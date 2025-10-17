Отправьтесь в незабываемое приключение к вулкану Батур, чтобы насладиться первыми лучами солнца на смотровой над облаками с видом на вулкан, неземными ландшафтами разлившейся лавы и роскошным рестораном знаменитого горного района Бали — Кинтамани.
Описание экскурсии
Вы посетите 4 красивейшие локации с русскоговорящим гидом на комфортабельном авто с кондиционером. Программа:
- Забираем вас на комфортабельном авто с отеля или виллы в 3 часа ночи (зависит от вашего адреса). Дорога до Батура занимает 2,5-3 часа.
- К рассвету мы приезжаем на самую топовую смотровую с невероятной панорамой горы Абанг и вулкана Батур, где вы сможете выпить кофе в местном варунге и насладиться по истине невероятными моментами восхождения солнца над вулканом Батур.
- Далее мы пересаживаемся на джипы и доезжаем до неземных лавовых ландшафтов, где когда-то было извержение (точка Lava Point). Сейчас эта территория покрыта замёрзшей чёрной лавой, а местные жители изготавливают из кусочков лавы сувениры для туристов.
- После покорения вулкана самое время расслабиться в горячих термальных источниках Batur Natural Hot Springs с полезными для организма минералами. Здесь открывается живописный вид на священное для балийцев озеро Батур, а также на сам вулкан.
- В завершение экскурсии мы пообедаем в одном из знаменитых ресторанов района Кинтамани с панорамным видом на всю кальдеру вулкана и озера Батур.
Экскурсия проводится в любой день по запросу.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка с невероятной панорамой горы Абанг и вулкана Батур
- Lava Point
- Горячие термальные источники Batur Hot Springs
- Панорамный ресторан с видом на кальдеру вулкана и озера Батур
Что включено
- Англоговорящий водитель
- Трансфер
- Джип на вулкан
Что не входит в цену
- Русскоговорящий гид-водитель (по желанию)
- Входные билеты на горячие источники
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель, вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день по запросу.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
17 окт 2025
Увидели чудесное ночное звёздное небо. Встретили рассвет с прекрасными видами… и много что ещё. Погода благоволила, дождь был только на обратном пути и не испортил ничего.
На горячие источники изначально отказались (но это только наш выбор). Отличные фото и незабываемые впечатления.
На горячие источники изначально отказались (но это только наш выбор). Отличные фото и незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 03:00
12 ноя в 03:00
$155 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
11 ноя в 03:30
12 ноя в 03:30
$180
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
Скрытый водопад, отель с бассейном, треккинг на вулкан без спешки и рассказы о Бали (всё включено)
Начало: У вашего отеля/виллы
1 дек в 11:00
3 дек в 11:00
$240 за человека