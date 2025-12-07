Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы познакомитесь с культурным наследием и природными красотами Бали.



Вы посетите древний храм Батуан XI века, прогуляетесь по священному Лесу обезьян в Убуде и полюбуетесь на знаменитые рисовые террасы Тегалаланг.



Вас ждет живописный водопад Улупетану, дегустация самого дорогого в мире кофе Лювак на кофейных плантациях, а также впечатляющие виды на вулкан Батур и одноименное озеро.

Komang Ваш гид на Бали Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек $125 за экскурсию

Описание экскурсии На этой экскурсии вы прикоснетесь к многовековой истории и духовному наследию Бали, начиная с древнего храма XI века в деревне Батуан, где уникальная каменная резьба повествует о слиянии индуизма и местных верований. Затем вы погрузитесь в мистическую атмосферу священного Леса обезьян Убуда, существующего с XIV века, где вы ощутите древнюю гармонию между человеком, природой и священными существами, наблюдая за жизнью длиннохвостых макак. Далее вас ждут захватывающие дух рисовые террасы Тегалаланг, чья продуманная ирригационная система субак, признанная ЮНЕСКО, является живым символом местной мудрости и сотрудничества. Вы ощутите прохладу и благоговение у подножия священного водопада Улу Петану, где кристально чистая вода и древние камни создают уникальное место для омовения и умиротворения. После этого вас ждет знакомство с высокогорными кофейными плантациями Кинтамани на склонах вулкана Батур, где вы не только увидите процесс выращивания, но и продегустируете знаменитый кофе Лювак, узнав все тонкости его производства. Кульминацией путешествия станет величественная панорама действующего вулкана Батур и его изумрудного озера, открывающая один из самых впечатляющих природных пейзажей острова на закате.

