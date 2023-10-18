Рыбалка и снорклинг в Индийском океане

Поймать барракуду или тунца, поплавать с маской и полюбоваться красотой подводного мира

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Эта экскурсия гарантированно принесёт вам массу положительных эмоций! Она состоит из двух частей. Первым делом — активная рыбалка.

В океане водится множество видов рыбы от тунца до голубого марлина, и у вас будет возможность её поймать.

А затем — приятный отдых на одном из самых красивых пляжей острова Нуса Пенида, купание и снорклинг.
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Ближайшие даты:
18
окт
3
ноя
4
ноя
7
ноя
8
ноя
10
ноя
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ловись, рыбка

Рано утром вас заберёт из отеля наш водитель и привезёт на место старта в район Танджунг Беноа. Вы пересядете на 2-моторный катер и отправитесь «на охоту» вокруг островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Если вы раньше никогда не рыбачили, не переживайте! Капитан и его ассистент всему вас научат. Макрель, махи-махи, тунец, тревалия, барракуда или даже мечта любого рыбака — голубой марлин — всё это вы сможете поймать на крючок!

Мир под водой

После рыбалки сделаем остановку у великолепного песчаного пляжа Кристал Бэй. Вы искупаетесь и сможете поплавать с маской, наслаждаясь красотами подводного мира острова Нуса Пенида. Если повезёт, увидите мант и черепах.

По желанию можем зайти в местный ресторан и попросить повара приготовить на мангале наш улов.

Подробная программа

07:30 — трансфер из отеля до места отплытия
08:00 — отправление с Танджунг Беноа в сторону островов, рыбалка
12:00 — остановка в Кристал Бэй, снорклинг
14:00 — отправление обратно

Организационные детали

  • Программа экскурсии может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
  • В стоимость входит трансфер с курорта Нуса Дуа и обратно, необходимое снаряжение, снасти, наживки, а также минеральная вода. Отдельно (по желанию) оплачивается приготовление вашего улова в ресторане.
  • На экскурсии с вами будет англоговорящий сопровождающий, который всё покажет и научит правильно рыбачить
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце и крем от солнца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля на курорте Нуса Дуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Нуса Пенида
Популярные места
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Подводное плавание

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