Полюбоваться фантастической природой острова и посетить его древние храмы за 1 день
Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы увидите храм на скале и пещерный храм, полюбуетесь двумя водопадами, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейным плантациям.
В конце дня вернётесь в отель с объёмным представлением о Бали: его природе, архитектуре и сельском хозяйстве.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Танах Лот. На балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!
Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.
Храм Гунунг Кави Себату. Древнейший индуистский пещерный храм на острове. Вы рассмотрите его древние усыпальницы и каменные скульптуры. А также по желанию совершите местный традиционный ритуал очищения.
Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.
Водопад Тибумана. Вы полюбуетесь сказочным водопадом, окружённым тропическим лесом и рисовыми полями. По желанию также окунётесь в его освежающую воду.
Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Танах Лот — 60 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 25 тысяч рупий, храм Гунунг Кави — 30 тысяч рупий, водопад Тибумана — 20 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 20 тысяч рупий
- По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.