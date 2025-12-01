Отправьтесь в увлекательное путешествие по Бали: вы сплавитесь по священной реке Аюнг среди девственных джунглей, преодолеете пороги и повороты, встретите птиц и обезьян. А после мы поедем в парки недалеко от Денпасара — райские уголки тропических чудес, где вы познакомитесь с яркими пернатыми и редкими варанами.

Сплав по реке Аюнг

Аюнг — самая длинная и полноводная река Бали. Она даёт пресную воду тысячам людей и считается священной. Вы сплавитесь по ней, пройдёте 30 порогов и крутые повороты и попадёте под брызги небольших водопадов. По сторонам — почти девственные джунгли, где можно разглядеть птиц и обезьян.

Длина трассы для рафтинга — 12 км

Сложность спуска — 2–3 класс: не подходит беременным, людям с заболеваниями спины и ограниченными физическими возможностями

Продолжительность — 2 часа

Парки с птицами и рептилиями

Вы познакомитесь с редкими и необычными обитателями Бали. Яркими птицами в свободном полёте и просторных вольерах — их более 250 видов, они приехали сюда со всего архипелага и Африки. И удивительными рептилиями — индонезийскими варанами и огромными драконами Комодо.

