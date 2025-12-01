Прекрасный выбор для тех, кто стремится открыть для себя не самые известные достопримечательности острова, погрузиться в его культурное наследие и сделать уникальные снимки в спокойной обстановке, избегая суеты и большого скопления туристов.
Описание экскурсии
Неизведанный Бали Увлекательное и вместе с тем расслабляющее приключение по живописным уголкам восточного Бали. Отличный вариант для тех, кто стремится открыть для себя неизведанные стороны острова, ощутить его культуру и создать впечатляющие снимки – вдали от назойливых толп туристов и суеты. В программе:
- Грандиозный храм Пура Бесаких – центральная святыня, расположенная у подножия священной горы Агунг. Множество храмов на склоне горы, энергетически сильное пространство и духовное сердце острова.
- Парк Таман Эдельвейс – белоснежные просторы цветов и панорамный вид на вулкан. Прекрасное место для создания атмосферных фотографий и неспешных прогулок.
- Водный дворец Тирта Ганга – водоемы с карпами, изящные фонтаны и каменные переходы. Бывшая обитель королевской семьи, где гармония воды и архитектуры создает неповторимую ауру.
- Водный дворец Таман Уджунг – изящные арки, живописные мосты и панорамные виды на океан. Спокойное и величественное место, поражающее своей красотой.
• Секретный водопад с естественным бассейном – укромное место в окружении джунглей с освежающей водой и захватывающим видом на бескрайние зеленые просторы. Важная информация:
Допустимый возраст не ограничен, специальная физическая подготовка не требуется.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Pura Besakih
- Парк Taman Edelweiss
- Водный дворец Tirta Gangga
- Водный дворец Taman Ujung
- Секретный водопад с природным бассейном
Что включено
- Услуги гида
- Индивидуальный трансфер в течение всей экскурсии
- Легкий завтрак
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Допустимый возраст не ограничен
- Специальная физическая подготовка не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
Святыни Восточного Бали - из Денпасара
Увидеть «ворота в небо», погулять по королевскому парку и услышать летучих мышей в храме
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $160 за человека
Водная прогулка
Путешествие по Восточному Бали
Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
1 дек в 08:30
2 дек в 08:30
$72 за всё до 6 чел.