Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Бали в одном путешествии! Храм Улувату с видом на океан, укромный пляж Паданг-Паданг, зелёные рисовые террасы и творческая атмосфера Убуда — каждый пункт маршрута подарит новые впечатления.



Вы попробуете традиционную балийскую кухню, увидите священные источники Тирта Эмпул и насладитесь прохладой водопадов Тегенунган.



Экскурсия объединяет красоту природы и богатство культуры острова, чтобы ваш день на Бали стал по-настоящему незабываемым.

Описание экскурсии Экскурсия «Погружение в райский уголок Индонезии» познакомит вас с самыми красивыми и значимыми местами Бали. Утро начнется с посещения храма Улувату, стоящего на отвесном утесе над океаном. Отсюда открываются потрясающие виды, а атмосфера древних легенд погружает в духовную жизнь острова. Далее маршрут приведет вас на пляж Паданг-Паданг — уютную бухту с белым песком и прозрачной водой, популярную у серферов. Затем вы отправитесь к рисовым террасам Тегалаланг — символу балийского земледелия и одному из самых фотогеничных мест на острове. В культурной столице Убуде вы заглянете в галереи и мастерские, познакомитесь с ремеслами и сможете купить сувениры. Обед пройдет в традиционном ресторане: вас ждут блюда местной кухни — от ароматного наси горенг до мясных сатэ. После этого вы посетите храм Тирта Эмпул, где можно пройти обряд очищения в священных источниках. Завершающая точка маршрута — водопады Тегенунган, окруженные тропической зеленью, где приятно освежиться и сделать фотографии. В течение всего дня вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о культуре, традициях и природе острова. Экскурсия сочетает религиозные памятники, природные пейзажи и культурное наследие, превращая день в насыщенное и гармоничное путешествие по Бали. Важная информация: Автомобиль на котором проводится экскурсия: Toyota Минивэн, комфортный вид транспорта с кондиционером. Заберу вас от вашего отеля.

