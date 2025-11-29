Проведите день на частной лодке, исследуя жемчужины архипелага Гили.
Гили Траванган, Мено и Эйр подарят ощущение покоя и настоящего отпуска — без машин, шума и лишних забот. Это не просто тур, а глоток свободы в Индийском океане.
Описание водной прогулки
Три острова, три настроения и одно путешествие, которое захочется повторить. В этот день вы отправитесь на частной лодке к архипелагу Гили — Траванган, Мено и Эйр. Места, где нет машин и мотоциклов, зато есть тишина, белый песок, бирюзовое море и полное ощущение отрешённости от суеты. Главная цель — не просто полюбоваться пейзажами, а заглянуть под воду: вас ждёт снорклинг среди кораллов, встреча с морскими черепахами и яркими тропическими рыбами. Вы побываете у каждого из трёх островов, и каждый из них удивит по-своему: один — уютной атмосферой, другой — безлюдным пляжем, третий — насыщенной подводной жизнью. На одном из островов вас ждёт обед прямо на берегу — с видом, который не захочется отпускать. Тур пройдёт в расслабленном ритме: без спешки, с остановками по желанию и возможностью искупаться в самых красивых точках маршрута. Идеальный формат — всё включено, кроме суеты. Важная информация:
Рассказ гида не предусмотрен. Это развлекательная поездка • Программа подходит участникам всех возрастов • Снорклинг начинается с островов Гили Траванган, Гили Мено или Гили Эйр, до которых вам нужно добраться самостоятельно с Бали.
Дату и время согласовывайте, пожалуйста, заранее.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Обед - около $10 за человека
- Трансфер из аэропорта, от вашего отеля/виллы на Бали до морского порта Padang Bay на Бали - $72 туда и обратно
- Билеты на спидбот (скоростная лодка) из морского порта Padang Bay до острова Гили Траванган - $55/чел. туда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гили Траванган
Завершение: Гили
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время согласовывайте, пожалуйста, заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
