Откройте для себя захватывающие дух подводные пейзажи островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида, приняв участие в организованной экскурсии с опытным гидом. Вас ждет плавание с маской и трубкой в самых живописных бухтах.
Описание водной прогулки
Посетите залив Манта/Кристал-Бей, залив Гамат/Уолл-Пойнт и мыс Мангров-Пойнт, известный тем, что здесь можно увидеть волшебных мант, его обширный коралловый сад и легкие течения. Что вас ждёт:
- Снорклинг с величественными мантами в заливе Манта;
- Руководство опытного местного гида;
• Подводное плавание с волшебными садовыми кораллами и разнообразными мелкими рыбками. Важная информация:
- Этот тур не подойдёт: людям младше 5 лет и старше 60 лет; беременным женщинам; людям с заболеваниями спины, сердца, эпилепсией, с респираторными заболеваниями и с высоким кровяным давлением. Людям с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах. Людям и не умеющим плавать и с низким уровнем физподготовки.
- Возьмите с собой: купальный костюм и солнцезащитный крем.
- Тур состоится в любую погоду.
- Мы не гарантируем, что вы увидите скатов манта.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Нуса Лембонган
- Мыс Мангров-Пойнт
- Залив Гамат
- Залив Кристал-Бей или Манта (при благополучных погодных условиях)
Что включено
- Лодка для снорклинга в Нуса Лембонган
- Сопровождение англоговорящего инструктора по снорклингу
- Снорклинг в 3 местах
- Маска и ласты
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Warung Mangrove Nusa Lembongan Office
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Этот тур не подойдёт: людям младше 5 лет и старше 60 лет беременным женщинам людям с заболеваниями спины, сердца, эпилепсией, с респираторными заболеваниями и с высоким кровяным давлением. Людям с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах. Людям и не умеющим плавать и с низким уровнем физподготовки
- Возьмите с собой: купальный костюм и солнцезащитный крем
- Тур состоится в любую погоду
- Мы не гарантируем, что вы увидите скатов манта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Джони
11 июн 2025
Провели прекрасное утро, плавая с масками и трубками и наблюдая за скатами. Это превзошло все мои ожидания, а наш гид Робби был просто великолепен. Скаты потрясающие и огромные — это было незабываемое впечатление.
K
Kirsty
20 мая 2025
Это было отличное соотношение цены и качества. Идеальное количество времени, чтобы провести на воде. Мне очень повезло увидеть скатов. Персонал хорошо позаботился о тех, кто не очень уверенно чувствовал себя в воде. Я поцарапал лодыжку о риф (только небольшая ссадина), но персонал быстро оказал мне помощь, предоставив на борту антисептик.
В
Виктория
17 мая 2025
Выражаем уважение всему экипажу за их профессионализм — наш руководитель группы Руди проявил исключительную заботу о всех участниках, учитывая их уровень подготовки в плавании, и сумел сохранить сплоченность группы, благодаря чему каждый смог увидеть скатов и кораллы и т. д. — а также за гибкость, проявленную, когда у нас возникли серьезные проблемы с лодкой, прибывающей с Бали.
