Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы увидите храм на скале и пещерный храм, полюбуетесь двумя водопадами, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейным плантациям.
В конце дня вернётесь в отель с объёмным представлением о Бали: его природе, архитектуре и сельском хозяйстве.
Описание экскурсии
Храм Танах Лот. На балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!
Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.
Храм Гунунг Кави Себату. Древнейший индуистский пещерный храм на острове. Вы рассмотрите его усыпальницы и каменные скульптуры. А также по желанию совершите местный традиционный ритуал очищения.
Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.
Водопад Улу Петану
Увидим мощный поток водопада и насладимся спокойной атмосферой этого места.
Водопад Пох Гадинг
Один из самых красивых водопадов Бали, расположенный в районе Кеменух. Здесь можно отдохнуть в тишине, полюбоваться необычным ландшафтом и сделать красивые фотографии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
- В стоимость включён трансфер из районов Убуд, Гианьяр, Керамас, Мас, Сукавати и Тегаллаланг
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Танах Лот — 150 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 50 тысяч рупий, храм Гунунг Кави — 30 тысяч рупий, водопад Улу Петану— 30 тысяч рупий, водопад Пох Гадинг— 30 тысяч рупий
- По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Для нас важно было, чтобы гид говорил по-русски и Ваян отлично знает язык.
Экскурсия включала посещение храмов, дегустацию на
Услышали много истории о прошлой и о современной жизни Бали.
Отвечает на все вопросы и позволяет изменять маршрут (один пункт заменили на парк бабочек).
Очень хорошо говорит по русский.