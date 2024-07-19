Осуществите свою мечту! Вас ждут 15 незабываемых минут в небе в сопровождении профессионального инструктора. Природные ландшафты Бали будут видны как на ладони, когда вы будете парить на параплане, купаясь в потоках восходящего воздуха и наслаждаясь красотой момента!

Описание экскурсии

Маршрут формируется исходя из погодных условий: обычно мы летаем над пляжами Nyang Nyang Cliff Beach Uluwatu или Sawangan Cliff Nusa Dua. Перед полётом вас ждёт 5-минутный инструктаж и получение оборудования. Затем в тандеме с инструктором вы подниметесь на высоту птичьего полёта и полюбуетесь видами на южное побережье.

Ваши эмоции мы зафиксируем на цифровую камеру с широкоугольным объективом. А отснятый фото- и видеоконтент отдадим вам сразу после приземления.

Организационные детали