Бали: храмы, водопады и рисовые террасы

Полюбоваться фантастической природой острова и посетить его древние храмы за 1 день

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Бали — волшебный остров с сокровищами.

Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы увидите храм на скале и пещерный храм, полюбуетесь двумя водопадами, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейным плантациям.

В конце дня вернётесь в отель с объёмным представлением о Бали: его природе, архитектуре и сельском хозяйстве.
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Бали: храмы, водопады и рисовые террасы
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
23
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Танах Лот. На балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Гунунг Кави Себату. Древнейший индуистский пещерный храм на острове. Вы рассмотрите его древние усыпальницы и каменные скульптуры. А также по желанию совершите местный традиционный ритуал очищения.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Водопад Тибумана. Вы полюбуетесь сказочным водопадом, окружённым тропическим лесом и рисовыми полями. По желанию также окунётесь в его освежающую воду.

Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Танах Лот — 60 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 25 тысяч рупий, храм Гунунг Кави — 30 тысяч рупий, водопад Тибумана — 20 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 20 тысяч рупий
  • По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бали

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Водопады
Самое главное
Популярные места
Рисовые террасы
Храм Танах-Лот
Соборы и храмы

Похожие туры из Бали

Бали до мурашек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Бали до мурашек
Увидеть главные символы острова за один день - от древних храмов и водопадов до рисовых террас
18 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
$110 за всё до 5 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
на ресепшене отеля / виллы
20 ноя
21 ноя
22 ноя
24 ноя
80$68 за всё до 6 чел.
Завораживающий север Бали
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Завораживающий север Бали
Храм на озере, «расколотые ворота», самый высокий водопад на острове и горные панорамы за 1 день
18 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
$120 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ