу видно,
