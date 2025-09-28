Погрузитесь в магию восточного Бали, посетив великолепные водные дворцы Тирта Ганга и Уджунг, окружённые живописными садами и прудами.
Насладитесь безмятежностью пляжа Вирджин с его белым песком и кристально чистыми водами, а также откройте для себя захватывающий подводный мир в Голубой лагуне, идеальном месте для снорклинга.
Насладитесь безмятежностью пляжа Вирджин с его белым песком и кристально чистыми водами, а также откройте для себя захватывающий подводный мир в Голубой лагуне, идеальном месте для снорклинга.
Описание водной прогулки
Исследуйте красоты Бали: дворцы, пляжи и подводный мир Приглашаем познакомиться с аутентичным востоком Бали! Вы посетите два водных дворца: Водный дворец Тирта Ганга бывший королевский дворец, порадует вас своими фонтанами, пышными садами, прудами и каменными статуями. Здесь вы сможете узнать его историю и архитектурные особенности. Тиртаганга Небольшой, но удивительно красивый водный дворец Тиртаганга (Tirtagangga) и прилегающий к нему парк непременно стоит посетить всем, кто планирует отправиться в путешествие по Бали. В этом месте чудесным образом можно совместить безмятежный отдых в тени деревьев у воды со знакомством c основами религиозных верований балийцев. Водный дворец Тиртаганга построен во времена правления последнего раджи Карангасема Анака Агунга Англураха Кетута в 1946-48 годах. Территория комплекса занимает площадь около 1.2 га, в разных уголках которой находится несколько чрезвычайно привлекательных бассейнов и искусственных прудов. Дворец Уджун окружённый парком и тремя искусственными водоемами, создаст атмосферу спокойствия и уединения. Водный дворец Таман Уджунг – один из двух водных дворцов на Бали. Водный дворец Таман Уджунг (Taman Sukasada Ujung) н
Здесь вы найдете подробное описание и фото водного дворца Таман Уджунг, а также информацию о том, как добраться до него.
Водный дворец Таман Уджунг
Водный дворец Таман Уджунг Водный дворец Уджунг расположен на востоке острова, в деревне Серайя (Seraya). Его полное и официальное название – Taman Sukasada Ujung, что можно перевести как «Дворец на воде Уджунг». Есть еще один вариант перевода: Taman – «сад», или «парк», а Ujung – «на краю». В принципе, так оно и есть. Во-первых, дворец находится почти на самом берегу (на краю земли). Во-вторых, деревня Серайя – и так не очень оживленное место, а уж за ней – тем более – расположены совершенно нетуристические районы. Дворец строился как резиденция для королевской семьи Карангасема (karangasem). Однако судьба распорядилась иначе, и сегодня Уджунг потерял первоначальную функцию. Теперь это одно из любимых мест у туристов для прогулок, проведения свадеб и фотосессий. Дворец достаточно молодой – ему меньше ста лет. Но за это время он уже успел пережить реконструкцию. В середине прошлого века Уджунг серьезно пострадал от землетрясений, и лишь недавно удалось вернуть ему первоначальный вид. Также вы сможете насладиться отдыхом на пляже Вирджин, где вас ждёт великолепный тихий пляж с белым песком и чистым морем. Обычно на этом пляже нет волн, что делает его идеальным для плавания. А для любителей подводного мира мы отправимся в Голубую лагуну — одно из лучших мест для снорклинга на Бали, где вы сможете увидеть уникальные коралловые рифы и покормить рыб. Погружаясь в атмосферу Бали, вы получите возможность насладиться его красотой и культурным наследием. Важная информация: Входные билеты не включены в стоимость: водные дворцы + пляж Вирджин — $15 за чел, снорклинг Голубая лагуна — $20 за чел Мы предоставим оборудование для снорклинга Мы можем забрать вас из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Снорклинг Голубая лагуна
- Водный дворец Тирта Ганга
- Водный дворец Уджунг
- Пляж Вирджин
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в водный дворец Тирта Ганга
- Входной билет в водный дворец Уджунг
- Входной билет на пляж Вирджин
- Снорклинг в Голубой лагуне
- Обед
Место начала и завершения?
В отеле/вилле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость: водные дворцы + пляж Вирджин - $15 за чел, снорклинг Голубая лагуна - $20 за чел
- Мы предоставим оборудование для снорклинга
- Мы можем забрать вас из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 сен 2025
Потрясающая экскурсия! Особенно впечатлил снорклинг — невероятно красиво. Дворцы и пляж тоже великолепны. Рекомендую эту экскурсию как познавательную и развлекательную для любителей пляжного отдыха. Отдельное спасибо гиду Альберту за интересные факты о жизни на Бали и стремление сделать поездку максимально комфортной для нашей группы.
Е
Евгений
22 сен 2025
Экскурсия очень интересная, нам с супругой всё понравилось. Гид Арта — доброжелательный и весёлый, отлично владеет русским языком, знает русскую культуру, песни и поговорки. Много шутит, но при этом подробно и содержательно рассказывает о культуре и обычаях Бали. Посещённые места очень яркие и красивые. Отлично организованы снорклинг и отдых на пляже в живописной бухте без толп и суеты. Рекомендую.
А
Анастасия
19 авг 2025
Мы ездили на экскурсию с гидом Бавой. Это очень внимательный и доброжелательный человек, с ним было комфортно и непринуждённо. Время пролетело совершенно незаметно, а все наши пожелания по маршруту были оперативно учтены. Всё очень понравилось, рекомендую!
Э
Эльвира
14 авг 2025
Получилось отличное путешествие. Мы были вдвоём на комфортном автомобиле с русскоговорящими гидом Артуром и водителем. Артур — потрясающий рассказчик и весельчак, отлично знает культуру Бали и русский менталитет, русские песни
Н
Наталья
10 авг 2025
Нам всё очень понравилось. Гид Арчи хорошо говорит по-русски, по дороге рассказывал о традициях и жизни на Бали, был дружелюбным и приятным собеседником. Автомобиль комфортный, с кондиционером, нам предоставили воду.
Е
Екатерина
10 июл 2025
Вежливый, знающий и внимательный гид. Рассказал и показал всё, что касается обычаев, традиций, культуры и религии Бали. Мы посетили два храма на воде и сделали колоритные фотографии. Предлагал воду каждому из нашей небольшой компании. Рекомендую и экскурсию, и гида! Программа полностью соответствовала описанию.
Н
Наталья
25 июн 2025
Нашим гидом был Бава — прекрасный и эрудированный рассказчик. Он много интересного рассказал об Индонезии, её религии и культуре. Дворцы очень живописные, также понравились снорклинг и пляж.
В
Валентина
12 июн 2025
Огромная благодарность гиду Чинте за прекрасно проведённую экскурсию! Его великолепное знание русского языка, традиций и культуры Бали произвело не меньшее впечатление, чем роскошная природа и архитектура острова. Чинта проявил себя как тактичный, порядочный и радушный гид, отлично фотографировал. Все наши пожелания по маршруту были учтены, поездка получилась незабываемой. Очень рекомендуем этого прекрасного гида и доброжелательного человека!
К
Кэтрин
29 апр 2025
Отличное путешествие по дворцам на воде. Гид Мадэ хорошо говорит по-русски, рассказал о культуре острова и достопримечательностях. На месте сопровождал нас и помогал с фотографиями. Мы прекрасно провели время, места действительно очень красивые. Рекомендуем!
Н
Наталья
16 апр 2025
У меня была индивидуальная экскурсия. Я попросила убрать снорклинг, и гид Арти сразу предложил заменить его на храм летучих мышей Гоа Лавах. Арти сам вёл машину и рассказывал об укладе
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
Святыни Восточного Бали - из Денпасара
Увидеть «ворота в небо», погулять по королевскому парку и услышать летучих мышей в храме
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $160 за человека
Водная прогулка
Путешествие по Восточному Бали
Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Сказочный восток Бали
Древнейший храм острова, королевские дворцы и уединённый пляж
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
29 ноя в 08:30
от $145 за человека