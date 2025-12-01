Отправьтесь в увлекательное путешествие по Бали: вы сплавитесь по священной реке Аюнг среди девственных джунглей, преодолеете пороги и повороты, встретите птиц и обезьян.
А после мы поедем в парки недалеко от Денпасара — райские уголки тропических чудес, где вы познакомитесь с яркими пернатыми и редкими варанами.
Описание водной прогулки
Сплав по реке Аюнг
Аюнг — самая длинная и полноводная река Бали. Она даёт пресную воду тысячам людей и считается священной. Вы сплавитесь по ней, пройдёте 30 порогов и крутые повороты и попадёте под брызги небольших водопадов. По сторонам — почти девственные джунгли, где можно разглядеть птиц и обезьян.
- Длина трассы для рафтинга — 12 км
- Сложность спуска — 2–3 класс: не подходит беременным, людям с заболеваниями спины и ограниченными физическими возможностями
- Продолжительность — 2 часа
Парки с птицами и рептилиями
Вы познакомитесь с редкими и необычными обитателями Бали. Яркими птицами в свободном полёте и просторных вольерах — их более 250 видов, они приехали сюда со всего архипелага и Африки. И удивительными рептилиями — индонезийскими варанами и огромными драконами Комодо.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне
- Дополнительные расходы: рафтинг — $30 за чел.; билет в Парк птиц — $25 за взрослого, $13 за ребёнка; билет в Парк рептилий — $15 за чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У McDonald’s Sanur
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1552 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!
