Убуд — сердце культурной жизни Бали

Храм на океане Танах Лот, рисовые и кофейные плантации, местные ремесла и традиции за один день

Вы отправитесь в центральную часть Бали, где познакомитесь с историей и культурой Убуда и насладитесь его живописными окрестностями. Вас ждут древние храмы, лес обезьян, рисовые террасы Тегаллаланг и качели в джунглях. А еще — увлекательные легенды и поверья чудо-острова, рассказанные влюбленным в него жителем.