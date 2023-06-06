Увлекательное знакомство с природой и животным миром острова для всей семьи
Покажите детям самые захватывающие уголки острова Бали — от высотных панорам до джунглей.
За один день вы увидите сотни птиц, познакомитесь с мартышками и узнаете, как выглядят привычные продукты до того, как попадут на прилавок. А сопровождать вас будут небанальные истории о местных традициях и быте. Интересно будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
За один день вы увидите сотни птиц, познакомитесь с мартышками и узнаете, как выглядят привычные продукты до того, как попадут на прилавок. А сопровождать вас будут небанальные истории о местных традициях и быте. Интересно будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
Ближайшие даты:
6
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июн
14
июн
июн
15
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и охватывает места, которые познакомят вас с животным и растительным миром острова. Проверено: дети будут в восторге! Основная программа поездки, описанная ниже, может легко корректироваться по вашему желанию.
- Парк птиц — уникальное место, где собраны самые интересные представители птичьего царства из семи районов земного шара: Южной Америки, Южной Африки, Суматры, Борнео, Папуа Новая Гвинея, Явы и острова Бали.
Познавательным дополнением к богатой коллекции птиц станет знакомство с рептилиями.
- Ubud Monkey Forest — тропический лес с многовековой историей и девственной природой. Попробуйте поиграть в прятки среди многовековых деревьев и понаблюдать за игривыми обезьянами в их естественной среде обитания. Здесь их более 1200 видов!
- Рисовые террасы Тегаллаланг знакомы всем гостям Бали и пользуются большой популярностью среди тех, кто хочет получить захватывающие фотографии на фоне яркой зелени.
- Кофейные плантации — настоящий ботанический сад, где выращивают кофе, какао, пряные травы и экзотические фрукты. Вы увидите, как растут дурианы и мангостины, бананы, ананасы и кокосы. Выясните, как на нашем столе появляются специи: гвоздика, корица, ваниль, куркума и имбирь. Попробуете различные сорта кофе и другие местные напитки.
Организационные детали
Трансфер на автомобиле с кондиционером входит в стоимость.
Дополнительные расходы
Входные билеты по программе:
— парк птиц 385 000 рупий/взрослые, 192 500 рупий/дети
— лес обезьян 80 000 рупий/взрослые, 60 000 рупий/дети
— рисовые террасы 20 000 рупий/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Arthur — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 1865 туристов
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур,я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. Буду рад открыть для вас уникальные места Бали и острова Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство туристов.
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