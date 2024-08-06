Отправляемся в гости к гигантским морским дьяволам. Без паники: так называют огромных, но безобидных скатов, которые обитают на Manta Bay. Если повезёт, вы поплаваете с масками среди этих необычайных животных. Но если они не пожелают показаться — не расстраивайтесь.
В программе ещё 3 места — Gamat Bay и Wall Bay с красивыми рифами и Turtle Point, где обитают черепахи.
В программе ещё 3 места — Gamat Bay и Wall Bay с красивыми рифами и Turtle Point, где обитают черепахи.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание водной прогулки
- Manta Bay — здесь можно встретить гигантских скатов и мант
- Gamat Bay — яркие кораллы и экзотические рыбки
- Wall Bay — невероятной красоты риф
- Turtle Point — место, где часто плавают черепахи
Обратите внимание: мы не можем гарантировать встречу со скатами, это природа, и мы не в силах повлиять на неё. Но мы сделаем всё для того, чтобы вы получили массу положительных эмоций от снорклинга.
Бонус: после поездки мы отправим вам подводные фото и видео вашего снорклинга!
Это поездка носит развлекательный характер, рассказ гида не предусмотрен. Вы увидите прибрежье экзотического острова Нуса Пенида, который ещё до 2016 года был более диким и нетуристическим. Мы познакомим вас с богатым подводным миром острова. И по запросу организуем тур на
Kelingking beach, Angels Billabong, Broken beach, Diamond beach.
Организационные детали
- Поездка проходит на скоростной приватной лодке со спасательными жилетами на борту
- С вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — индонезийцы. При необходимости за доплату с вами может поехать русскоговорящий гид, стоимость уточняйте в переписке
- Снаряжение для снорклинга (маски и ласты) входят в стоимость
- Мы можем организовать снорклинг для компаний до 15 человек. Поэтому, если вас больше 6 человек, напишите нам, пожалуйста. Также мы готовы провести тур по самому острову Нуса Пенида, детали вышлем по запросу
- Если вы находитесь на Бали — можем организовать трансфер от вашего отеля до порта, а также помочь с покупкой билетов на спидбот (скоростная лодка) с Бали до Нуса Пенида и обратно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Penida Ferry Port
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 126 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? ПотомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artem
6 авг 2024
Все было организованно отлично! Манты восхитительны
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