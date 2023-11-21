Бали — волшебный остров с сокровищами. Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы увидите храм на скале и пещерный храм, полюбуетесь двумя водопадами, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейным плантациям. В конце дня вернётесь в отель с объёмным представлением о Бали: его природе, архитектуре и сельском хозяйстве.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Танах Лот. На балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Гунунг Кави Себату. Древнейший индуистский пещерный храм на острове. Вы рассмотрите его древние усыпальницы и каменные скульптуры. А также по желанию совершите местный традиционный ритуал очищения.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Водопад Тибумана. Вы полюбуетесь сказочным водопадом, окружённым тропическим лесом и рисовыми полями. По желанию также окунётесь в его освежающую воду.

Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.

Организационные детали