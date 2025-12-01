Сафари и морская экосистема: уникальное путешествие по Бали Мы отправимся в сафари-парк и морской парк Бали, чтобы вы могли ближе познакомиться с животными Азии, Индонезии, Африки и Индии. Парк занимает территорию в 40 гектаров и насчитывает более 1000 животных и 100 видов, которые обитают в своей естественной среде. Вы сможете увидеть крупнейший вид варана — комодского дракона, который встречается только в Индонезии. По приезде в сафари-парк мы сразу отправимся на подготовленный джип, где во время сафари можно будет покормить бегемота, верблюда, слона, оленя, зебр и жирафов. Морской парк Бали полон чудес, от тропических лесов до рек и открытого океана. Прогуляйтесь по различным зонам, демонстрирующим увлекательные места обитания планеты, включая тропический лес, эстуарии и обширные экосистемы океана. Здесь вы увидите более 10 000 рыб из 300 видов, морских млекопитающих и сможете насладиться шоу дельфинов и морских львов. Важная информация:

В стоимость поездки включены трансфер до парка и обратно на минивэне Suzuki или Тойота с кондиционером,услуги русскоговорящего гида, билеты в сафари-парк и морской парк • В стоимость билетов входит передвижение по парку Бали сафари, индивидуальный джип сафари, кормление животных на джипе • дополнительную плату $41 за человека для взрослых и детей от 3 - 12 лет $ 32 за человека для посещения морской парк,аквариума,шоу дельфинов. шоу морских львах • Дополнительно оплачиваются обед • Заберем вас из отеля в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса Дуа.