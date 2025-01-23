Это приключение — возможность получить море удовольствия за 1 день. Вы полюбуетесь великолепной природой Индонезии, исследуете самые популярные и посещаемые места и сделаете классные фотографии на память. На вашем пути — красочные водопады, кофейные плантации, рисовые террасы и многое другое. А дополнит впечатления дегустация ароматных напитков из местных зёрен.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Лес обезьян. Вы увидите сотни занятных обезьянок, которые живут в естественных условиях под охраной государства. А ещё в этом лесу растут гигантские деревья, у которых получаются весьма эффектные фото.

Район Тегаллаланг с красивыми рисовыми террасами и качелями, которые позволяют испытать чувство свободного полёта.

Плантация кофе и какао. Вы узнаете, как на Бали выращивают зёрна, и увидите мусангов — животных, благодаря которым получается знаменитый кофе копи лувак. Продегустируете какао, кофе и чай, наслаждаясь великолепным видом. Копи лувак тоже попробуете — по желанию.

Горный район Кинтамани. Вы подниметесь на смотровую площадку, откуда видны вулкан и озеро Батур. Снимки с этой точки получаются просто изумительными!

Водопад Канто Лампо — один из самых красивых на острове. Возле него много лиан и скальных утёсов, покрытых мхом. Если присмотреться, на камнях можно увидеть высеченные изображения духов.

Водопад Тибумана — очень фотогеничное место. Ровный поток воды падает в красивую просторную лагуну, а окружающие её скалы и растения делает этот уголок невероятно уютным.

Организационные детали