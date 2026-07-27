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Обзорное путешествие по Бали

Проехать через весь остров и познакомиться с его природой, религией, традициями и ремеслами
Вы посетите самые интересные и красивые места Бали: древний храм Батуан, парк птиц, кофейные плантации и лес обезьян.

Увидите местные деревни и рисовые поля, попробуете индонезийскую еду, насладитесь видом на вулкан Батур и узнаете, как живут балийцы.
5
100 отзывов
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали

Описание экскурсии

Все грани Бали

Я покажу главные достопримечательности острова:

  • Парк птиц — вы увидите экзотических пернатых из Индонезии, Африки и Южной Америки. А еще легендарного дракона Комодо, аллигаторов и морских крокодилов, игуан и гигантских черепах, змей и питонов.
  • Храм Батуан — на его примере я раскрою, как устроен традиционный древний балийский храм, и расшифрую изображенные на нем символы.
  • Лес обезьян — вы понаблюдаете за местными обезьянами, отыщете одно из самых больших деревьев острова и узнаете, какая знаменитая американская актриса побывала в этом месте.
  • Кофейные плантации — я расскажу, как на острове выращивают пряности, какао, ваниль и корицу. А еще вы своими глазами увидите, как производят самый ценный в мире кофе Лювак.
  • Рисовые террасы Тегаллаланг — вы узнаете о рисовых традициях Бали и, по желанию, покачаетесь на качелях с видом на живописные террасы.
  • Смотровая площадка вулкана Батур — поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы насладитесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вы будете путешествовать на удобной машине с кондиционером
  • Чтобы все успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра. Гид заберёт вас у вашего отеля или виллы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд

Дополнительные расходы

  • Входные билеты за человека: парк птиц — 385 000 рупий, храм Батуан — 50 000 рупий, лес обезьян — 130 000 рупий, рисовые террасы — 5 0000 рупий, смотровая площадка вулкан Батур — 50 000 рупий
  • Обед и сувениры — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4020 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
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1
3
2
1
Наталья
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу большую часть времени посвящала именно рассказам об острове, и это было здорово.

Русский язык у
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неё на хорошем уровне — всё было понятно, никаких сложностей. Она очень интересно и подробно рассказывала про историю Бали, про местную культуру и религию. Информации было много, но подавалась она легко, так что мы ни минуты не скучали.

Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку. Всем рекомендуем!

Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу+1
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу
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Igor
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные локации для начала как раз в маршруте. После аванса связались с Путу, гидом, по
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ватсапу. На следующий же день без задержек за нами приехали в отель. Отличная комфортная Тойота, прекрасный водитель, прохладная водичка. Гид Путу, считаю что прекрасно владеет русским и пониманием наших туристов, учитывая что выучила язык в ходе своей работы гидом. Отлично везде проехались с 8 до 20 ч, посмотрели все обязаловки для первой (но не последней экскурсии). Начали с музея камня и ювелирки (можете не покупать, но увидеть здорового серебряного дракона и уровень местного бренда со стрекозой… ну мне лично очень понравилось, не пожалел, что согласился), потом парка птиц, потом храм, лес обезьян, рисовые террасы с качелями и зиплайнами, луваки и капучино, успели до заката к вулкану (сначала отменили, потом решили доехать). Нисколько не пожалел потраченного времени и денег, гида Путу уже забронил на следующую обзорку с водопадами и дворцами. Эмоций куча, реально классная экскурсия, красивейший остров, доступные цены и отличный сервис! Искать лучше гида и первую обзорку не вижу смысла. Спасибо всей команде за первые впечатления от Бали!

Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные+5
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные
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M
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было очень комфортно с ним общаться и слушать его. Много нас фотографировал.
На смотровую площадку вулкана
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мы не поехали,так как под это у нас была запланирована отдельная поездка. Посетили парк птиц и парк рептилий, вход в каждый отдельно оплачивается (250-290 т рупий с человека). Далее посетили храм, кофейную плантацию, где производят "Какачино"😄 с общительными зверьками, лес обезьян и водопад Ulu Petanu. На рисовые поля не поехали, так как очень устали.

Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было+1
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было
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Елизавета
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник с чувством юмора. От него мы узнали много о культуре Бали, местных обычаях, традиционной
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кухне, религиях. Сила показал нам самое сердце острова – Убуд, где тропические леса соседствуют с индуистскими храмами и знаменитыми каскадными рисовыми террасами Тегаллаланг. Покормили пеликанов рыбой и попугаев с рук в парке птиц, выпили по чашечке ароматного кофе лювак, купили местных специй. Получили новые яркие эмоции от ужина с видом на вулкан и озеро Батур! Очаровательное буйство природы сочетается с неповторимой атмосферой спокойствия, творчества и духовности. Фантастически красивое место!

Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник+4
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник
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D
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и то что слышит нас как клиентов. Теперь своих клиентов летящих на Бали буду отправлять точно к ней. Еще раз спасибо!
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и
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Анастасия
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных локаций, Росси интересно и с удовольствием рассказывает о Бали, жителях, традициях, это очень интересно!
Парк птиц, парк рептилий, балийский храм, балийский дом, рисовые плантации, кофейные плантации, смотровая - максимально насыщенный информацией, эмоциями, впечатлениями день! Отдельное спасибо нашему аккуратному и внимательному водителю Мони!
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных+2
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных
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