Описание экскурсии
Джип-сафари в Bali Safari Park
Поездка на джипе по территории парка Bali Safari and Marine Park с наблюдением за животными в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Экскурсия проводится в утреннее время, когда животные проявляют наибольшую активность.
Территория парка и животные
Посещение парка Bali Safari and Marine Park площадью 40 гектаров, где содержатся более 1000 животных из разных регионов мира. Наблюдение за тиграми, слонами, зебрами, гиппопотамами и комодскими варанами во время поездки на специально оборудованном джипе. Важная информация:
- Рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем.
- Необходима удобная обувь для пешей прогулки.
- Тур подходит для взрослых и детей.
Ежедневно в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория Bali Safari Park and Marine park
- Зоны обитания африканских животных
- Зоны азиатских животных
- Территория комодских варанов
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
- Билет и прокат джипа на сафари
- Корм для животных во время прогулки на джипе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница или вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем
- Необходима удобная обувь для пешей прогулки
- Тур подходит для взрослых и детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ekaterina
22 окт 2025
Благодарим гида Буди за экскурсию по сафари!!! Безумно понравилось, обьемная и информационная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, ехать из Джимбарана примерно 1.00/1.10. Мы брали сафари на джипах, дороже чем на автобусах, но это того стоит. Полный контакт с животными, кормили из рук, куча эмоций и фото. Три представления обезьяны, тигры и слоны.
О
Ольга
7 сен 2025
Отличная поездка!
Ваян забрал нас на машине прямо от отеля без всяких доплат, хотя мы живем не в обычной туристической зоне и ему пришлось страдать в пробках, спасибо за это большое!
Сафари
Ваян забрал нас на машине прямо от отеля без всяких доплат, хотя мы живем не в обычной туристической зоне и ему пришлось страдать в пробках, спасибо за это большое!
Сафари
С
Светлана
28 авг 2025
Благодарим Буди за то, что помог организовать самые лучшие экскурсии и всегда был на связи, помогал решать наши вопросы. Нам всё очень понравилось! Удачи и спасибо!
М
Мила
24 авг 2025
Отдыхаем на Бали с супругом. Ездили на экскурсию Сафари парк. Радовались как дети😊 Отдельное спасибо ребятам организаторам, все организованно, интересно, гид русскоязычный. Так же брали экскурсию знакомство с островом, посетили лучшие локации, спасибо! В переди Нуса Пенида!!! И еще много интересного. Спасибо вам, вы большие молодцы!!!
Т
Татьяна
19 авг 2025
Экскурсия понравилась. Очень ухоженные животные, не замученные, на шоу никто их не тыкает палкой как в тайланде. Экскурсия начинается рано и часа в 13-14 вы будете уже свободны. Поездка в джипе и кормление животных - прекрасно!
Отдельное спасибо гиду, комфортно довез до сафари, сопровождал нас там, рассказывал по дороге все о Бали, животных, стране.
Отдельное спасибо гиду, комфортно довез до сафари, сопровождал нас там, рассказывал по дороге все о Бали, животных, стране.
Е
Елена
5 авг 2025
Была на этой экскурсии 14.07.2025. Для тех, кто любит животных- отличный вариант!
По организации: все было сделано очень грамотно и максимально удобно для нас. Из отеля забрали вовремя (07.45), в машине
По организации: все было сделано очень грамотно и максимально удобно для нас. Из отеля забрали вовремя (07.45), в машине
В
Владимир
1 авг 2025
Очень хорошая экскурсия, дети в восторге. Шоу замечательные. Отдельное спасибо гиду Буди.
Я
Яна
1 авг 2025
Вернулись с экскурсии со множеством впечатлений, эмоций, фото и видео! Гид делает отличные фотографии и снимает крутые видео! Всем советую
S
Svetlana
27 июн 2025
Получили потрясающие эмоции от поездок по Бали. Благодарим нашего гида за впечатления! Побывали также в сафари парке, получили классные эмоции)) Очень рекомендуем!!
А
Анастасия
8 июн 2025
Огромное спасибо Буди за прекрасные поездки! Рекомендую всем: доступно, недорого и безумно интересно.
А
Александра
12 июн 2024
Поездка прошла отлично, у нас был очень классные гид! Веселый, легкий. По ощущениям, будто путешествуешь с другом) Рассказал обо всем и сделал много прикольных фото)
"
"Наташа"
14 мая 2024
Хочу сказать огромное спасибо за организацию экскурсий! Позитивный, дружелюбный и хороший гид. Говорит по-русски. Замечательные поездки с ним, рекомендую
