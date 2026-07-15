Бали — волшебный остров с сокровищами. Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы увидите храм на скале и пещерный храм, полюбуетесь двумя водопадами, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейным плантациям. В конце дня вернётесь в отель с объёмным представлением о Бали: его природе, архитектуре и сельском хозяйстве.

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Описание экскурсии

Храм Танах Лот. На балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Гунунг Кави Себату. Древнейший индуистский пещерный храм на острове. Вы рассмотрите его усыпальницы и каменные скульптуры. А также по желанию совершите местный традиционный ритуал очищения.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Водопад Улу Петану

Увидим мощный поток водопада и насладимся спокойной атмосферой этого места.

Водопад Пох Гадинг

Один из самых красивых водопадов Бали, расположенный в районе Кеменух. Здесь можно отдохнуть в тишине, полюбоваться необычным ландшафтом и сделать красивые фотографии.

Организационные детали