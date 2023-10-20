Уехать на Восток, чтобы посетить шоколадную фабрику, водный дворец и пещеру летучих мышей
В этой программе мы объединили самые красивые места восточной части острова.
Вы побываете в пещерном лабиринте и увидите его обитателей, посетите одну из главных святынь Бали, посетите водный дворец, покачаетесь на качелях в джунглях у шоколадной фабрики, а в финале отдохнёте и искупаетесь на пляже с чёрным вулканическим песком.
Вы побываете в пещерном лабиринте и увидите его обитателей, посетите одну из главных святынь Бали, посетите водный дворец, покачаетесь на качелях в джунглях у шоколадной фабрики, а в финале отдохнёте и искупаетесь на пляже с чёрным вулканическим песком.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Храм Лемпуянг — древнейший комплекс из 7 храмов. Он входит в девятку главных святынь, которые поддерживают духовное равновесие острова. Вам предстоит преодолеть более 1500 ступенек, чтобы добраться до самого главного храма на высоте 1058 метров над уровнем моря.
Водный дворец Тиртаганга. Несмотря на относительно небольшую площадь сада (1,2 га) и очень юный возраст для исторической достопримечательности, в Тиртаганга присутствует ощущение покинутой древней цивилизации. Причина этому — особый климат, из-за которого все постройки за короткое время покрываются благородным мхом.
Водный дворец Таман Уджунг. Он расположен в деревне Серайя «на краю земли». Вы узнаете, для чего изначально строился этот дворец и почему путешественники так любят проводить здесь свадьбы и фотосессии.
Качели у шоколадной фабрики Чарли. В джунглях на берегу океана стоит несколько бамбуковых домиков причудливой формы, где делают вкусный шоколад и душистое мыло. Вы посмотрите, как происходит весь процесс, выпьете горячего шоколада и покатаетесь на больших деревянных качелях. Они закреплены прямо на кокосовых пальмах на пляже. Садитесь поудобнее, держитесь за верёвки, раскачиваясь посильнее, и любуйтесь удивительным пейзажем вокруг. А ещё на фабрике живёт знаменитый гусь, которого можно гладить и брать на руки.
Пляж Вайт Сэнд Бич — единственный белопесчаный пляж в этих краях. Он находится в отдалении от основных курортных центров, так что вы сможете отдохнуть на берегу в тишине и уединении.
Храм Гоа Лавах с пещерой летучих мышей — один из самых загадочных храмов на всём острове. Он построен у входа в пещерный лабиринт, где обитают тысячи летучих мышей.
Пляж Ловина. Песок здесь чёрный, вулканического происхождения. Волны небольшие, поэтому место отлично подходит для плавания, дайвинга, снорклинга, рыбалки и тихого семейного отдыха.
Организационные детали
- В стоимость включено: индивидуальный комфортабельный трансфер (седан или джип) и услуги профессионального местного гида.
- Отдельно оплачиваются входные билеты и питание в кафе на маршруте (не больше $50/чел. за всё).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 154 туристов
Привет! Меня зовут Денис, живу на Пхукете с 2015 года, за это время полюбил остров как свой дом, приобрёл множество друзей разных национальностей, получил огромный жизненный опыт, находясь в долгом путешествии по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные экскурсии. Наша задача — сделать ваш отдых на Пхукете необычным, комфортным и интересным. Покажем вам Таиланд своими глазами.
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