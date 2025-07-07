Исследуйте остров Нуса Пенида в однодневной поездке из Санура.
Отправьтесь в круиз на остров, поплавайте с потрясающими скатами манта в Манта-Пойнт и полюбуйтесь панорамным видом с пляжа Келингкинг. Насладитесь вкусным обедом в местном ресторане с освежающим пейзажным бассейном.
Описание водной прогулкиНасыщенный день в водах Индийского океана Из Санура на комфортной скоростной лодке, рассчитанной до 13 человек, отправляйтесь к Нуса Пенида для снорклинга.
- Сначала снорклинг со скатами в бухте Манта или Манта-Пойнт (в зависимости от погоды).
- Затем — бухта Секрет-Бэй и Уолл-Бэй для снорклинга в кристально чистой воде. Предоставляется камера Go Pro для подводной съемки.
- Обед в ресторане на острове с видом и бассейном-инфинити.
- Посещение пляжа Келингкинг с захватывающими видами.
- В завершение — 1 км. дрейф-снорклинга у острова Нуса Лембонган (сад кораллов и черепах).
• Возвращение в Санур на частной лодке. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальный костюм и головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Запрещено: кормить животных, путешествие несовершеннолетних без сопровождения, алкоголь/наркотики.
- Данная экскурсия не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца. Людям младше 6-ти лет и старше 70-ти лет.
- Этот тур будет проходить в любую погоду.
- Тур может быть отменен из-за правительственных ограничений из-за морских условий или плохой погоды. В этом случае вам будет предложена альтернативная дата или полный возврат средств/ваучер.
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды, морских условий и других естественных причин.
Ежедневно в 07:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манта-Пойнт
- Broken Beach
- Angel’s Billabong
- Нуса-Пенида
- Пляж Келингкинг
- Мангров-Пойнт
Что включено
- Трансфер на скоростном катере
- Круиз туда и обратно на Нуса-Пениду
- Англоговорящий гид
- Обед и питьевая вода
- Снаряжение для снорклинга
- Подводные фото и видео с GoPro
- Полотенца
Что не входит в цену
- Завтрак
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Seagrass by the beach
Завершение: Санур
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальный костюм и головной убор, солнцезащитные очки и крем
- Запрещено: кормить животных, путешествие несовершеннолетних без сопровождения, алкоголь/наркотики
- Данная экскурсия не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца. Людям младше 6-ти лет и старше 70-ти лет
- Этот тур будет проходить в любую погоду
- Тур может быть отменен из-за правительственных ограничений из-за морских условий или плохой погоды. В этом случае вам будет предложена альтернативная дата или полный возврат средств/ваучер
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды, морских условий и других естественных причин
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никки
7 июл 2025
Это, безусловно, лучшее, что мы забронировали на Бали. Место для обеда просто превосходное! Особое спасибо Курли и Винсенту, нашим двум гидам, которые были на высоте. И, наконец, по возвращении мы получили прекрасные фотографии, сделанные на GoPro, это просто замечательно, большое спасибо.
в
владимир
17 мар 2025
Все было супер. Хорошо спланировано, без лишних пересадок. Снорклинг супер, видели мант, черепах, дельфинов и прочих безопасных рыб. Фото GoPro супер. Гиды помогали искать отличные ракурсы для фото и на сухопутных локациях. Обед превосходный, сухопутные локации все по делу, ничего лишнего.
Н
Наталия
2 мар 2025
Это была потрясающая поездка! Организация начиная с трансфера, маленькая группа, комфортная лодка, красивые места, душевные гиды, всё на уровне. Спасибо гидам Ariel и Jack за ежеминутное внимание, сопровождение в воде и супер фотографии 🫶
V
Valeria
17 дек 2024
Фердинант лучший инструктор! Отличное путешествие, встретили огромных 2-х скатов мант, сняли крутое видео. Мы очень давольно.
