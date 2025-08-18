В океане водится множество видов рыбы от тунца до голубого марлина, и у вас будет возможность её поймать.
А затем — приятный отдых на одном из самых красивых пляжей острова Нуса Пенида, купание и снорклинг.
Описание экскурсии
Ловись, рыбка
Рано утром вас заберёт из отеля наш водитель и привезёт на место старта в район Танджунг Беноа. Вы пересядете на 2-моторный катер и отправитесь «на охоту» вокруг островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Если вы раньше никогда не рыбачили, не переживайте! Капитан и его ассистент всему вас научат. Макрель, махи-махи, тунец, тревалия, барракуда или даже мечта любого рыбака — голубой марлин — всё это вы сможете поймать на крючок!
Мир под водой
После рыбалки сделаем остановку у великолепного песчаного пляжа Кристал Бэй. Вы искупаетесь и сможете поплавать с маской, наслаждаясь красотами подводного мира острова Нуса Пенида. Если повезёт, увидите мант и черепах.
По желанию можем зайти в местный ресторан и попросить повара приготовить на мангале наш улов.
Подробная программа
07:30 — трансфер из отеля до места отплытия
08:00 — отправление с Танджунг Беноа в сторону островов, рыбалка
12:00 — остановка в Кристал Бэй, снорклинг
14:00 — отправление обратно
Организационные детали
- Программа может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
- В стоимость входит трансфер с курорта Нуса Дуа и обратно, необходимое снаряжение, снасти, наживки, а также минеральная вода, страховка. Отдельно (по желанию) оплачивается приготовление вашего улова в ресторане
- С вами будет англоговорящий сопровождающий, который всё покажет и научит правильно рыбачить
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце и крем от солнца
- На судне есть спасательные жилеты
Стоимость указана за группу до 4 человек. Если вас 5-8, доплата составит 30$ за каждого следующего участника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Утром нас забрали из отеля. Перед отправлением на рыбалку, нам помогли подобрать ласты/маски для плавания (для снорклинга).
На рыбалку мы поплыли на небольшом катере, путь был непростой,
Утром нас забрала из отеля Нова, в пути все рассказала о предстоящей поездке, проводила до катера. Улов на рыбалке никто не гарантирует, поэтому надо сразу настроится повезет- не