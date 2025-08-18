Эта программа гарантированно принесёт вам массу положительных эмоций! Она состоит из двух частей. Первым делом — активная рыбалка. В океане водится множество видов рыбы от тунца до голубого марлина, и у вас будет возможность её поймать. А затем — приятный отдых на одном из самых красивых пляжей острова Нуса Пенида, купание и снорклинг.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ловись, рыбка

Рано утром вас заберёт из отеля наш водитель и привезёт на место старта в район Танджунг Беноа. Вы пересядете на 2-моторный катер и отправитесь «на охоту» вокруг островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Если вы раньше никогда не рыбачили, не переживайте! Капитан и его ассистент всему вас научат. Макрель, махи-махи, тунец, тревалия, барракуда или даже мечта любого рыбака — голубой марлин — всё это вы сможете поймать на крючок!

Мир под водой

После рыбалки сделаем остановку у великолепного песчаного пляжа Кристал Бэй. Вы искупаетесь и сможете поплавать с маской, наслаждаясь красотами подводного мира острова Нуса Пенида. Если повезёт, увидите мант и черепах.

По желанию можем зайти в местный ресторан и попросить повара приготовить на мангале наш улов.

Подробная программа

07:30 — трансфер из отеля до места отплытия

08:00 — отправление с Танджунг Беноа в сторону островов, рыбалка

12:00 — остановка в Кристал Бэй, снорклинг

14:00 — отправление обратно

Организационные детали

Программа может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств

В стоимость входит трансфер с курорта Нуса Дуа и обратно, необходимое снаряжение, снасти, наживки, а также минеральная вода, страховка. Отдельно (по желанию) оплачивается приготовление вашего улова в ресторане

С вами будет англоговорящий сопровождающий , который всё покажет и научит правильно рыбачить

, который всё покажет и научит правильно рыбачить Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце и крем от солнца

На судне есть спасательные жилеты

Стоимость указана за группу до 4 человек. Если вас 5-8, доплата составит 30$ за каждого следующего участника.