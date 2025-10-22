Мои заказы

Сафари на джипе по парку Bali Safari and Marine park

Джип-сафари по парку Bali Safari and Marine Park с наблюдением за животными в утреннее время. Возможность увидеть тигров, слонов, зебр, комодских варанов и других обитателей парка.
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Джип-сафари в Bali Safari Park

Поездка на джипе по территории парка Bali Safari and Marine Park с наблюдением за животными в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Экскурсия проводится в утреннее время, когда животные проявляют наибольшую активность.

Территория парка и животные

Посещение парка Bali Safari and Marine Park площадью 40 гектаров, где содержатся более 1000 животных из разных регионов мира. Наблюдение за тиграми, слонами, зебрами, гиппопотамами и комодскими варанами во время поездки на специально оборудованном джипе. Важная информация:
  • Рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем.
  • Необходима удобная обувь для пешей прогулки.
  • Тур подходит для взрослых и детей.

Ежедневно в 7:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Территория Bali Safari Park and Marine park
  • Зоны обитания африканских животных
  • Зоны азиатских животных
  • Территория комодских варанов
Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • Трансфер
  • Билет и прокат джипа на сафари
  • Корм для животных во время прогулки на джипе
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница или вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем
  • Необходима удобная обувь для пешей прогулки
  • Тур подходит для взрослых и детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

E
Ekaterina
22 окт 2025
Благодарим гида Буди за экскурсию по сафари!!! Безумно понравилось, обьемная и информационная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, ехать из Джимбарана примерно 1.00/1.10. Мы брали сафари на джипах, дороже чем на автобусах, но это того стоит. Полный контакт с животными, кормили из рук, куча эмоций и фото. Три представления обезьяны, тигры и слоны.
О
Ольга
7 сен 2025
Отличная поездка!
Ваян забрал нас на машине прямо от отеля без всяких доплат, хотя мы живем не в обычной туристической зоне и ему пришлось страдать в пробках, спасибо за это большое!
Сафари
читать дальше

на джипах отличное, увидели всех животных, покормили морковкой тех из них, кто ест морковку. Здорово было ехать прямо по водоему с крокодилами или видеть спящего тигра на расстоянии руки. Слоны, обезьяны, львы, бегемоты и много-много оленей!
Машина отличная, гид и водитель очень заботливые и веселые.
После сафари посмотрели еще три представления, одно круче другого.
В конце даже осталось время покормить жирафа и пообедать самим.
Спасибо огромное за эту экскурсию, мы мечтали побывать на сафари и следующее уже точно будет в Африке!

С
Светлана
28 авг 2025
Благодарим Буди за то, что помог организовать самые лучшие экскурсии и всегда был на связи, помогал решать наши вопросы. Нам всё очень понравилось! Удачи и спасибо!
М
Мила
24 авг 2025
Отдыхаем на Бали с супругом. Ездили на экскурсию Сафари парк. Радовались как дети😊 Отдельное спасибо ребятам организаторам, все организованно, интересно, гид русскоязычный. Так же брали экскурсию знакомство с островом, посетили лучшие локации, спасибо! В переди Нуса Пенида!!! И еще много интересного. Спасибо вам, вы большие молодцы!!!
Т
Татьяна
19 авг 2025
Экскурсия понравилась. Очень ухоженные животные, не замученные, на шоу никто их не тыкает палкой как в тайланде. Экскурсия начинается рано и часа в 13-14 вы будете уже свободны. Поездка в джипе и кормление животных - прекрасно!
Отдельное спасибо гиду, комфортно довез до сафари, сопровождал нас там, рассказывал по дороге все о Бали, животных, стране.
Е
Елена
5 авг 2025
Была на этой экскурсии 14.07.2025. Для тех, кто любит животных- отличный вариант!
По организации: все было сделано очень грамотно и максимально удобно для нас. Из отеля забрали вовремя (07.45), в машине
читать дальше

на каждого человека была бутылка воды (было приятно), приехали за 10 минут до открытия. Прошли на территорию в числе первых, на джипе выехали вообще первые!
По впечатлению: так как мы были первыми, кто поехал к животным, все были активные, все шли к нам, всех кормили (кроме львов 😁), все ели с удовольствием. Это такой вариант мини-сафари, приближенный к реальному)) веселое и интересное приключение, особенно, если вы с детьми) потом на джипе можно сделать фотографии (бесплатно), залезть на крышу и проч. В свободное время побродить по территории, посмотреть остальное. Много тени, от жары не изнывали.
Гид везде сопровождал, все было вовремя, никуда не бежали, все представления посмотрели. На свободное время никто не торопит, можно в удовольствие погулять.
По факту: хорошо организовано с точки зрения точности по временным параметрам, спокойности режима (без беготни), понимания, что к животным надо с утра, пока они активные. Гид хорошо говорит по русски, на все вопросы отвечает, наш был с чувством юмора)) машина нормальная, кондиционер работает, езда плавная) Сам парк большой, зеленый. Животные чистые, ухоженные. Сафари на джипе мне кажется интереснее, чем в общем автобусе, поэтому рекомендую джип. Кормили морковкой, выдали реально много, мы не экономили) рекомендую однозначно

В
Владимир
1 авг 2025
Очень хорошая экскурсия, дети в восторге. Шоу замечательные. Отдельное спасибо гиду Буди.
Я
Яна
1 авг 2025
Вернулись с экскурсии со множеством впечатлений, эмоций, фото и видео! Гид делает отличные фотографии и снимает крутые видео! Всем советую
S
Svetlana
27 июн 2025
Получили потрясающие эмоции от поездок по Бали. Благодарим нашего гида за впечатления! Побывали также в сафари парке, получили классные эмоции)) Очень рекомендуем!!
А
Анастасия
8 июн 2025
Огромное спасибо Буди за прекрасные поездки! Рекомендую всем: доступно, недорого и безумно интересно.
А
Александра
12 июн 2024
Поездка прошла отлично, у нас был очень классные гид! Веселый, легкий. По ощущениям, будто путешествуешь с другом) Рассказал обо всем и сделал много прикольных фото)
"
"Наташа"
14 мая 2024
Хочу сказать огромное спасибо за организацию экскурсий! Позитивный, дружелюбный и хороший гид. Говорит по-русски. Замечательные поездки с ним, рекомендую

