Путешествие в аутентичный Убуд
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!