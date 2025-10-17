С Сергей

Увидели чудесное ночное звёздное небо. Встретили рассвет с прекрасными видами… и много что ещё. Погода благоволила, дождь был только на обратном пути и не испортил ничего.

На горячие источники изначально отказались (но это только наш выбор). Отличные фото и незабываемые впечатления.