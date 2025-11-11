Приготовьтесь к приключениям! Впереди — 17 км бурных вод, порогов и завораживающих видов. Вместе с инструктором вы сплавитесь по одной из самых живописных рек Бали. По пути полюбуетесь рисовыми полями и водопадами, а после — пообедаете на берегу (шведский стол уже включён в стоимость!).

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

На комфортабельном автомобиле вы доберётесь до реки Телага Ваджа. Перед стартом англоговорящий инструктор расскажет вам о правилах безопасного сплава, технике гребли, поведении на воде и выдаст необходимое снаряжение — спасательный жилет, каску и весло.

Затем вы займёте места в рафтах — и приключение начнётся. Во время сплава вы насладитесь красотой балийской природы, увидите рисовые поля и водопады. Если повезёт, встретите обезьян, варанов, птиц. А после вас ждёт сытный обед в формате шведского стола.

Организационные детали