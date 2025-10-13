На Бали есть две реки, отлично подходящие для рафтинга: Аюнг и Телага Ваджа. Обе несут воды среди густых джунглей, красивейших тропических ландшафтов и древних храмов.
В лодке вас встретит подготовленный, опытный и дружелюбный балийский гид-инструктор, который будет управлять рафтом.
Описание водной прогулки
Приготовьтесь к приключениям В зависимости от ваших предпочтений и степени подготовки мы выберем один из маршрутов:
Рафтинг на реке Аюнг (сложность — 2 из 6). Это более спокойный вариант сплава — большую часть маршрута вы будете наслаждаться первозданной природой острова и его аутентичными храмами, наблюдать за тропическими птицами и дикими обезьянами. И только несколько речных порогов и небольших водопадов напомнят, что это не просто лодочная прогулка. Рафтинг на Аюнг абсолютно безопасен и отлично подойдёт семьям с маленькими детьми.
Рафтинг на реке Телага Ваджа (сложность — 3 из 6) — самый захватывающий маршрут! На первый взгляд он может показаться экстремальным, но на деле окажется совершенно безопасным благодаря годами отработанным участкам для сплава. Приготовьтесь не только насладиться скоростью и духом приключений, но и полюбоваться горными рельефами, балийскими рисовыми полями, тропическими лесами и водопадами. Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело! Важная информация:.
Возьмите с собой сменную одежду, удобную обувь, которую не жалко промочить.
Ежедневно с 08:00 до 15:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Инструктор/гид по реке (англоговорящий)
- Обед шведский стол
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Покупка фото
Место начала и завершения?
Ваша гостиница или вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 15:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой сменную одежду
- Удобную обувь
- Которую не жалко промочить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
13 окт 2025
Незабываемые впечатления от сплава! Очень рекомендую для неэкстремалов, но тех, кто хочет почувствовать атмосферу острова в его первозданной красоте, очень вежливые и терпеливые гиды помогут с любыми вопросами!
М
Марина
14 сен 2025
Вполне себе хорошая прогулка по реке. Грести почти не пришлось. Виды красивые, по пути достаточно много небольших водопадов. У одного большого остановка, в котором можно искупаться и сделать классные фотки.
К
Кочукова
10 июл 2025
Л
Лидия
10 июл 2025
С
Сергей
8 июл 2025
Брали два тура с Буди, в том числе рафтинг. Очень рекомендую команду Буди на Бали. Спасибо большое!
А
Анна
4 июл 2025
Были с Буди на нескольких экскурсиях, показал нам остров во всей красе. Веселый, умный, добрый и открытый парень. Все понравилось, отдельно спасибо за рафтинг!
А
Андрей
20 июн 2025
Делюсь впечатлениями,не отходя от кассы.
Был сегодня на рафтинге.. говорю сразу…
Я английского языка не знаю,от слова вообще!!!!
Но, инструктора адекватные на все 100 Всё покажут, всё расскажут
Единственное,для людей за 100 кг и
Н
Никита
10 июн 2025
Огромное спасибо Буди и его команде! Все идеально спланировано, гид - профессионал! Рафтинг подарил потрясающие эмоции, сделали классные фотки! Был также включен обед (шведский стол).
b
best
26 мая 2025
Спасибо тебе большое нашим гидом Будии, за то что показал нам остров. Рекомендуем всем очень надёжный гид на Бали. Он нам показал парк птиц, лес обезьян, рисовые террасы, рафтинг, остров нуса пенида всё понравилось. Супер
М
Михаил
25 мая 2025
Большое спасибо Буди за прекрасные экскурсии. Ездил с ним в 3 тура, получил море позитивных и классных эмоций. По-русски разговаривает хорошо, с ним можно связаться в любое время. Всем рекомендую!
Д
Дмитрий
9 сен 2024
Получили невероятные эмоции во время рафтинга… это непередаваемо!! Спасибо большое за организацию тура!
С
Сергей
8 июл 2024
Брали три тура с Буди, в том числе рафтинг. Очень понравилась пунктуальность и адекватная цена. Можно задавать любые вопросы и получить на все ответы. Говорит на русском и английском. Рекомендую.
S
Sergei
7 дек 2015
Брали у Будию сразу три тура:
– обзорная экскурсия по Бали,
– тур по трём храмам,
– рафтинг.
Все поездки прошли отлично! Понравилась пунктуальность, адекватные цены и то, что всегда можно задать вопрос и получить ответ на хорошем русском языке (а при необходимости — и на английском). Всё организовано удобно и без лишних хлопот. Рекомендую!
