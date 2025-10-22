читать дальше

на каждого человека была бутылка воды (было приятно), приехали за 10 минут до открытия. Прошли на территорию в числе первых, на джипе выехали вообще первые!

По впечатлению: так как мы были первыми, кто поехал к животным, все были активные, все шли к нам, всех кормили (кроме львов 😁), все ели с удовольствием. Это такой вариант мини-сафари, приближенный к реальному)) веселое и интересное приключение, особенно, если вы с детьми) потом на джипе можно сделать фотографии (бесплатно), залезть на крышу и проч. В свободное время побродить по территории, посмотреть остальное. Много тени, от жары не изнывали.

Гид везде сопровождал, все было вовремя, никуда не бежали, все представления посмотрели. На свободное время никто не торопит, можно в удовольствие погулять.

По факту: хорошо организовано с точки зрения точности по временным параметрам, спокойности режима (без беготни), понимания, что к животным надо с утра, пока они активные. Гид хорошо говорит по русски, на все вопросы отвечает, наш был с чувством юмора)) машина нормальная, кондиционер работает, езда плавная) Сам парк большой, зеленый. Животные чистые, ухоженные. Сафари на джипе мне кажется интереснее, чем в общем автобусе, поэтому рекомендую джип. Кормили морковкой, выдали реально много, мы не экономили) рекомендую однозначно