9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме. Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей. Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит. Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Храм Танах Лот

В деревне Берабан вы посетите знаменитый храм, расположенный на небольшом острове, к которому можно подойти лишь по перешейку во время отлива. Пура Танах Лот — «Земля в воде» — древний религиозный памятник, построенный в 15 веке, и один из девяти главных священных храмов Бали. Вы услышите легенду о его создателе — индуистском брахмане Нирартхи, а также узнаете о местном поверье, связанном с особой ролью морских храмов. И, конечно, здесь вы сможете сделать потрясающие кадры философствующих на скале обезьян и великолепных пейзажей океана.

Водопад Гит Гит и священные озера Бали

Далее в программе — самый популярный комплекс водопадов на севере острова. Очаровательный 40-метровый Гит Гит — прекрасное место, где вы понаблюдаете за дикой природой и отдохнете в тени тропических зарослей. Затем вы проедете по горному серпантину и по пути взглянете на озёра Буян и Тамблинган в кратере потухшего вулкана Батур. Поговорим об отношении индуистов к водной стихии и, непременно, о преданиях, связанных с происхождением священных озер.

Храм Пура Улун Дану Бератан

Чтобы продолжить знакомство с сакральными водоемами, вы приедете на третье озеро — Бератан, где находится старинный храм 17 века — второй по значимости на Бали. Вы услышите историю его возведения по приказу короля Менгви и легенды о покровительнице храма — богине воды Деви Дану, дарующей благополучие и процветание.

В 17:00-18:00 вы уже будете в вашем отеле или на вилле, точное время прибытия зависит от ситуации на дорогах и расположения вашего места проживания.

Организационные детали