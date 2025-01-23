Увидеть потрясающие уголки острова и пополнить коллекцию фото для соцсетей
Это приключение — возможность получить море удовольствия за 1 день.
Вы полюбуетесь великолепной природой Индонезии, исследуете самые популярные и посещаемые места и сделаете классные фотографии на память. На вашем пути — красочные водопады, кофейные плантации, рисовые террасы и многое другое. А дополнит впечатления дегустация ароматных напитков из местных зёрен.
Лес обезьян. Вы увидите сотни занятных обезьянок, которые живут в естественных условиях под охраной государства. А ещё в этом лесу растут гигантские деревья, у которых получаются весьма эффектные фото.
Район Тегаллаланг с красивыми рисовыми террасами и качелями, которые позволяют испытать чувство свободного полёта.
Плантация кофе и какао. Вы узнаете, как на Бали выращивают зёрна, и увидите мусангов — животных, благодаря которым получается знаменитый кофе копи лувак. Продегустируете какао, кофе и чай, наслаждаясь великолепным видом. Копи лувак тоже попробуете — по желанию.
Горный район Кинтамани. Вы подниметесь на смотровую площадку, откуда видны вулкан и озеро Батур. Снимки с этой точки получаются просто изумительными!
Водопад Канто Лампо — один из самых красивых на острове. Возле него много лиан и скальных утёсов, покрытых мхом. Если присмотреться, на камнях можно увидеть высеченные изображения духов.
Водопад Тибумана — очень фотогеничное место. Ровный поток воды падает в красивую просторную лагуну, а окружающие её скалы и растения делает этот уголок невероятно уютным.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Suzuki APV, чистая минеральная вода, дегустация кофе, чая и какао (кроме кофе копи лувак — 50 тысяч рупий за чашку, по желанию), сопровождение гида
Дополнительные расходы — входные билеты (за чел.): Лес обезьян — 80 тысяч рупий, рисовые террасы — 25 тысяч рупий, Кинтамани — 50 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 20 тысяч рупий, водопад Тибумана — 20 тысяч рупий
Я встречу вас в городах Убуд и Керамас, округе Гианьяр и районах Нуса-Дуа, Санур и Тегаллаланг
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 593 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и читать дальше
готов познакомить вас с ними. Бали — волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, и постараюсь сделать ваш отдых максимально комфортным.