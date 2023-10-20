Что вас ожидает

Храм Лемпуянг — древнейший комплекс из 7 храмов. Он входит в девятку главных святынь, которые поддерживают духовное равновесие острова. Вам предстоит преодолеть более 1500 ступенек, чтобы добраться до самого главного храма на высоте 1058 метров над уровнем моря.

Водный дворец Тиртаганга. Несмотря на относительно небольшую площадь сада (1,2 га) и очень юный возраст для исторической достопримечательности, в Тиртаганга присутствует ощущение покинутой древней цивилизации. Причина этому — особый климат, из-за которого все постройки за короткое время покрываются благородным мхом.

Водный дворец Таман Уджунг. Он расположен в деревне Серайя «на краю земли». Вы узнаете, для чего изначально строился этот дворец и почему путешественники так любят проводить здесь свадьбы и фотосессии.

Качели у шоколадной фабрики Чарли. В джунглях на берегу океана стоит несколько бамбуковых домиков причудливой формы, где делают вкусный шоколад и душистое мыло. Вы посмотрите, как происходит весь процесс, выпьете горячего шоколада и покатаетесь на больших деревянных качелях. Они закреплены прямо на кокосовых пальмах на пляже. Садитесь поудобнее, держитесь за верёвки, раскачиваясь посильнее, и любуйтесь удивительным пейзажем вокруг. А ещё на фабрике живёт знаменитый гусь, которого можно гладить и брать на руки.

Пляж Вайт Сэнд Бич — единственный белопесчаный пляж в этих краях. Он находится в отдалении от основных курортных центров, так что вы сможете отдохнуть на берегу в тишине и уединении.

Храм Гоа Лавах с пещерой летучих мышей — один из самых загадочных храмов на всём острове. Он построен у входа в пещерный лабиринт, где обитают тысячи летучих мышей.

Пляж Ловина. Песок здесь чёрный, вулканического происхождения. Волны небольшие, поэтому место отлично подходит для плавания, дайвинга, снорклинга, рыбалки и тихого семейного отдыха.

Организационные детали