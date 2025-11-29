Три острова, три настроения и одно путешествие, которое захочется повторить. В этот день вы отправитесь на частной лодке к архипелагу Гили — Траванган, Мено и Эйр. Места, где нет машин и мотоциклов, зато есть тишина, белый песок, бирюзовое море и полное ощущение отрешённости от суеты. Главная цель — не просто полюбоваться пейзажами, а заглянуть под воду: вас ждёт снорклинг среди кораллов, встреча с морскими черепахами и яркими тропическими рыбами. Вы побываете у каждого из трёх островов, и каждый из них удивит по-своему: один — уютной атмосферой, другой — безлюдным пляжем, третий — насыщенной подводной жизнью. На одном из островов вас ждёт обед прямо на берегу — с видом, который не захочется отпускать. Тур пройдёт в расслабленном ритме: без спешки, с остановками по желанию и возможностью искупаться в самых красивых точках маршрута. Идеальный формат — всё включено, кроме суеты. Важная информация:

Рассказ гида не предусмотрен. Это развлекательная поездка • Программа подходит участникам всех возрастов • Снорклинг начинается с островов Гили Траванган, Гили Мено или Гили Эйр, до которых вам нужно добраться самостоятельно с Бали.