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Рыбалка и снорклинг в Индийском океане

Поймать барракуду или тунца, поплавать с маской и полюбоваться красотой подводного мира
Эта программа гарантированно принесёт вам массу положительных эмоций! Она состоит из двух частей. Первым делом — активная рыбалка.

В океане водится множество видов рыбы от тунца до голубого марлина, и у вас будет возможность её поймать.

А затем — приятный отдых на одном из самых красивых пляжей острова Нуса Пенида, купание и снорклинг.
4.5
7 отзывов
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане

Описание экскурсии

Ловись, рыбка

Рано утром вас заберёт из отеля наш водитель и привезёт на место старта в район Танджунг Беноа. Вы пересядете на 2-моторный катер и отправитесь «на охоту» вокруг островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Если вы раньше никогда не рыбачили, не переживайте! Капитан и его ассистент всему вас научат. Макрель, махи-махи, тунец, тревалия, барракуда или даже мечта любого рыбака — голубой марлин — всё это вы сможете поймать на крючок!

Мир под водой

После рыбалки сделаем остановку у великолепного песчаного пляжа Кристал Бэй. Вы искупаетесь и сможете поплавать с маской, наслаждаясь красотами подводного мира острова Нуса Пенида. Если повезёт, увидите мант и черепах.

По желанию можем зайти в местный ресторан и попросить повара приготовить на мангале наш улов.

Подробная программа

07:30 — трансфер из отеля до места отплытия
08:00 — отправление с Танджунг Беноа в сторону островов, рыбалка
12:00 — остановка в Кристал Бэй, снорклинг
14:00 — отправление обратно

Организационные детали

  • Программа может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
  • В стоимость входит трансфер с курорта Нуса Дуа и обратно, необходимое снаряжение, снасти, наживки, а также минеральная вода, страховка. Отдельно (по желанию) оплачивается приготовление вашего улова в ресторане
  • С вами будет англоговорящий сопровождающий, который всё покажет и научит правильно рыбачить
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце и крем от солнца
  • На судне есть спасательные жилеты

Стоимость указана за группу до 4 человек. Если вас 5-8, доплата составит 30$ за каждого следующего участника.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля на курорте Нуса Дуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иваян Лайс
Иваян Лайс — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2010 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Wayan, на русском можно назвать Иваном:) Я коренной житель острова Бали, родился в районе Убуд. Очень люблю свой остров. Работал русскоговорящим гидом 7 лет в агентстве. Теперь работаю в команде с моими профессиональными коллегами. Наши экскурсии — это фантастические программы с профессиональными гидами!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
2
1
Вера
Нам понравилось это незабываемое приключение!
Утром нас забрали из отеля. Перед отправлением на рыбалку, нам помогли подобрать ласты/маски для плавания (для снорклинга).
На рыбалку мы поплыли на небольшом катере, путь был непростой,
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захватывающий - были волны (людям со слабым вестибулярным аппаратом надо иметь это ввиду). Когда мы добрались до места ловли рыбы, мы увидели дельфинов. Ребенок был в восторге.
Наша рыбалка удалась. Мы поймали немного рыбы, но в целом этого хватило, чтобы получить удовольствие и попробовать себя в качестве рыбаков. Улов нам предложили пожарить.
Одно из ярких впечатлений стало плавание с мантами.
Рекомендую любителям приключений!

Нам понравилось это незабываемое приключение!
Нам понравилось это незабываемое приключение!
Нам понравилось это незабываемое приключение!
Нам понравилось это незабываемое приключение!
Нам понравилось это незабываемое приключение!
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Baranov
Прекрасно организованная экскурсия!
Утром нас забрала из отеля Нова, в пути все рассказала о предстоящей поездке, проводила до катера. Улов на рыбалке никто не гарантирует, поэтому надо сразу настроится повезет- не
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повезет, но по рыбке мы поймали, поэтому настроение было замечательное. Самое главное - это снорклинг! Нас завезли в два места. Сначала Manta Point: вот здесь повезло, три огромных ската, мы за ними наблюдали не менее получаса, очень близко, завораживающее зрелище.
Потом заехали еще на одну локацию, спасибо капитану, таких кораллов еще не видел, а сравнить, поверьте мне, есть с чем.
В таком прекрасном настроении мы вернулись на берег, где нас встретила Нова, ей отдельное спасибо! Пунктуальна, приветлива, прекрасно говорит на русском. Время в пути за разговором проходит незаметно.
Так что рекомендую эту экскурсию и эту команду!

Прекрасно организованная экскурсия!
Прекрасно организованная экскурсия!
Прекрасно организованная экскурсия!
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Ц
Нам очень понравилось! Капитан и его помощник старались сделать все, чтобы результат был великолепный. Тунца наловили очень много, потом две крупные рыбы нам подарили на Пиниде в ресторане. На снорклинге не получилось посмотреть скатов, потому что была очень серьезная волна, зато к нам приплыли большие черепахи! Ребенок вернулся в полном восторге!
Нам очень понравилось! Капитан и его помощник старались сделать все, чтобы результат был великолепный. Тунца наловили
Нам очень понравилось! Капитан и его помощник старались сделать все, чтобы результат был великолепный. Тунца наловили
Нам очень понравилось! Капитан и его помощник старались сделать все, чтобы результат был великолепный. Тунца наловили
Нам очень понравилось! Капитан и его помощник старались сделать все, чтобы результат был великолепный. Тунца наловили
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Iaroslav
Все было отлично и рыба на тролинг и на донку, поплавали с мантами👍👍
Все было отлично и рыба на тролинг и на донку, поплавали с мантами👍👍
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Владимир
Очень хорошая экскурсия реально поймали не маленькую рыбу, увидели черепах и много другого, рыбу приготовили после рыбалки! И очень хорошие капитан и его помощник - сделали наш день
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Елизавета
Старые снасти для рыбалки, убитая лодка, ужасно грязный океан. Плавали с маской вместе со скатами и кучей мусора(если вас укачивает, то эта поездка явно не для вас. Зря потраченное время и деньги.
Иваян Лайс
Иваян Лайс
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв. Очень сожалеем что вам не понравилась рыбалка. Мы принимаем хорошие или плохие отзывы как ориентир для улучшения наших услуг в будущем.
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Входит в следующие категории Бали

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