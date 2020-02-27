9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме.

Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей.

Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит.

Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.
От $118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.67
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа

Что вас ожидает

Храм Танах Лот
В деревне Берабан вы посетите знаменитый храм, расположенный на небольшом острове, к которому можно подойти лишь по перешейку во время отлива. Пура Танах Лот — «Земля в воде» — древний религиозный памятник, построенный в 15 веке, и один из девяти главных священных храмов Бали. Вы услышите легенду о его создателе — индуистском брахмане Нирартхи, а также узнаете о местном поверье, связанном с особой ролью морских храмов. И, конечно, здесь вы сможете сделать потрясающие кадры философствующих на скале обезьян и великолепных пейзажей океана.

Водопад Гит Гит и священные озера Бали
Далее в программе — самый популярный комплекс водопадов на севере острова. Очаровательный 40-метровый Гит Гит — прекрасное место, где вы понаблюдаете за дикой природой и отдохнете в тени тропических зарослей. Затем вы проедете по горному серпантину и по пути взглянете на озёра Буян и Тамблинган в кратере потухшего вулкана Батур. Поговорим об отношении индуистов к водной стихии и, непременно, о преданиях, связанных с происхождением священных озер.

Храм Пура Улун Дану Бератан
Чтобы продолжить знакомство с сакральными водоемами, вы приедете на третье озеро — Бератан, где находится старинный храм 17 века — второй по значимости на Бали. Вы услышите историю его возведения по приказу короля Менгви и легенды о покровительнице храма — богине воды Деви Дану, дарующей благополучие и процветание.

В 17:00 — 18:00 вы уже будете в вашем отеле или на вилле, точное время прибытия зависит от ситуации на дорогах и расположения вашего места проживания.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история
  • В стоимость экскурсии включены все входные билеты в парки и храмы; трансфер от вашего отеля/виллы и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан — доплата приблизительно 14$: точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
У нас был отличный местный гид Эдо, который прекрасно разговаривал на русском языке и рассказывал интересные вещи о местном быте, достопримечательностях. Не понравилась стоимость, ибо если на мопеде, это всё можно за $15 долларов увидеть, но если вы ленивы или обгорели сразу, то придётся $120 разделить между гидом, водителем, агентством и трипстером)
27 декабря 2019
Экскурсия - шикарная, гид - великолепный.. За один день изучил главные достопримечательности Бали, имел яркие эмоции, получил прелесть. от купания в океане.
Борис Капулкин
27 ноября 2019
Приятная и замечательная экскурсия. Полностью оправдала наши ожидания. Гида понимали без каких либо проблем.
9 октября 2019
Очень понравилась экскурсия! Невероятно насыщенный эмоциями день! Джон очень приятный, доброжелательный и позитивный! Умница, любит и знает свою родину и может много и интересно о ней рассказывать. Всегда с удовольствием отвечает на все вопросы. А ещё Джон делает великолепные фотографии!
6 мая 2019
Экскурсия составлена из очень красивых мест, помимо этого пока добираешься до объектов можно увидеть сам Бали. Гид приехал вовремя, очень вежливый, на русском говорит на удивление хорошо. Задавало много вопросов с целом о жизни острова, с удовольствием рассказывал. Машина комфортная. Единственное - очень большие расстояния от места до места или даже не столько расстояния, сколько пробки и манера движения транспорта в целом. Понятно,, что это не зависит от организаторов, но усталость все равно появляется ощутимая. В целом остались довольны программой, сами бы до этих мест не добрались, а это невероятная красота.
4 апреля 2019
Гид подробно рассказывал о посещаемых местах и отвечал на дополнительные вопросы об Индонезии и жизни. Единственное, судя по найденным после фото, мы были на другом водопаде (в описании указан Гит-Гит)
29 марта 2019
Экскурсия понравилась, гид тоже. Но предварительное согласование было запутанным и долгим - сутки. После связи с Москвой абсурд усилился. А сама поездка на хорошем уровне!
25 февраля 2019
Мы с мужем остались очень довольны экскурсией! Мы посетил все самые интересные места на Бали!
Гид Путу заехал за нами в точно назначенное время, был очень вежлив, много рассказывал по дороге, не был назойлив. Конечно, русский не его родной язык, но были удивлены, что индонезийцы так хорошо говорят на русском, когда привыкли к акценту, то все прекрасно понимали.
Особенно впечатлил Храм Тонахлот. Ну и энергетика от водопадов и ещё заброшенный отель!
20 января 2019
Экскурсия сама по себе очень интересная. Мы ведь за этим и ехали, чтобы посетить новые места, узнать историю и культуру. На сайте написано, гид Юлия. А приехал мужчина плохо говорящий по- русский. Он, конечно, молодец, старался, отвечал на вопросы, рассказывал про остров. Но по теме экскурсии знал мало. В частности про заброшенный отель. Обед был дорогой и невкусный (шведский стол за 120000 за персону, при том, что есть это мягко говоря невозможно). Водопад шикарный, очень красивый. Кофейная плантация впечатлила, попробовали кофе "лювак". В целом понравилось, хотелось бы больше услышать истории от гида. Прочитав на сайте, что все гиды хорошо говорят по-русскому, потом разочаровываешься, потому что половину он объяснить не может. Экскурсию рекомендую потому, что такой прекрасный Бали надо видеть!

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