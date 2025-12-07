Вы познакомитесь с культурным наследием и природными красотами Бали.
Вы посетите древний храм Батуан XI века, прогуляетесь по священному Лесу обезьян в Убуде и полюбуетесь на знаменитые рисовые террасы Тегалаланг.
Вас ждет живописный водопад Улупетану, дегустация самого дорогого в мире кофе Лювак на кофейных плантациях, а также впечатляющие виды на вулкан Батур и одноименное озеро.
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы прикоснетесь к многовековой истории и духовному наследию Бали, начиная с древнего храма XI века в деревне Батуан, где уникальная каменная резьба повествует о слиянии индуизма и местных верований. Затем вы погрузитесь в мистическую атмосферу священного Леса обезьян Убуда, существующего с XIV века, где вы ощутите древнюю гармонию между человеком, природой и священными существами, наблюдая за жизнью длиннохвостых макак. Далее вас ждут захватывающие дух рисовые террасы Тегалаланг, чья продуманная ирригационная система субак, признанная ЮНЕСКО, является живым символом местной мудрости и сотрудничества. Вы ощутите прохладу и благоговение у подножия священного водопада Улу Петану, где кристально чистая вода и древние камни создают уникальное место для омовения и умиротворения. После этого вас ждет знакомство с высокогорными кофейными плантациями Кинтамани на склонах вулкана Батур, где вы не только увидите процесс выращивания, но и продегустируете знаменитый кофе Лювак, узнав все тонкости его производства. Кульминацией путешествия станет величественная панорама действующего вулкана Батур и его изумрудного озера, открывающая один из самых впечатляющих природных пейзажей острова на закате.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Батуан
- Лес обезьян
- Рисовые террасы
- Водопад Улупетану
- Кофейные плантации
- Вулкан Батур и озеро Батур
- Пура Батуан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
