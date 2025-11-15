Откройте для себя Бали в одном путешествии! Храм Улувату с видом на океан, укромный пляж Паданг-Паданг, зелёные рисовые террасы и творческая атмосфера Убуда — каждый пункт маршрута подарит новые впечатления.
Вы попробуете традиционную балийскую кухню, увидите священные источники Тирта Эмпул и насладитесь прохладой водопадов Тегенунган.
Экскурсия объединяет красоту природы и богатство культуры острова, чтобы ваш день на Бали стал по-настоящему незабываемым.
Описание экскурсииЭкскурсия «Погружение в райский уголок Индонезии» познакомит вас с самыми красивыми и значимыми местами Бали. Утро начнется с посещения храма Улувату, стоящего на отвесном утесе над океаном. Отсюда открываются потрясающие виды, а атмосфера древних легенд погружает в духовную жизнь острова. Далее маршрут приведет вас на пляж Паданг-Паданг — уютную бухту с белым песком и прозрачной водой, популярную у серферов. Затем вы отправитесь к рисовым террасам Тегалаланг — символу балийского земледелия и одному из самых фотогеничных мест на острове. В культурной столице Убуде вы заглянете в галереи и мастерские, познакомитесь с ремеслами и сможете купить сувениры. Обед пройдет в традиционном ресторане: вас ждут блюда местной кухни — от ароматного наси горенг до мясных сатэ. После этого вы посетите храм Тирта Эмпул, где можно пройти обряд очищения в священных источниках. Завершающая точка маршрута — водопады Тегенунган, окруженные тропической зеленью, где приятно освежиться и сделать фотографии. В течение всего дня вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о культуре, традициях и природе острова. Экскурсия сочетает религиозные памятники, природные пейзажи и культурное наследие, превращая день в насыщенное и гармоничное путешествие по Бали. Важная информация: Автомобиль на котором проводится экскурсия: Toyota Минивэн, комфортный вид транспорта с кондиционером. Заберу вас от вашего отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Улувату
- Пляж Паданг-Паданг
- Рисовые террасы Тегалаланг
- Город Убуд
- Традиционная баллийская кухня
- Храм Тирта Эмпул
- Водопады Тегенунган
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бали, заберу вас у вашего отеля
Завершение: Довезу вас обратно до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Автомобиль на котором проводится экскурсия: Toyota Минивэн
- Комфортный вид транспорта с кондиционером. Заберу вас от вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
