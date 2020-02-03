  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Обзорное путешествие по Бали

Проехать через весь остров и познакомиться с его природой, религией, традициями и ремеслами

Таджир
Задать вопрос
Таджир – ваш гид
Вы посетите самые интересные и красивые места Бали: древний храм Батуан, парк птиц, кофейные плантации и лес обезьян.

Увидите местные деревни и рисовые поля, попробуете индонезийскую еду, насладитесь видом на вулкан Батур и узнаете, как живут балийцы.
$80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в лобби вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали

Что вас ожидает

Все грани Бали
Я покажу главные достопримечательности острова:

  • Парк птиц — вы увидите экзотических пернатых из Индонезии, Африки и Южной Америки. А еще легендарного дракона Комодо, аллигаторов и морских крокодилов, игуан и гигантских черепах, змей и питонов.
  • Храм Батуан — на его примере я раскрою, как устроен традиционный древний балийский храм, и расшифрую изображенные на нем символы.
  • Лес обезьян — вы понаблюдаете за местными обезьянами, отыщете одно из самых больших деревьев острова и узнаете, какая знаменитая американская актриса побывала в этом месте.
  • Кофейные плантации — я расскажу, как на острове выращивают пряности, какао, ваниль и корицу. А еще вы своими глазами увидите, как производят самый ценный в мире кофе Лювак.
  • Рисовые террасы Тегаллаланг — вы узнаете о рисовых традициях Бали и, по желанию, покачаетесь на качелях с видом на живописные террасы.
  • Вулкан Батур — поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы насладитесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вы будете путешествовать на машине с кондиционером
  • Чтобы все успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты не включены: парк птиц — 25 $, храм — 2$, лес обезьян — 5$, рисовые террасы — 1$
  • Обед также оплачивается дополнительно — 10$
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали
Обзорное путешествие по Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Таджир
Таджир
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Таджир, я лицензированный русскоговорящий гид, родился и живу на Бали. Отлично знаю историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделюсь с вами любимыми местами и расскажу о них самое интересное! Удивленные и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего я работаю. До встречи на чудо-острове!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 февраля 2020
Таджир оказался очень приятным рассказчиком, общается по-русски лучше некоторых русских. Все наши глупые и иногда навязчивые просьбы выполнял открыто и с улыбкой. Сама экскурсия прошла непринужденно и налегке. Все очень понравилось, некоторые из нашей группы даже отметили, что это была лучшая экскурсия из всех, на которых они были.

Таджир проводит ещё 3 экскурсии

Таинственный восток БалиТаинственный восток БалиТаинственный восток Бали
$95 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Древние храмы, кофейные плантации, белоснежный пляж и местные секреты на авто-пешеходной экскурсии
На востоке райского острова вы ощутите истинную магию Бали. Раскроете основы индуистской культуры и понаблюдаете за религиозными церемониями и жизнью вдали от западной цивилизации. А еще познакомитесь с балийцами и выясните, почему они всегда улыбаются.
Убуд — сердце культурной жизни БалиУбуд — сердце культурной жизни БалиУбуд — сердце культурной жизни Бали
$90 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Храм на океане Танах Лот, рисовые и кофейные плантации, местные ремесла и традиции за один день
Вы отправитесь в центральную часть Бали, где познакомитесь с историей и культурой Убуда и насладитесь его живописными окрестностями. Вас ждут древние храмы, лес обезьян, рисовые террасы Тегаллаланг и качели в джунглях. А еще — увлекательные легенды и поверья чудо-острова, рассказанные влюбленным в него жителем.
Северный Бали: водные храмы, плантации, озераСеверный Бали: водные храмы, плантации, озераСеверный Бали: водные храмы, плантации, озера
$100 за экскурсию
8 часов
Услышать легенды старинных святынь, открыть завораживающие виды и продегустировать разные сорта кофе
В морском храме Танах Лот и храме на сакральном озере Улун Дану вы узнаете о месте водной стихии в культуре и религии балийцев, о божествах-защитниках и океанических демонах, об истории создания двух знаковых святынь. А также отведаете разные виды кофе с органическим чаем и увидите величественный водопад Баньюмала.

Обзорные экскурсии на Бали

Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
$60 за экскурсию
10 часов
45 отзывов
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Большое путешествие в разные уголки Бали поможет вам открыть всю прелесть острова, его гармонию и контрасты. Вы увидите, как местные жители выращивают кофе и рис в потрясающих природных декорациях, прикоснётесь к тому, что для индонезийцев сакрально. Ощутите невероятную энергетику храма Сарасвати и полюбуетесь сочетанием природных и созданных человеком красот.
Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Самые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один день
скидка45%
От
$216
$119 за экскурсию
8 часов
122 отзыва
Открыть многогранность Бали в авто-туре по его священным и природным богатствам
Я стану для вас проводником в мир ярчайших впечатлений, который позволит открыть многогранность острова Бали, его священные и природные богатства. Во время этого авто-тура вы сможете посетить святыни балийского народа, почувствовать мощь водной стихии, понежиться на белоснежном пляже в лазурной лагуне, ощутить аромат и вкус настоящего шоколада, увидеть королевские дворцы и полюбоваться вулканом Агунг с обзорной площадки храма.
Влюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один день
$110 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники. Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак. Сделаете инстаграмные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей. А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.
Узнать настоящий БалиУзнать настоящий БалиУзнать настоящий Бали
От $125 за экскурсию
10 часов
15 отзывов
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день. За время нашего путешествия вы посетите самые значимые, интересные и характерные для Бали места. Познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, посетите водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для серфинга. Всего один день – и вы поймете характер и внутреннюю красоту Бали!
Бали до мурашекБали до мурашекБали до мурашек
$110 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада. Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком