Приготовьтесь к приключениям! Впереди — 17 км бурных вод, порогов и завораживающих видов. Вместе с инструктором вы сплавитесь по одной из самых живописных рек Бали.
По пути полюбуетесь рисовыми полями и водопадами, а после — пообедаете на берегу (шведский стол уже включён в стоимость!).
Описание водной прогулки
На комфортабельном автомобиле вы доберётесь до реки Телага Ваджа. Перед стартом англоговорящий инструктор расскажет вам о правилах безопасного сплава, технике гребли, поведении на воде и выдаст необходимое снаряжение — спасательный жилет, каску и весло.
Затем вы займёте места в рафтах — и приключение начнётся. Во время сплава вы насладитесь красотой балийской природы, увидите рисовые поля и водопады. Если повезёт, встретите обезьян, варанов, птиц. А после вас ждёт сытный обед в формате шведского стола.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет, в том числе новичкам
- В стоимость включено: экипировка, страховка, обед, трансфер на Suzuki APV или Toyota Avanza из районов Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу, Нуса-Дуа, Джимбаран
- За дополнительную плату мы можем забрать вас из других районов — стоимость уточняйте в переписке
- Продолжительность сплава — 2,5 часа. Протяжённость — 17 км
- Отдельно по желанию можно заказать фотосъёмку сплава — 250 000 рупий
- Вас будет сопровождать англоговорящий инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маде — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 342 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники, меня зовут Маде. Я коренной балиец: родился и вырос на острове. Я говорю по-русски и работаю гидом с 2007 года. Люблю свою работу. Готов рассказать об истории, традициях и культуре Бали. Открою для вас самые красивые места острова, сделаю яркие фотографии. У меня своя комфортабельная машина.Задать вопрос
