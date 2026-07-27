Вы посетите самые интересные и красивые места Бали: древний храм Батуан, парк птиц, кофейные плантации и лес обезьян.
Увидите местные деревни и рисовые поля, попробуете индонезийскую еду, насладитесь видом на вулкан Батур и узнаете, как живут балийцы.
Увидите местные деревни и рисовые поля, попробуете индонезийскую еду, насладитесь видом на вулкан Батур и узнаете, как живут балийцы.
Описание экскурсии
Все грани Бали
Я покажу главные достопримечательности острова:
- Парк птиц — вы увидите экзотических пернатых из Индонезии, Африки и Южной Америки. А еще легендарного дракона Комодо, аллигаторов и морских крокодилов, игуан и гигантских черепах, змей и питонов.
- Храм Батуан — на его примере я раскрою, как устроен традиционный древний балийский храм, и расшифрую изображенные на нем символы.
- Лес обезьян — вы понаблюдаете за местными обезьянами, отыщете одно из самых больших деревьев острова и узнаете, какая знаменитая американская актриса побывала в этом месте.
- Кофейные плантации — я расскажу, как на острове выращивают пряности, какао, ваниль и корицу. А еще вы своими глазами увидите, как производят самый ценный в мире кофе Лювак.
- Рисовые террасы Тегаллаланг — вы узнаете о рисовых традициях Бали и, по желанию, покачаетесь на качелях с видом на живописные террасы.
- Смотровая площадка вулкана Батур — поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы насладитесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Вы будете путешествовать на удобной машине с кондиционером
- Чтобы все успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра. Гид заберёт вас у вашего отеля или виллы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд
Дополнительные расходы
- Входные билеты за человека: парк птиц — 385 000 рупий, храм Батуан — 50 000 рупий, лес обезьян — 130 000 рупий, рисовые террасы — 5 0000 рупий, смотровая площадка вулкан Батур — 50 000 рупий
- Обед и сувениры — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4020 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вчера съездили на экскурсию — остались очень довольны! С нами были гид Путу и водитель. Путу большую часть времени посвящала именно рассказам об острове, и это было здорово.
Русский язык у
Русский язык у
+1
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Отдыхаем семьёй на Бали сейчас. На данном агрегаторе выбрал обзорку для знакомства с островом. Все основные локации для начала как раз в маршруте. После аванса связались с Путу, гидом, по
+5
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M
Посетили экскурсию Обзорное путешествие по Бали 3 мая. Нашим гидом был Робин, отлично владеющий русским, было очень комфортно с ним общаться и слушать его. Много нас фотографировал.
На смотровую площадку вулкана
На смотровую площадку вулкана
+1
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Спасибо большое гиду Силе за интересную и познавательную экскурсию! Сила прекрасно владеет несколькими языками, приятный собеседник с чувством юмора. От него мы узнали много о культуре Бали, местных обычаях, традиционной
+4
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D
Наш гид Astini проделала свою работу на все 100%, я как турагент оценил общительность, подачу и то что слышит нас как клиентов. Теперь своих клиентов летящих на Бали буду отправлять точно к ней. Еще раз спасибо!
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Нашим экскурсоводом был Росси, нам было очень интересно и комфортно, за один день посетили много интересных локаций, Росси интересно и с удовольствием рассказывает о Бали, жителях, традициях, это очень интересно!
Парк птиц, парк рептилий, балийский храм, балийский дом, рисовые плантации, кофейные плантации, смотровая - максимально насыщенный информацией, эмоциями, впечатлениями день! Отдельное спасибо нашему аккуратному и внимательному водителю Мони!
Парк птиц, парк рептилий, балийский храм, балийский дом, рисовые плантации, кофейные плантации, смотровая - максимально насыщенный информацией, эмоциями, впечатлениями день! Отдельное спасибо нашему аккуратному и внимательному водителю Мони!
+2
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