Бали: самые красивые локации

Увидеть потрясающие уголки острова и пополнить коллекцию фото для соцсетей
Это приключение — возможность получить море удовольствия за 1 день.

Вы полюбуетесь великолепной природой Индонезии, исследуете самые популярные и посещаемые места и сделаете классные фотографии на память. На вашем пути — красочные водопады, кофейные плантации, рисовые террасы и многое другое. А дополнит впечатления дегустация ароматных напитков из местных зёрен.
5
1 отзыв
Бали: самые красивые локации
Бали: самые красивые локации
Бали: самые красивые локации
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Лес обезьян. Вы увидите сотни занятных обезьянок, которые живут в естественных условиях под охраной государства. А ещё в этом лесу растут гигантские деревья, у которых получаются весьма эффектные фото.

Район Тегаллаланг с красивыми рисовыми террасами и качелями, которые позволяют испытать чувство свободного полёта.

Плантация кофе и какао. Вы узнаете, как на Бали выращивают зёрна, и увидите мусангов — животных, благодаря которым получается знаменитый кофе копи лувак. Продегустируете какао, кофе и чай, наслаждаясь великолепным видом. Копи лувак тоже попробуете — по желанию.

Горный район Кинтамани. Вы подниметесь на смотровую площадку, откуда видны вулкан и озеро Батур. Снимки с этой точки получаются просто изумительными!

Водопад Канто Лампо — один из самых красивых на острове. Возле него много лиан и скальных утёсов, покрытых мхом. Если присмотреться, на камнях можно увидеть высеченные изображения духов.

Водопад Тибумана — очень фотогеничное место. Ровный поток воды падает в красивую просторную лагуну, а окружающие её скалы и растения делает этот уголок невероятно уютным.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Suzuki APV, чистая минеральная вода, дегустация кофе, чая и какао (кроме кофе копи лувак — 50 тысяч рупий за чашку, по желанию), сопровождение гида
  • Дополнительные расходы — входные билеты (за чел.): Лес обезьян — 80 тысяч рупий, рисовые террасы — 25 тысяч рупий, Кинтамани — 50 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 20 тысяч рупий, водопад Тибумана — 20 тысяч рупий
  • Я встречу вас в городах Убуд и Керамас, округе Гианьяр и районах Нуса-Дуа, Санур и Тегаллаланг

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
23 янв 2025
Великолепный гид, с хорошим русским языком. Максимально подробно ознакомил с культурой Бали и качественно провёл экскурсию. Могу безусловно рекомендовать.

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