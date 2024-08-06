Отправляемся в гости к гигантским морским дьяволам. Без паники: так называют огромных, но безобидных скатов, которые обитают на Manta Bay. Если повезёт, вы поплаваете с масками среди этих необычайных животных. Но если они не пожелают показаться — не расстраивайтесь. В программе ещё 3 места — Gamat Bay и Wall Bay с красивыми рифами и Turtle Point, где обитают черепахи.

Описание водной прогулки

Manta Bay — здесь можно встретить гигантских скатов и мант

— здесь можно встретить гигантских скатов и мант Gamat Bay — яркие кораллы и экзотические рыбки

— яркие кораллы и экзотические рыбки Wall Bay — невероятной красоты риф

— невероятной красоты риф Turtle Point — место, где часто плавают черепахи

Обратите внимание: мы не можем гарантировать встречу со скатами, это природа, и мы не в силах повлиять на неё. Но мы сделаем всё для того, чтобы вы получили массу положительных эмоций от снорклинга.

Бонус: после поездки мы отправим вам подводные фото и видео вашего снорклинга!

Это поездка носит развлекательный характер, рассказ гида не предусмотрен. Вы увидите прибрежье экзотического острова Нуса Пенида, который ещё до 2016 года был более диким и нетуристическим. Мы познакомим вас с богатым подводным миром острова. И по запросу организуем тур на

Kelingking beach, Angels Billabong, Broken beach, Diamond beach.

Организационные детали