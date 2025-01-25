Во время этой экскурсии вы сможете познакомиться с более чем 100 видами животных. На оборудованном джипе водитель провезёт вас по самым интересным локациям сафари-парка: вы вблизи рассмотрите обитателей и по желанию покормите их. Завершим этот день отдыхом на берегу океана — на пляже с необычным вулканическим песком.

Описание экскурсии

В дикой природе

По прибытии в сафари-парк вы пересядете на джипы и отправитесь знакомиться с животными из стран Африки, Индии и Индонезии. Здесь вы сможете увидеть комодских варанов, белых тигров, орангутангов, крокодилов, бегемотов. Водитель будет делать остановки, чтобы вы поближе познакомились с обитателями и при желании покормили их. Также мы посмотрим аквариум с разными видами рыб.

Вулканический пляж

После экскурсии по сафари-парку мы переместимся на пляж с чёрным песком. Он вулканический, и появился здесь после извержения вулкана. У вас будет время на отдых и фотографирование на фоне инопланетных пейзажей.

Организационные детали