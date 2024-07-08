Поездка в сафари-парк (всё включено)

Посетить самый большой на Бали заповедник, покормить жирафов и увидеть потомков динозавров
Мы отправимся с вами в Bali Safari & Marine Park, чтобы вы поближе познакомились с животными Индонезии, Африки и Индии. Парк на территории в 40 гектаров — дом для сотни зверей, в том числе редких и исчезающих. Вы понаблюдаете за ними в их привычной среде обитания. И даже увидите единственных динозавров, доживших до наших дней.
Поездка в сафари-парк (всё включено)
Поездка в сафари-парк (всё включено)
Поездка в сафари-парк (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • По сафари-парку вы будете передвигаться на джипе.
  • С близкого расстояния рассмотрите свободно гуляющих там животных: невозмутимых носорогов, увальней-бегемотов, пятнистых оленей, величественных львов, полосатых белых тигров и комодских варанов. Именно последних считают потомками динозавров.
  • При желании пообщаетесь с обитателями парка поближе — покормите и погладите некоторых из них.
  • Понаблюдаете за акулами и пираньями в аквариуме.
  • Увидите шоу слонов и тигров.

Организационные детали

  • В стоимость поездки включены трансфер до парка и обратно на минивэне Suzuki или Daihatsu, услуги русскоговорящего гида, билеты в сафари-парк.
  • В стоимость билетов входит передвижение по парку на джипе, кормление животных, шоу зверей, посещение аквариума.
  • Дополнительно оплачиваются обед и напитки (по желанию).
  • Заберу вас из отеля в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса Дуа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$130
Дети до 12 лет$115
Дети до 3 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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