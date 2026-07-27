читать дальше уменьшить

ватсапу. На следующий же день без задержек за нами приехали в отель. Отличная комфортная Тойота, прекрасный водитель, прохладная водичка. Гид Путу, считаю что прекрасно владеет русским и пониманием наших туристов, учитывая что выучила язык в ходе своей работы гидом. Отлично везде проехались с 8 до 20 ч, посмотрели все обязаловки для первой (но не последней экскурсии). Начали с музея камня и ювелирки (можете не покупать, но увидеть здорового серебряного дракона и уровень местного бренда со стрекозой… ну мне лично очень понравилось, не пожалел, что согласился), потом парка птиц, потом храм, лес обезьян, рисовые террасы с качелями и зиплайнами, луваки и капучино, успели до заката к вулкану (сначала отменили, потом решили доехать). Нисколько не пожалел потраченного времени и денег, гида Путу уже забронил на следующую обзорку с водопадами и дворцами. Эмоций куча, реально классная экскурсия, красивейший остров, доступные цены и отличный сервис! Искать лучше гида и первую обзорку не вижу смысла. Спасибо всей команде за первые впечатления от Бали!