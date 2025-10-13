Приготовьтесь к приключениям В зависимости от ваших предпочтений и степени подготовки мы выберем один из маршрутов:

Рафтинг на реке Аюнг (сложность — 2 из 6). Это более спокойный вариант сплава — большую часть маршрута вы будете наслаждаться первозданной природой острова и его аутентичными храмами, наблюдать за тропическими птицами и дикими обезьянами. И только несколько речных порогов и небольших водопадов напомнят, что это не просто лодочная прогулка. Рафтинг на Аюнг абсолютно безопасен и отлично подойдёт семьям с маленькими детьми.

Рафтинг на реке Телага Ваджа (сложность — 3 из 6) — самый захватывающий маршрут! На первый взгляд он может показаться экстремальным, но на деле окажется совершенно безопасным благодаря годами отработанным участкам для сплава. Приготовьтесь не только насладиться скоростью и духом приключений, но и полюбоваться горными рельефами, балийскими рисовыми полями, тропическими лесами и водопадами. Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело! Важная информация:.

Возьмите с собой сменную одежду, удобную обувь, которую не жалко промочить.