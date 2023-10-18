Поймать барракуду или тунца, поплавать с маской и полюбоваться красотой подводного мира
В океане водится множество видов рыбы от тунца до голубого марлина, и у вас будет возможность её поймать.
А затем — приятный отдых на одном из самых красивых пляжей острова Нуса Пенида, купание и снорклинг.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Ловись, рыбка
Рано утром вас заберёт из отеля наш водитель и привезёт на место старта в район Танджунг Беноа. Вы пересядете на 2-моторный катер и отправитесь «на охоту» вокруг островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Если вы раньше никогда не рыбачили, не переживайте! Капитан и его ассистент всему вас научат. Макрель, махи-махи, тунец, тревалия, барракуда или даже мечта любого рыбака — голубой марлин — всё это вы сможете поймать на крючок!
Мир под водой
После рыбалки сделаем остановку у великолепного песчаного пляжа Кристал Бэй. Вы искупаетесь и сможете поплавать с маской, наслаждаясь красотами подводного мира острова Нуса Пенида. Если повезёт, увидите мант и черепах.
По желанию можем зайти в местный ресторан и попросить повара приготовить на мангале наш улов.
Подробная программа
07:30 — трансфер из отеля до места отплытия
08:00 — отправление с Танджунг Беноа в сторону островов, рыбалка
12:00 — остановка в Кристал Бэй, снорклинг
14:00 — отправление обратно
Организационные детали
- Программа экскурсии может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
- В стоимость входит трансфер с курорта Нуса Дуа и обратно, необходимое снаряжение, снасти, наживки, а также минеральная вода. Отдельно (по желанию) оплачивается приготовление вашего улова в ресторане.
- На экскурсии с вами будет англоговорящий сопровождающий, который всё покажет и научит правильно рыбачить
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце и крем от солнца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля на курорте Нуса Дуа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.