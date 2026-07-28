Покажите детям самые захватывающие уголки острова Бали — от высотных панорам до джунглей. За один день вы увидите сотни птиц, познакомитесь с мартышками и узнаете, как выглядят привычные продукты до того, как попадут на прилавок. А сопровождать вас будут небанальные истории о местных традициях и быте. Интересно будет и взрослым, и маленьким путешественникам!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и охватывает места, которые познакомят вас с животным и растительным миром острова. Проверено: дети будут в восторге! Основная программа поездки, описанная ниже, может легко корректироваться по вашему желанию.

Парк птиц — уникальное место, где собраны самые интересные представители птичьего царства из семи районов земного шара: Южной Америки, Южной Африки, Суматры, Борнео, Папуа Новая Гвинея, Явы и острова Бали.

Познавательным дополнением к богатой коллекции птиц станет знакомство с рептилиями.

Ubud Monkey Forest — тропический лес с многовековой историей и девственной природой. Попробуйте поиграть в прятки среди многовековых деревьев и понаблюдать за игривыми обезьянами в их естественной среде обитания. Здесь их более 1200 видов!

Рисовые террасы Тегаллаланг знакомы всем гостям Бали и пользуются большой популярностью среди тех, кто хочет получить захватывающие фотографии на фоне яркой зелени.

Кофейные плантации — настоящий ботанический сад, где выращивают кофе, какао, пряные травы и экзотические фрукты. Вы увидите, как растут дурианы и мангостины, бананы, ананасы и кокосы. Выясните, как на нашем столе появляются специи: гвоздика, корица, ваниль, куркума и имбирь. Попробуете различные сорта кофе и другие местные напитки.

Организационные детали

Трансфер на автомобиле с кондиционером входит в стоимость.

Дополнительные расходы

Входные билеты по программе:

— парк птиц 385 000 рупий/взрослые, 192 500 рупий/дети

— лес обезьян 130 000 рупий/взрослые, 100 000 рупий/дети

— рисовые террасы 50 000 рупий/чел.