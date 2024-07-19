Осуществите свою мечту! Вас ждут 15 незабываемых минут в небе в сопровождении профессионального инструктора.
Природные ландшафты Бали будут видны как на ладони, когда вы будете парить на параплане, купаясь в потоках восходящего воздуха и наслаждаясь красотой момента!
Природные ландшафты Бали будут видны как на ладони, когда вы будете парить на параплане, купаясь в потоках восходящего воздуха и наслаждаясь красотой момента!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Маршрут формируется исходя из погодных условий: обычно мы летаем над пляжами Nyang Nyang Cliff Beach Uluwatu или Sawangan Cliff Nusa Dua. Перед полётом вас ждёт 5-минутный инструктаж и получение оборудования. Затем в тандеме с инструктором вы подниметесь на высоту птичьего полёта и полюбуетесь видами на южное побережье.
Ваши эмоции мы зафиксируем на цифровую камеру с широкоугольным объективом. А отснятый фото- и видеоконтент отдадим вам сразу после приземления.
Организационные детали
- В стоимость включено: полёт на параплане с англоговорящим инструктором, профессиональное снаряжение, съёмка на экшен-камеру, страховка
- Добраться до места взлёта вы можете добраться самостоятельно. Также у нас есть услуга трансфера — $50 в обе стороны
- Программа подходит участникам от 8 лет и весом не менее 35 кг
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Улувату или Нуса-Дуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 116 туристов
Наша компания находится на Бали и организует экскурсии по Индонезии с 2017 года. Экскурсию для вас будет проводить местный житель, который является лицензированным гидом и хорошо владеет русским и английским языком.Задать вопрос
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