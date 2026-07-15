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Бали: храмы, водопады и рисовые террасы

Полюбоваться фантастической природой острова и посетить его древние храмы за 1 день
Бали — волшебный остров с сокровищами.

Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы увидите храм на скале и пещерный храм, полюбуетесь двумя водопадами, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейным плантациям.

В конце дня вернётесь в отель с объёмным представлением о Бали: его природе, архитектуре и сельском хозяйстве.
5
15 отзывов
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы

Описание экскурсии

Храм Танах Лот. На балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Гунунг Кави Себату. Древнейший индуистский пещерный храм на острове. Вы рассмотрите его усыпальницы и каменные скульптуры. А также по желанию совершите местный традиционный ритуал очищения.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Водопад Улу Петану

Увидим мощный поток водопада и насладимся спокойной атмосферой этого места.

Водопад Пох Гадинг

Один из самых красивых водопадов Бали, расположенный в районе Кеменух. Здесь можно отдохнуть в тишине, полюбоваться необычным ландшафтом и сделать красивые фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
  • В стоимость включён трансфер из районов Убуд, Гианьяр, Керамас, Мас, Сукавати и Тегаллаланг
  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Танах Лот — 150 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 50 тысяч рупий, храм Гунунг Кави — 30 тысяч рупий, водопад Улу Петану— 30 тысяч рупий, водопад Пох Гадинг— 30 тысяч рупий
  • По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1190 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
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место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы XV века и яркие индуистские церемонии. С радостью станем вашими проводниками по острову, верными друзьями и помощниками. Приложим все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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Анна
самый шикарный гид! лучшее, что вы можете сделать, посетив Бали - это запланировать экскурсию с Ваяном.
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Татьяна
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных эмоций 🔥❤️. Сразу хочу сказать, что Вайан очень милый и приятный человек и мега-профессиональный
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гид по Бали. Чувствуется, насколько он любит свой остров и стремиться передать эту любовь в своих рассказах. Хочу отметить, что очень грамотно подобран маршрут, экскурсия длилась около 9 часов, но усталости я совершенно не ощутила. Наоборот, в конце дня я чувствовала прилив энергии и приятное послевкусие от нашего путешествия, не взирая на то, что после обеда нас периодически поливал дождик.
Весь день Вайан делился интересной информацией о местах, которые мы посещали, а также об истории, культуре, верованиях, укладе жизни и много еще чего интересного и полезного я узнала о жизни балийцев и прекрасном острове Бали.
Хочу также подчеркнуть отличное знание Вайаном русского языка.
Благодарю Вайана за это чудесное путешествие.
Всем, кто любит путешествия со смыслом, интеллектуальной и эмоциональной наполненностью, а не просто посетить фото-зоны и сделать фото для инстаграмма -очень сильно рекомендую этот тур с неимоверным гидом Вайаном🔥🔥🔥❤️❤️❤️

У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных+2
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
У меня была индивидуальная однодневная экскурсия с Вайаном и этот день оставил у меня массу позитивных
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Leila
Огромная благодарность нашему гиду за замечательную экскурсию. Нам очень понравилось, осталось море впечатлений.
Для нас важно было, чтобы гид говорил по-русски и Ваян отлично знает язык.
Экскурсия включала посещение храмов, дегустацию на
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кофейной плантации, посещение рисовых полей и водапады. Все локации интересны и красивы, вызвали восторг) Мы удачно приезжали на все достопримечательности, когда было мало туристов и можно было сделать красивые фото, а также не спеша все посмотреть. Дегустация напитков на кофейной плантации была очень вкусной) По дороге Ваян рассказал о культуре, религии, обычиях балийцев, а так же ответил на все наши многочисленные вопросы абсолютно на разные темы. Концентрация информации о жизни на Бали погружает в эту атмосферу и создает ощущение невероятной аутентичности.
Был очень насыщенный день! Ваян очень общительный, дружелюбный, тактичный и внимательный, обладает большим багажом знаний. Поездка была комфортной - Ваян прекрасный водитель, который умудряется при сумасшедшем трафике попутно вести беседу, рассказывая о жизни Бали и в целом Индонезии. Мы получили удовольствие не только от поездки, но и от общения с гидом)

Огромная благодарность нашему гиду за замечательную экскурсию. Нам очень понравилось, осталось море впечатлений.
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Ольга
Отличный гид на Бали!
Услышали много истории о прошлой и о современной жизни Бали.
Отвечает на все вопросы и позволяет изменять маршрут (один пункт заменили на парк бабочек).
Очень хорошо говорит по русский.
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!+2
Отличный гид на Бали!
Отличный гид на Бали!
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Елена
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии и жизни на Бали. Знание русского на 5+ Рекомендую для поездок 👌🏻
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии+1
Доброго дня. Спасибо большое Ваяну за экскурсию. Все на высшем уровне. Много нового узнали о религии
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Н
Мы с женой провели незабываемое путешествие в сопровождении Ваяна, он забрал нас с отеля отвез в Храм Танах-лот, далее на рисовые террассы, кофейную плонтацию, еще один храм и водопад Тибумана.
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Мы провели вместе около 10 часов, за это время стали как родные. Ваян потрясающе говорит на русском языке, понимает абсолютно все русские обороты на нашем богатом языке. Ощущение, что мы с ним знакомы долгие годы, настолько располагает к себе, с такой любовью и интересом рассказывает о истории, жизни, происхождении и быте своей родины, острова, страны. Отлично, рационально спланирован маршрут и время посещения туристических мест. Нигде не попали в пробки, не стояли в очередях за билетами и фотографиями. За 1 день мы узнали все об острове и культуре балийцев. Мы в восторге. Очень рекомендую экскурсии в сопровождении Ваяна. А самое главное он очень хороший человек, любящий свою страну и религию, и уважает остальных людей.

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