Приглашаем познакомиться с аутентичным востоком Бали! Вы посетите два водных дворца: Тирта Ганга и Уджунг. Погуляете по окружающим их паркам с прудами и рассмотрите традиционные балийские статуи. А также отдохнёте на пляже Вирджин, где можно поплавать без волн, и поснорклите в Голубой лагуне.
Описание водной прогулки
Снорклинг. Мы посетим одно из лучших мест для снорклинга на Бали — Голубую лагуну. Здесь много уникальных коралловых рифов и рыб, которых можно покормить.
Водный дворец Тирта Ганга. Бывший королевский дворец с фонтанами, пышными садами, прудами и каменными статуями. Вы раскроете его историю и архитектурные особенности.
Дворец Уджунг. Ещё один очаровательный дворец, окружённый парком и тремя искусственными водоемами. В нём всегда царит атмосфера спокойствия и уединения.
Пляж Вирджин. Мы заедем на великолепный тихий пляж с белым песком и чистым морем. Обычно на нём не бывает волн — он идеально подходит для плавания.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: водные дворцы + пляж Вирджин — $15 за чел, Голубая лагуна — $20 за чел
- Мы предоставим оборудование для снорклинга
- Мы можем забрать вас из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
Фотографии от путешественников
Айрат
7 ноя 2025
Волшебный день с гидом Буди! Невероятный образованный гид,владеющий русским языком и сделавший все чтобы экскурсия прошла запоминающе! Мы побывали в сказке иначе не описать словами ту красоту и великолепие водных
О
Ольга
5 ноя 2025
Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!
Я не ожидала, что на Бали есть такие красивые кораллы, секретный пляж был просто супер атмосферным местом, а дворцы и сады очень гармоничны с окружающей природой!
Ольга
18 окт 2025
16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с нами легко и непринуждённо. Вначале мы на шлюпке по океану добрались до бухточки, где
А
Андрей
13 окт 2025
Все было отлично организовано. Экскурсия прошла на высоком уровне. Арта отлично все устроил. Получили удовольствие от поездки. Завез в хороший ресторан с адекватными ценами. Хорошо говорит по русски с акцентом но большой словарный запас, с ним легко общаться. Спасибо большое.
Евгения
7 окт 2025
Супер экскурсия случилась у нас с Арчи. Благодарим от всего сердца 🙏 показал и рассказал много мест уникальных!
J
Julia
3 окт 2025
Экскурсия с гидом Бава была прекрасной! Время пролетело незаметно! Бава очень открытый, добрый и умный человек ❤️ Он рассказал о балийских традициях и истории острова, был очень отзывчив! ☀️ Спасибо большое за замечательный день!
Н
Наталья
28 сен 2025
Потрясающая экскурсия особенно снорклинг, это просто незабываемо красиво. Отличные дворцы и чудесный пляж. Рекомендую эту экскурсию как познавательную и развлекательную для любителей пляжей. Спасибо Альберту за интересные факты из жизни Бали, за желание создать комфорт нашей группе девочек. 🙏
EVENING
22 сен 2025
Экскурсия интересная, нам очень понравилось. Были вдвоём с супругой. Арта доброжелательный и весёлый гид. Хорошо владеет русским языком и знает русскую культуру, песни, поговорки. Видно, что ему это интересно. Много
Kirill
31 авг 2025
Были на двух экскурсиях с дружелюбным и образованным балийцем Буди из этой команды гидов, хорошо владеющим русским языком. Возил нас по маршруту и интересно рассказывал в процессе экскурсии. Рекомендую Буди к сотрудничеству 👌
Алла
30 авг 2025
Спасибо, отличная экскурсия, остались довольны!
А
Анастасия
19 авг 2025
Ездили на экскурсию с Бавой. Очень внимательный и доброжелательный человек, было очень комфортно и непринужденно. Не заметили как пролетело время, все пожелания по маршруту были скорректированы по нашей просьбе. Всё понравилось, рекомендую!
Эльвира
14 авг 2025
Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие. Гид Артур потрясающий рассказчик и весельчак, отлично говорит, знает и культуру Бали, и русский
Н
Наталья
10 авг 2025
Нам все очень понравилось, гид Арчи хорошо говорит по-русски, по дороге рассказывал о традициях и жизни на Бали, дружелюбный и приятный собеседник. Автомобиль комфортный, с кондиционером, для нас была вода.
В
Викентий
27 июл 2025
Очень вежливый гид Буди, не напряжный маршрут, все на одном дыхании, без задержек и ненужных пауз
С
Светлана
18 июл 2025
Берите экскурсии с Артуром Джан. Очень рекомендую. Отличное знание русского языка. Отлично рассказывает о своей стране. А так же имеет отличное чувство юмора. Скучать не даст,
Снорклинг на 5. Дворцы красивые. Однозначно экскурсию рекомендую
