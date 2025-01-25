Во время этой экскурсии вы сможете познакомиться с более чем 100 видами животных.
На оборудованном джипе водитель провезёт вас по самым интересным локациям сафари-парка: вы вблизи рассмотрите обитателей и по желанию покормите их. Завершим этот день отдыхом на берегу океана — на пляже с необычным вулканическим песком.
На оборудованном джипе водитель провезёт вас по самым интересным локациям сафари-парка: вы вблизи рассмотрите обитателей и по желанию покормите их. Завершим этот день отдыхом на берегу океана — на пляже с необычным вулканическим песком.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
В дикой природе
По прибытии в сафари-парк вы пересядете на джипы и отправитесь знакомиться с животными из стран Африки, Индии и Индонезии. Здесь вы сможете увидеть комодских варанов, белых тигров, орангутангов, крокодилов, бегемотов. Водитель будет делать остановки, чтобы вы поближе познакомились с обитателями и при желании покормили их. Также мы посмотрим аквариум с разными видами рыб.
Вулканический пляж
После экскурсии по сафари-парку мы переместимся на пляж с чёрным песком. Он вулканический, и появился здесь после извержения вулкана. У вас будет время на отдых и фотографирование на фоне инопланетных пейзажей.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля до сафари-парка и обратно на минивэне Suzuki APV, услуги русскоговорящего гида, входные билеты, индивидуальная экскурсия на джипе по территории парка
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Заберу вас из отеля в районах Убуд, Санур, Кута, Нуса-Дуа, Керамас, Гианьяр
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$130
|Дети до 12 лет
|$115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 578 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
25 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Пляж с чёрным песком прекрасное дополнение. Покормили животных морковкой, посмотрели шоу тигров и слонов. Рекомендую данную экскурсию, дети будут в восторге.
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