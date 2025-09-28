Исследуйте красоты Бали: дворцы, пляжи и подводный мир Приглашаем познакомиться с аутентичным востоком Бали! Вы посетите два водных дворца: Водный дворец Тирта Ганга бывший королевский дворец, порадует вас своими фонтанами, пышными садами, прудами и каменными статуями. Здесь вы сможете узнать его историю и архитектурные особенности. Тиртаганга Небольшой, но удивительно красивый водный дворец Тиртаганга (Tirtagangga) и прилегающий к нему парк непременно стоит посетить всем, кто планирует отправиться в путешествие по Бали. В этом месте чудесным образом можно совместить безмятежный отдых в тени деревьев у воды со знакомством c основами религиозных верований балийцев. Водный дворец Тиртаганга построен во времена правления последнего раджи Карангасема Анака Агунга Англураха Кетута в 1946-48 годах. Территория комплекса занимает площадь около 1.2 га, в разных уголках которой находится несколько чрезвычайно привлекательных бассейнов и искусственных прудов. Дворец Уджун окружённый парком и тремя искусственными водоемами, создаст атмосферу спокойствия и уединения. Водный дворец Таман Уджунг – один из двух водных дворцов на Бали. Водный дворец Таман Уджунг (Taman Sukasada Ujung) н

Водный дворец Таман Уджунг Водный дворец Уджунг расположен на востоке острова, в деревне Серайя (Seraya). Его полное и официальное название – Taman Sukasada Ujung, что можно перевести как «Дворец на воде Уджунг». Есть еще один вариант перевода: Taman – «сад», или «парк», а Ujung – «на краю». В принципе, так оно и есть. Во-первых, дворец находится почти на самом берегу (на краю земли). Во-вторых, деревня Серайя – и так не очень оживленное место, а уж за ней – тем более – расположены совершенно нетуристические районы. Дворец строился как резиденция для королевской семьи Карангасема (karangasem). Однако судьба распорядилась иначе, и сегодня Уджунг потерял первоначальную функцию. Теперь это одно из любимых мест у туристов для прогулок, проведения свадеб и фотосессий. Дворец достаточно молодой – ему меньше ста лет. Но за это время он уже успел пережить реконструкцию. В середине прошлого века Уджунг серьезно пострадал от землетрясений, и лишь недавно удалось вернуть ему первоначальный вид. Также вы сможете насладиться отдыхом на пляже Вирджин, где вас ждёт великолепный тихий пляж с белым песком и чистым морем. Обычно на этом пляже нет волн, что делает его идеальным для плавания. А для любителей подводного мира мы отправимся в Голубую лагуну — одно из лучших мест для снорклинга на Бали, где вы сможете увидеть уникальные коралловые рифы и покормить рыб. Погружаясь в атмосферу Бали, вы получите возможность насладиться его красотой и культурным наследием. Важная информация: Входные билеты не включены в стоимость: водные дворцы + пляж Вирджин — $15 за чел, снорклинг Голубая лагуна — $20 за чел Мы предоставим оборудование для снорклинга Мы можем забрать вас из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды