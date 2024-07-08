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Мы отправимся с вами в Bali Safari & Marine Park, чтобы вы поближе познакомились с животными Индонезии, Африки и Индии. Парк на территории в 40 гектаров — дом для сотни зверей, в том числе редких и исчезающих. Вы понаблюдаете за ними в их привычной среде обитания. И даже увидите единственных динозавров, доживших до наших дней.