Рассвет с видом на вулкан Батур и горячие источники Batur Hot Springs

Отправьтесь в незабываемое приключение к вулкану Батур, чтобы насладиться первыми лучами солнца на смотровой над облаками с видом на вулкан, неземными ландшафтами разлившейся лавы и роскошным рестораном знаменитого горного района Бали — Кинтамани.
5
1 отзыв
Время начала: 03:00

Описание экскурсии

Вы посетите 4 красивейшие локации с русскоговорящим гидом на комфортабельном авто с кондиционером. Программа:

  • Забираем вас на комфортабельном авто с отеля или виллы в 3 часа ночи (зависит от вашего адреса). Дорога до Батура занимает 2,5-3 часа.
  • К рассвету мы приезжаем на самую топовую смотровую с невероятной панорамой горы Абанг и вулкана Батур, где вы сможете выпить кофе в местном варунге и насладиться по истине невероятными моментами восхождения солнца над вулканом Батур.
  • Далее мы пересаживаемся на джипы и доезжаем до неземных лавовых ландшафтов, где когда-то было извержение (точка Lava Point). Сейчас эта территория покрыта замёрзшей чёрной лавой, а местные жители изготавливают из кусочков лавы сувениры для туристов.
  • После покорения вулкана самое время расслабиться в горячих термальных источниках Batur Natural Hot Springs с полезными для организма минералами. Здесь открывается живописный вид на священное для балийцев озеро Батур, а также на сам вулкан.
  • В завершение экскурсии мы пообедаем в одном из знаменитых ресторанов района Кинтамани с панорамным видом на всю кальдеру вулкана и озера Батур.

Экскурсия проводится в любой день по запросу.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка с невероятной панорамой горы Абанг и вулкана Батур
  • Lava Point
  • Горячие термальные источники Batur Hot Springs
  • Панорамный ресторан с видом на кальдеру вулкана и озера Батур
Что включено
  • Англоговорящий водитель
  • Трансфер
  • Джип на вулкан
Что не входит в цену
  • Русскоговорящий гид-водитель (по желанию)
  • Входные билеты на горячие источники
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель, вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день по запросу.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
17 окт 2025
Увидели чудесное ночное звёздное небо. Встретили рассвет с прекрасными видами… и много что ещё. Погода благоволила, дождь был только на обратном пути и не испортил ничего.
На горячие источники изначально отказались (но это только наш выбор). Отличные фото и незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Бали

