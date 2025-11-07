Приглашаем познакомиться с аутентичным востоком Бали! Вы посетите два водных дворца: Тирта Ганга и Уджунг. Погуляете по окружающим их паркам с прудами и рассмотрите традиционные балийские статуи. А также отдохнёте на пляже Вирджин, где можно поплавать без волн, и поснорклите в Голубой лагуне.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Снорклинг. Мы посетим одно из лучших мест для снорклинга на Бали — Голубую лагуну. Здесь много уникальных коралловых рифов и рыб, которых можно покормить.

Водный дворец Тирта Ганга. Бывший королевский дворец с фонтанами, пышными садами, прудами и каменными статуями. Вы раскроете его историю и архитектурные особенности.

Дворец Уджунг. Ещё один очаровательный дворец, окружённый парком и тремя искусственными водоемами. В нём всегда царит атмосфера спокойствия и уединения.

Пляж Вирджин. Мы заедем на великолепный тихий пляж с белым песком и чистым морем. Обычно на нём не бывает волн — он идеально подходит для плавания.

Организационные детали