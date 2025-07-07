Мои заказы

Путешествие на лодке по Нуса-Пениде с обедом и снорклингом

Исследуйте остров Нуса Пенида в однодневной поездке из Санура.

Отправьтесь в круиз на остров, поплавайте с потрясающими скатами манта в Манта-Пойнт и полюбуйтесь панорамным видом с пляжа Келингкинг. Насладитесь вкусным обедом в местном ресторане с освежающим пейзажным бассейном.
5
4 отзыва
Описание водной прогулки

Насыщенный день в водах Индийского океана Из Санура на комфортной скоростной лодке, рассчитанной до 13 человек, отправляйтесь к Нуса Пенида для снорклинга.
  • Сначала снорклинг со скатами в бухте Манта или Манта-Пойнт (в зависимости от погоды).
  • Затем — бухта Секрет-Бэй и Уолл-Бэй для снорклинга в кристально чистой воде. Предоставляется камера Go Pro для подводной съемки.
  • Обед в ресторане на острове с видом и бассейном-инфинити.
  • Посещение пляжа Келингкинг с захватывающими видами.
  • В завершение — 1 км. дрейф-снорклинга у острова Нуса Лембонган (сад кораллов и черепах).

• Возвращение в Санур на частной лодке. Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальный костюм и головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Запрещено: кормить животных, путешествие несовершеннолетних без сопровождения, алкоголь/наркотики.
  • Данная экскурсия не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца. Людям младше 6-ти лет и старше 70-ти лет.
  • Этот тур будет проходить в любую погоду.
  • Тур может быть отменен из-за правительственных ограничений из-за морских условий или плохой погоды. В этом случае вам будет предложена альтернативная дата или полный возврат средств/ваучер.
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды, морских условий и других естественных причин.

Ежедневно в 07:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манта-Пойнт
  • Broken Beach
  • Angel’s Billabong
  • Нуса-Пенида
  • Пляж Келингкинг
  • Мангров-Пойнт
Что включено
  • Трансфер на скоростном катере
  • Круиз туда и обратно на Нуса-Пениду
  • Англоговорящий гид
  • Обед и питьевая вода
  • Снаряжение для снорклинга
  • Подводные фото и видео с GoPro
  • Полотенца
Что не входит в цену
  • Завтрак
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Seagrass by the beach
Завершение: Санур
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальный костюм и головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Запрещено: кормить животных, путешествие несовершеннолетних без сопровождения, алкоголь/наркотики
  • Данная экскурсия не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца. Людям младше 6-ти лет и старше 70-ти лет
  • Этот тур будет проходить в любую погоду
  • Тур может быть отменен из-за правительственных ограничений из-за морских условий или плохой погоды. В этом случае вам будет предложена альтернативная дата или полный возврат средств/ваучер
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды, морских условий и других естественных причин
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никки
7 июл 2025
Это, безусловно, лучшее, что мы забронировали на Бали. Место для обеда просто превосходное! Особое спасибо Курли и Винсенту, нашим двум гидам, которые были на высоте. И, наконец, по возвращении мы получили прекрасные фотографии, сделанные на GoPro, это просто замечательно, большое спасибо.
в
владимир
17 мар 2025
Все было супер. Хорошо спланировано, без лишних пересадок. Снорклинг супер, видели мант, черепах, дельфинов и прочих безопасных рыб. Фото GoPro супер. Гиды помогали искать отличные ракурсы для фото и на сухопутных локациях. Обед превосходный, сухопутные локации все по делу, ничего лишнего.
Н
Наталия
2 мар 2025
Это была потрясающая поездка! Организация начиная с трансфера, маленькая группа, комфортная лодка, красивые места, душевные гиды, всё на уровне. Спасибо гидам Ariel и Jack за ежеминутное внимание, сопровождение в воде и супер фотографии 🫶
V
Valeria
17 дек 2024
Фердинант лучший инструктор! Отличное путешествие, встретили огромных 2-х скатов мант, сняли крутое видео. Мы очень давольно.

Входит в следующие категории Бали

