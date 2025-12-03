9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики
Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме.
Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей. Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит. Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.
В деревне Берабан вы посетите знаменитый храм, расположенный на небольшом острове, к которому можно подойти лишь по перешейку во время отлива. Пура Танах Лот — «Земля в воде» — древний религиозный памятник, построенный в 15 веке, и один из девяти главных священных храмов Бали. Вы услышите легенду о его создателе — индуистском брахмане Нирартхи, а также узнаете о местном поверье, связанном с особой ролью морских храмов. И, конечно, здесь вы сможете сделать потрясающие кадры философствующих на скале обезьян и великолепных пейзажей океана.
Водопад Гит Гит и священные озера Бали
Далее в программе — самый популярный комплекс водопадов на севере острова. Очаровательный 40-метровый Гит Гит — прекрасное место, где вы понаблюдаете за дикой природой и отдохнете в тени тропических зарослей. Затем вы проедете по горному серпантину и по пути взглянете на озёра Буян и Тамблинган в кратере потухшего вулкана Батур. Поговорим об отношении индуистов к водной стихии и, непременно, о преданиях, связанных с происхождением священных озер.
Храм Пура Улун Дану Бератан
Чтобы продолжить знакомство с сакральными водоемами, вы приедете на третье озеро — Бератан, где находится старинный храм 17 века — второй по значимости на Бали. Вы услышите историю его возведения по приказу короля Менгви и легенды о покровительнице храма — богине воды Деви Дану, дарующей благополучие и процветание.
В 17:00-18:00 вы уже будете в вашем отеле или на вилле, точное время прибытия зависит от ситуации на дорогах и расположения вашего места проживания.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид-водитель из нашей команды
В стоимость экскурсии включены все входные билеты в парки и храмы; трансфер от вашего отеля/виллы и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдалённых, стоимость уточняйте при бронировании)
Дополнительно оплачиваются обед, напитки и перекусы (по желанию), страховка
Женщинам не рекомендуют посещать местные храмы в период менструации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1061 туриста
Наша команда гидов знает все потаённые уголки Бали. Мы любим рассказывать об острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведём для вас действительно незабываемые экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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4
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
Лилис чудесная! Интересная и хорошо знает русский. Водитель топ! Спасибо за организацию крутой экскурсии!
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Наталья
Заказали экскурсию, нам предоставили водителя и русско говорящего гида. Если брать экскурсию, то ее так сложно назвать, скорее - это остановка на определенных локациях и краткая информация о месте. Итог: если рассматривать вариант посмотреть обозначенные локации - да, если надеетесь на экскурсию в полном ее смысле - то нет.
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Светлана
Экскурсия интересная! Рекомендую к посещению. Если есть желание посетить храм в океане - нужно смотреть график приливов и отливов. Очень классные места в горах, купались в водопаде))) все понравилось! 😊
+1
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С
Ситкина
Прекрасная гид и отличная экскурсия! Искупались в водопаде, посмотрели потрясающие храмы. Все очень понравилось.
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Ю
Юлия
Экскурсия составлена из очень красивых мест, помимо этого пока добираешься до объектов можно увидеть сам Бали. Гид приехал вовремя, очень вежливый, на русском говорит на удивление хорошо. Задавало много вопросов читать дальшеуменьшить
с целом о жизни острова, с удовольствием рассказывал. Машина комфортная. Единственное - очень большие расстояния от места до места или даже не столько расстояния, сколько пробки и манера движения транспорта в целом. Понятно,, что это не зависит от организаторов, но усталость все равно появляется ощутимая. В целом остались довольны программой, сами бы до этих мест не добрались, а это невероятная красота.
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Н
Наталья
Мы с мужем остались очень довольны экскурсией! Мы посетил все самые интересные места на Бали! Гид Путу заехал за нами в точно назначенное время, был очень вежлив, много рассказывал по дороге, читать дальшеуменьшить
не был назойлив. Конечно, русский не его родной язык, но были удивлены, что индонезийцы так хорошо говорят на русском, когда привыкли к акценту, то все прекрасно понимали. Особенно впечатлил Храм Тонахлот. Ну и энергетика от водопадов и ещё заброшенный отель!
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