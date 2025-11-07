Мои заказы

Путешествие по Восточному Бали

Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
Приглашаем познакомиться с аутентичным востоком Бали! Вы посетите два водных дворца: Тирта Ганга и Уджунг. Погуляете по окружающим их паркам с прудами и рассмотрите традиционные балийские статуи. А также отдохнёте на пляже Вирджин, где можно поплавать без волн, и поснорклите в Голубой лагуне.
5
29 отзывов
Описание водной прогулки

Снорклинг. Мы посетим одно из лучших мест для снорклинга на Бали — Голубую лагуну. Здесь много уникальных коралловых рифов и рыб, которых можно покормить.

Водный дворец Тирта Ганга. Бывший королевский дворец с фонтанами, пышными садами, прудами и каменными статуями. Вы раскроете его историю и архитектурные особенности.

Дворец Уджунг. Ещё один очаровательный дворец, окружённый парком и тремя искусственными водоемами. В нём всегда царит атмосфера спокойствия и уединения.

Пляж Вирджин. Мы заедем на великолепный тихий пляж с белым песком и чистым морем. Обычно на нём не бывает волн — он идеально подходит для плавания.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: водные дворцы + пляж Вирджин — $15 за чел, Голубая лагуна — $20 за чел
  • Мы предоставим оборудование для снорклинга
  • Мы можем забрать вас из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана
  • Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта
Арта — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 3392 туристов
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур. Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Айрат
Айрат
7 ноя 2025
Волшебный день с гидом Буди! Невероятный образованный гид,владеющий русским языком и сделавший все чтобы экскурсия прошла запоминающе! Мы побывали в сказке иначе не описать словами ту красоту и великолепие водных
читать дальше

парков и дворцов … Спасибо что не торопили.. мы забрались на самую высокую беседку и полчаса медитировали в этом райское месте.. а потом гид познакомил с традиционной балийской кухней возле парка и блюдо: утка по балийски - это что то! А далее 2 часа релакса на пляже Вирджин … Невероятный день! Благодарю!

О
Ольга
5 ноя 2025
Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!
Я не ожидала, что на Бали есть такие красивые кораллы, секретный пляж был просто супер атмосферным местом, а дворцы и сады очень гармоничны с окружающей природой!
Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!Альберт очень позитивный человек, рассказал много интересного про жизнь в Индонезии и Бали. Места потрясающие!
Ольга
Ольга
18 окт 2025
16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с нами легко и непринуждённо. Вначале мы на шлюпке по океану добрались до бухточки, где
читать дальше

с удовольствием поплавали под присмотром инструктора, затем ещё была остановка в другой бухте. После сёрфинга нас повезли в парк, где мы кормили рыбок. Местечко изумительной красоты! Далее мы отправились в Королевский дворец, который нас также поразил своей красотой. И, наконец, Артур нас привёз на пляж, где был серый вулканический песок, вода синевы сказочной и мы получили полный релакс. Спасибо, Артуру!!!

16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с16 октября из отеля нас забрал русскоговорящий гид Артур и на протяжении всей экскурсии общался с
А
Андрей
13 окт 2025
Все было отлично организовано. Экскурсия прошла на высоком уровне. Арта отлично все устроил. Получили удовольствие от поездки. Завез в хороший ресторан с адекватными ценами. Хорошо говорит по русски с акцентом но большой словарный запас, с ним легко общаться. Спасибо большое.
Евгения
Евгения
7 окт 2025
Супер экскурсия случилась у нас с Арчи. Благодарим от всего сердца 🙏 показал и рассказал много мест уникальных!
Супер экскурсия случилась у нас с Арчи. Благодарим от всего сердца 🙏 показал и рассказал много мест уникальных!Супер экскурсия случилась у нас с Арчи. Благодарим от всего сердца 🙏 показал и рассказал много мест уникальных!Супер экскурсия случилась у нас с Арчи. Благодарим от всего сердца 🙏 показал и рассказал много мест уникальных!
J
Julia
3 окт 2025
Экскурсия с гидом Бава была прекрасной! Время пролетело незаметно! Бава очень открытый, добрый и умный человек ❤️ Он рассказал о балийских традициях и истории острова, был очень отзывчив! ☀️ Спасибо большое за замечательный день!
Экскурсия с гидом Бава была прекрасной! Время пролетело незаметно! Бава очень открытый, добрый и умный человекЭкскурсия с гидом Бава была прекрасной! Время пролетело незаметно! Бава очень открытый, добрый и умный человекЭкскурсия с гидом Бава была прекрасной! Время пролетело незаметно! Бава очень открытый, добрый и умный человекЭкскурсия с гидом Бава была прекрасной! Время пролетело незаметно! Бава очень открытый, добрый и умный человек
Н
Наталья
28 сен 2025
Потрясающая экскурсия особенно снорклинг, это просто незабываемо красиво. Отличные дворцы и чудесный пляж. Рекомендую эту экскурсию как познавательную и развлекательную для любителей пляжей. Спасибо Альберту за интересные факты из жизни Бали, за желание создать комфорт нашей группе девочек. 🙏
EVENING
EVENING
22 сен 2025
Экскурсия интересная, нам очень понравилось. Были вдвоём с супругой. Арта доброжелательный и весёлый гид. Хорошо владеет русским языком и знает русскую культуру, песни, поговорки. Видно, что ему это интересно. Много
читать дальше

шутит, при этом, максимально подробно рассказывает о культуре и обычаях Бали. Места, которые мы посетили яркие, потрясающей красоты. Понравился хорошо организованный снорклинг и отдых на пляже в живописной бухточке. Никаких толп, суеты, всё замечательно. Рекомендую.

Kirill
Kirill
31 авг 2025
Были на двух экскурсиях с дружелюбным и образованным балийцем Буди из этой команды гидов, хорошо владеющим русским языком. Возил нас по маршруту и интересно рассказывал в процессе экскурсии. Рекомендую Буди к сотрудничеству 👌
Алла
Алла
30 авг 2025
Спасибо, отличная экскурсия, остались довольны!
Спасибо, отличная экскурсия, остались довольны!Спасибо, отличная экскурсия, остались довольны!Спасибо, отличная экскурсия, остались довольны!Спасибо, отличная экскурсия, остались довольны!
А
Анастасия
19 авг 2025
Ездили на экскурсию с Бавой. Очень внимательный и доброжелательный человек, было очень комфортно и непринужденно. Не заметили как пролетело время, все пожелания по маршруту были скорректированы по нашей просьбе. Всё понравилось, рекомендую!
Ездили на экскурсию с Бавой. Очень внимательный и доброжелательный человек, было очень комфортно и непринужденно. НеЕздили на экскурсию с Бавой. Очень внимательный и доброжелательный человек, было очень комфортно и непринужденно. НеЕздили на экскурсию с Бавой. Очень внимательный и доброжелательный человек, было очень комфортно и непринужденно. НеЕздили на экскурсию с Бавой. Очень внимательный и доброжелательный человек, было очень комфортно и непринужденно. Не
Эльвира
Эльвира
14 авг 2025
Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие. Гид Артур потрясающий рассказчик и весельчак, отлично говорит, знает и культуру Бали, и русский
читать дальше

менталитет, а также русские песни и прибаутки🤩 На снорклинге немного укачало, были сильные волны и на лодке ехать местами выглядит экстремально, но лодкой управлял опытный капитан, кому страшно, сразу одевайте жилеты. Дворцы чудесные, всё красиво и впечатляет. Легко изменили маршрут, вместо второго пляжа заехали на чудесную агроферму, выпили и там же купили качественный кофе лювак и чай, подружились со зверьками и даже летучей собакой. Однозначно рекомендуем, всё прошло легко и весело😀

Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие.Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие.Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие.Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие.Отличное путешествие получилось. Были всего вдвоём на комфортном авто. С нами гид и водитель, оба русскоговорящие.
Н
Наталья
10 авг 2025
Нам все очень понравилось, гид Арчи хорошо говорит по-русски, по дороге рассказывал о традициях и жизни на Бали, дружелюбный и приятный собеседник. Автомобиль комфортный, с кондиционером, для нас была вода.
читать дальше

Поехали из-за снорклинга, но дворцы отлично дополнили мероприятие - получилось совместить активный отдых с культурной программой). Рыбок самых разных увидели, дворцы очень колоритные, парки живописные. Экскурсию рекомендую, нас было трое взрослых, с детьми, наверное, не подойдет из-за снорклинга. Советую купальники надевать сразу, чтобы не переодеваться на причале два раза в туалете (снорклинг будет первым по программе, потом дворцы)

Нам все очень понравилось, гид Арчи хорошо говорит по-русски, по дороге рассказывал о традициях и жизниНам все очень понравилось, гид Арчи хорошо говорит по-русски, по дороге рассказывал о традициях и жизни
В
Викентий
27 июл 2025
Очень вежливый гид Буди, не напряжный маршрут, все на одном дыхании, без задержек и ненужных пауз
С
Светлана
18 июл 2025
Берите экскурсии с Артуром Джан. Очень рекомендую. Отличное знание русского языка. Отлично рассказывает о своей стране. А так же имеет отличное чувство юмора. Скучать не даст,
Снорклинг на 5. Дворцы красивые. Однозначно экскурсию рекомендую

