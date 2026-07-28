Покажите детям самые захватывающие уголки острова Бали — от высотных панорам до джунглей.
За один день вы увидите сотни птиц, познакомитесь с мартышками и узнаете, как выглядят привычные продукты до того, как попадут на прилавок. А сопровождать вас будут небанальные истории о местных традициях и быте. Интересно будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
За один день вы увидите сотни птиц, познакомитесь с мартышками и узнаете, как выглядят привычные продукты до того, как попадут на прилавок. А сопровождать вас будут небанальные истории о местных традициях и быте. Интересно будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
Описание экскурсии
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и охватывает места, которые познакомят вас с животным и растительным миром острова. Проверено: дети будут в восторге! Основная программа поездки, описанная ниже, может легко корректироваться по вашему желанию.
- Парк птиц — уникальное место, где собраны самые интересные представители птичьего царства из семи районов земного шара: Южной Америки, Южной Африки, Суматры, Борнео, Папуа Новая Гвинея, Явы и острова Бали.
Познавательным дополнением к богатой коллекции птиц станет знакомство с рептилиями.
- Ubud Monkey Forest — тропический лес с многовековой историей и девственной природой. Попробуйте поиграть в прятки среди многовековых деревьев и понаблюдать за игривыми обезьянами в их естественной среде обитания. Здесь их более 1200 видов!
- Рисовые террасы Тегаллаланг знакомы всем гостям Бали и пользуются большой популярностью среди тех, кто хочет получить захватывающие фотографии на фоне яркой зелени.
- Кофейные плантации — настоящий ботанический сад, где выращивают кофе, какао, пряные травы и экзотические фрукты. Вы увидите, как растут дурианы и мангостины, бананы, ананасы и кокосы. Выясните, как на нашем столе появляются специи: гвоздика, корица, ваниль, куркума и имбирь. Попробуете различные сорта кофе и другие местные напитки.
Организационные детали
Трансфер на автомобиле с кондиционером входит в стоимость.
Дополнительные расходы
Входные билеты по программе:
— парк птиц 385 000 рупий/взрослые, 192 500 рупий/дети
— лес обезьян 130 000 рупий/взрослые, 100 000 рупий/дети
— рисовые террасы 50 000 рупий/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3784 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Экскурсию проводил местный житель с богатым словарным запасом русских слов, глубокими знаниями истории и культуры острова.
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Е
отличный гид, очень вежливый знает все, полностью сопровождает вас
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17 февраля 2024 мы с семьей решили посетить тур "В мире животных: детский тур на Бали" с нами был ребенок 7 лет.
Артур хорошо разговаривает на русском языке, много рассказывает про
Артур хорошо разговаривает на русском языке, много рассказывает про
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Н
Спасибо большое Артуру за познавательную и интересную экскурсию. Время пролетело быстро. Артур помог сделать много красивых кадров.
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И
Артур потрясающий экскурсовод, хороший рассказчик, а сама экскурсия понравилась и ребенку и нам.
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T
Артур очень классный!
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