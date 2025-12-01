Откройте для себя захватывающее сафари на Бали, где вас ждут более 1000 животных в естественной среде обитания, включая комодских драконов и возможность покормить экзотических животных на джипе.
Описание экскурсии
Сафари и морская экосистема: уникальное путешествие по Бали Мы отправимся в сафари-парк и морской парк Бали, чтобы вы могли ближе познакомиться с животными Азии, Индонезии, Африки и Индии. Парк занимает территорию в 40 гектаров и насчитывает более 1000 животных и 100 видов, которые обитают в своей естественной среде. Вы сможете увидеть крупнейший вид варана — комодского дракона, который встречается только в Индонезии. По приезде в сафари-парк мы сразу отправимся на подготовленный джип, где во время сафари можно будет покормить бегемота, верблюда, слона, оленя, зебр и жирафов. Морской парк Бали полон чудес, от тропических лесов до рек и открытого океана. Прогуляйтесь по различным зонам, демонстрирующим увлекательные места обитания планеты, включая тропический лес, эстуарии и обширные экосистемы океана. Здесь вы увидите более 10 000 рыб из 300 видов, морских млекопитающих и сможете насладиться шоу дельфинов и морских львов. Важная информация:
В стоимость поездки включены трансфер до парка и обратно на минивэне Suzuki или Тойота с кондиционером,услуги русскоговорящего гида, билеты в сафари-парк и морской парк • В стоимость билетов входит передвижение по парку Бали сафари, индивидуальный джип сафари, кормление животных на джипе • дополнительную плату $41 за человека для взрослых и детей от 3 - 12 лет $ 32 за человека для посещения морской парк,аквариума,шоу дельфинов. шоу морских львах • Дополнительно оплачиваются обед • Заберем вас из отеля в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса Дуа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари-парк
- Морской парк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Джип по сафари-парку
- Шоу тигров
Что не входит в цену
- Обед
- Аквапарк
- Парк развлечений
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы вам заберём из отеля/вилла
Завершение: Вилла/Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- В стоимость поездки включены трансфер до парка и обратно на минивэне Suzuki или Тойота с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, билеты в сафари-парк и морской парк
- В стоимость билетов входит передвижение по парку Бали сафари, индивидуальный джип сафари, кормление животных на джипе
- Дополнительную плату $41 за человека для взрослых и детей от 3 - 12 лет $ 32 за человека для посещения морской парк,аквариума, шоу дельфинов. шоу морских львах
- Дополнительно оплачиваются обед
- Заберем вас из отеля в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса Дуа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
