С Лембонгана: снорклинг на Манта/Кристал-Бей, Гамат и на мысе Мангров-Пойнт

Откройте для себя захватывающие дух подводные пейзажи островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида, приняв участие в организованной экскурсии с опытным гидом. Вас ждет плавание с маской и трубкой в самых живописных бухтах.
5
3 отзыва
Описание водной прогулки

Посетите залив Манта/Кристал-Бей, залив Гамат/Уолл-Пойнт и мыс Мангров-Пойнт, известный тем, что здесь можно увидеть волшебных мант, его обширный коралловый сад и легкие течения. Что вас ждёт:

  • Снорклинг с величественными мантами в заливе Манта;
  • Руководство опытного местного гида;

• Подводное плавание с волшебными садовыми кораллами и разнообразными мелкими рыбками. Важная информация:

  • Этот тур не подойдёт: людям младше 5 лет и старше 60 лет; беременным женщинам; людям с заболеваниями спины, сердца, эпилепсией, с респираторными заболеваниями и с высоким кровяным давлением. Людям с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах. Людям и не умеющим плавать и с низким уровнем физподготовки.
  • Возьмите с собой: купальный костюм и солнцезащитный крем.
  • Тур состоится в любую погоду.
  • Мы не гарантируем, что вы увидите скатов манта.

Ежедневно в 10:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Нуса Лембонган
  • Мыс Мангров-Пойнт
  • Залив Гамат
  • Залив Кристал-Бей или Манта (при благополучных погодных условиях)
Что включено
  • Лодка для снорклинга в Нуса Лембонган
  • Сопровождение англоговорящего инструктора по снорклингу
  • Снорклинг в 3 местах
  • Маска и ласты
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Трансфер до места встречи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Warung Mangrove Nusa Lembongan Office
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Этот тур не подойдёт: людям младше 5 лет и старше 60 лет беременным женщинам людям с заболеваниями спины, сердца, эпилепсией, с респираторными заболеваниями и с высоким кровяным давлением. Людям с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах. Людям и не умеющим плавать и с низким уровнем физподготовки
  • Возьмите с собой: купальный костюм и солнцезащитный крем
  • Тур состоится в любую погоду
  • Мы не гарантируем, что вы увидите скатов манта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Джони
11 июн 2025
Провели прекрасное утро, плавая с масками и трубками и наблюдая за скатами. Это превзошло все мои ожидания, а наш гид Робби был просто великолепен. Скаты потрясающие и огромные — это было незабываемое впечатление.
K
Kirsty
20 мая 2025
Это было отличное соотношение цены и качества. Идеальное количество времени, чтобы провести на воде. Мне очень повезло увидеть скатов. Персонал хорошо позаботился о тех, кто не очень уверенно чувствовал себя в воде. Я поцарапал лодыжку о риф (только небольшая ссадина), но персонал быстро оказал мне помощь, предоставив на борту антисептик.
В
Виктория
17 мая 2025
Выражаем уважение всему экипажу за их профессионализм — наш руководитель группы Руди проявил исключительную заботу о всех участниках, учитывая их уровень подготовки в плавании, и сумел сохранить сплоченность группы, благодаря чему каждый смог увидеть скатов и кораллы и т. д. — а также за гибкость, проявленную, когда у нас возникли серьезные проблемы с лодкой, прибывающей с Бали.

Входит в следующие категории Бали

